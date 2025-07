Mutatjuk, melyek a világ igazi milliomosközpontjai

Bár az Egyesült Államok számos nagyvárosában is jelentős volt a milliomosok számának növekedési aránya, ebben a mutatóban a világranglistát egy kínai város, Sencsen vezeti - mutatja be a Visual Capitalist oldalán megjelent összeállítás. Az abban szereplő listából látható, hogy a 2014-től 2024-ig terkintett időszakban a világ mely nagyvárosaiban növekedett a legnagyobb arányban a milliomosok száma. A rangsorban helyet kapott egy európai város, Varsó is, valamint India is képviselteti magát, de a kínai „milliomosközpontokkal” nem vehetik fel a versenyt. Ugyanakkor a legtöbb dollármilliomos változatlanul az Egyesült Államokban él.

A kínai Sencsenben nőtt tíz év alatt a legnagyobb arányban a milliomosok száma

Fotó: Unsplash

Folyamatosan nő a milliomosok száma

Tíz év alatt jelentősen növekedett a világ milliomosainak száma, és ez a növekedés – nem meglepő módon – főként a világ nagyvárosaihoz, illetve egyes, jelentős népességet és gazdasági teljesítményt koncentráló urbanizált területeihez köthető. Az alábbi táblázatban csökkenő sorrenben látható annak a 14 városnak a neve, ahol 2014-2024 között a legnagyobb arányú volt a növekedés a milliomosok számát tekintve. Az egyes arányokban persze szerepet játszik az, hogy ha a leggazdagabbak valamelyike lakóhelyet váltott, de az elemzés módszertana szerint ennek csekély a jelentősége. Inkább arról van szó, hogy az elmúlt tíz évben ezeken a helyszíneken „magától”, organikus módon növekedett a millimosok száma azzal, hogy az emberek egy része vagyonossá vált. Továbbá azon a módon, hogy ezek a települések igyekeznek magukhoz csábítani a leggazdagabbakat azért, hogy azok ott fektessenek be, és hozzanak létre újabb sikeres vállalkozásokat.

Város/Terület Növekedési arány – milliomosok (2014–2024) Sencsen (Kína) 142% Scottsdale (Egyesült Államok) 125% Bengaluru (India) 120% West Palm Beach (Egyesült Államok) 112% Hangcsou (Kína) 108% Dubai (Egyesült Arab Emírségek) 102% The Bay Area (Egyesült Államok) 98% Miami (Egyesült Államok) 94% Washington DC (Egyesült Államok) 92% Austin (Egyesült Államok) 90% Kanton (Kína) 88% Dallas (Egyesült Államok) 85% Varsó (Lengyelország) 83% Delhi (India) 82%

Érdemes közelebbi pillantást vetni arra, hogy mi hajtotta az egyes városokban a milliomosok számának növekedését.

Ezért lett Sencsenben sok új milliomos

Kínában az utóbbi években ütemesen növekedett a leggazdagabbak száma, az országon belül pedig Sencsenben nőtt meg a vagyonosok koncentrációja a leginkább. Ez persze nem is csoda: a várost és annak térségét Peking a kínai innováció, techonlógiai fejlődés és gazdasági megújulás egyik modellvárosának tartja, amely olyan nemzetközi nagyvállalatoknak ad otthont, mint a Huawei, Tencent, DJI. S ezek csak az ismert nevek.