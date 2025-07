Évről-évre egyre korábban érkezik egy riasztó dátum

A Föld jelenleg 80%-kal gyorsabban használja a természeti erőforrásait, mint ahogyan azok meg tudnának újulni — ez olyan, mintha 1,8 Földre lenne szükségünk a jelenlegi életmódunk fenntartásához. Az 1970-es évek eleje óta 22 évnyi ökológiai adósságot halmoztunk fel. Azaz, ha a túlfogyasztást teljes mértékben vissza lehetne fordítani, akkor is 22 évre lenne szükség, hogy a bolygó regenerálni tudja magát.

A globális Túlfogyasztás Napja évről évre egyre korábban jön el. Fotó: Zelch Csaba/pexels

A globális Túlfogyasztás Napja évről évre egyre korábban jön el

A túlfogyasztás mérséklése a vállalatok, kormányok és az egyének feladata is, és szerencsére ma már sokunk életébe beépült néhány jó szokás – például arra már egyre többen figyelnek, hogy egyszer használatos szatyrok helyett saját vászontáskát vigyenek magukkal a bevásárláshoz, vagy hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, de ételből még mindig túl sokat dobunk ki, tehát élelmiszer-vásárlásunk tudatosságán még lehetne javítani. A fenntartható életmód elkezdése vagy a szintlépés akár izgalmas kihívás, élvezetes tanulási folyamat is lehet. Például új ízeket fedezhet fel, aki ha csökkentjük a húsfogyasztást, és bevezetjük étrendünkbe a hazai, szezonális élelmiszerek fogyasztását. De kipróbálhatjuk azt is, hogy másodkézből vagy csere-bere alapon milyen egyedi ruhatárat állíthatunk össze magunknak, esetleg új vásárlás helyett arra szánunk egy kis időt, hogy a meglévő darabjainkból kreálunk új szetteket.

Az AI mint észrevétlen energianyelő

A globális Túlfogyasztás Napja évről évre egyre korábban jön el, ezért pedig nem kis részben felelős a digitális életvitelünk. A túlfogyasztás napját ugyanis a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével lehetne a leghatékonyabban kitolni, ehhez pedig nagy mértékben hozzájárul az energiafelhasználás. A fotók, videók, adatközpontok és a mesterséges intelligencia használata egyre nagyobb energiaigénnyel jár, ezzel pedig hatalmas ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után- derült ki a Tudatos Vásárlók elemzéséből.

A legtöbb ember nem gondol bele, hogy az okoseszközök és az internet használata mekkora környezeti terhelést jelent. A digitális tér ugyan láthatatlan, a felhő, az online tárolás és egyre inkább az AI mind hatalmas adatközpontokban történik, ezek energiaigénye pedig már most is komplett országok teljes éves fogyasztásával vetekszik. Az AI-szerverek önmagukban is sokat fogyasztanak, de a hűtésük is komoly energiaigényű. Egy AI-szerver akár tízszer annyi áramot is felvehet, mint egy hagyományos szerver. A rendszereknek pedig éjjel-nappal készen kell állniuk, hogy bármikor válaszoljanak, képet generáljanak vagy videót készítsenek – ez folyamatos energiafogyasztást jelent.

A Best Brokers kutatói szerint a Chat GPT 1.059 milliárd kilowatt-óra elektromos áramot használhat fel évente csak a chatbot üzemeltetésére, ami olyan 139,7 millió dolláros költséget jelent.

Közel másfél liter (1408 milliliter) vízfelhasználással kell számolni, mikor egy 100 szavas szöveget ír.

Egyetlen AI-kép generálása annyi energiát igényel, mint egy okostelefon teljes feltöltése. Ezer kép generálása már annyi szén-dioxidot termel, mintha 6,5 kilométert autóznánk.

Egyetlen nagy AI-modell (mint a GPT-4) betanítása annyi energiát emészt fel, mint öt autó teljes élettartam alatti kibocsátása.

Az AI-rendszerek önmagukban a világ áramfogyasztásának 3-4 százalékát is elérhetik 2030-ra.

Az adatok valóban sokkolóak, ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg a világunkat, és aki nem használja, az hátrányba kerül. Így nem lehet csak a nagy cégekre várni, hogy a gigantikus energiafelhasználásra megoldást találjanak, nekünk is jóval tudatosabban kell használni az új technológiákat. Emellett tudatos fogyasztóként fontos, hogy ne csak a mesterséges intelligenciához fűződő viszonyunkat vizsgáljuk meg alaposan, hanem az eszközeinkkel készített, majd ezeken tárolt fotóink és videóink között is tegyünk rendet