Ez a különleges földi építmény még az űrből is látszik

Az űrből is látható az a „műanyagtengerként” is aposztrofált építményegyüttes, amely egy olyan mezőgazdasági terület, ahol több mint 33 ezer hektáron folyik üvegházi termesztés. A kiterjedt komplexum Spanyolország Almería régiójában található, és Európa teljes gyümölcs- és zöldségtermelésének a felét adja, számos nagy áruházláncot is ellátva egész évben paradicsommal, paprikával és uborkával.

Szinte megszámlálhatatlan üvegház alkotja a Műanyagtengerként is emlegetett mezőgazdasági területet

Fotó: Getty Images/Octavio Passos /

Ez a spanyol régió különösen az 1940-es évek eleje óta fejlődik jelentősen, amikor kormányzati ösztönzésre számos mezőgazdasági termelő telepedett le ebben a térségben. Almería hagyományosan a tipikus mediterrán termékek (például az olajbogyó és a szőlő) jelentős termelője volt, de mára a víztartó rétegekből származó bőséges vízkészletnek és a tartósan magas hőmérsékletnek köszönhetően mára a világ egyik legnagyobb gyümölcs- és zöldségtermelő területévé vált.

A hatvanas években kezdődött a Műanyagtenger története

Az első, műanyagborítású üvegházat 1963-ban építették, 1970-re pedig már körülbelül 45 hektárt borítottak be ezek az építmények.

A hatvanas években Almeria rendkívül szegény tartomány volt, ezért egy vidékfejlesztési projektet indítottak, amelynek részét képezte egy öntözőrendszer létrehozása is

– emlékszik vissza kezdetekre Jan Van Der Blom biológus, aki 1993-ban költözött ide, és jelenleg a coexphali mezőgazdasági termelő és exportáló vállalatok által létrehozott szövetség termeléstechnológiai ágazatát vezeti.

A tartomány egyes részein korábban étkezési szőlőt termesztettek, két méter magasra nyúló oszlopokból és fémhálóból álló szőlősorokon. „Egyszer valakinek az jutott az eszébe, hogy ezt a szerkezetet műanyaggal vonja be, ezzel kombinálva az üvegházat a hagyományos termesztéssel. Így született meg az első üvegház” – folytatja Der Blom. „Hamarosan világossá vált, hogy az üvegházakban paradicsomot, paprikát, uborkát és más mezőgazdasági növényeket is lehet termeszteni télen, az egész évben tartó napsütésnek köszönhetően, mesterséges fűtés nélkül.” És mivel a közép-európai, de főként hollandiai üvegházak télen nem tudtak termelni, a téli hónapokban lassan Spanyolország lett az egész európai piac ellátója ezekből a terményekből.”