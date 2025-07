A napszemüveg eredetileg praktikus célokat szolgált: védte a szemet a napfény vakító erejétől. Azonban mára a funkció mellé komoly divatipari és presztízsérték társult. A világ legdrágább napszemüvegei nem elsősorban optikai minőségükkel, hanem ritka anyagaikkal, márkájuk presztízsével és a hozzájuk kapcsolt életstílussal emelkednek ki a tömegből.

Ez a gyémánttal berakott napszemüveg megfizethetetlen az átlagemberek számára / Fotó: TOBIAS HASE / DPA

A piacon jelen lévő legdrágább darabok ára elérheti, sőt meghaladhatja a 10 millió forintot is.

Ezek a napszemüvegek megfizethetetlenek az átlagembereknek

A Chopard svájci ékszermárka például 2012-ben dobott piacra egy exkluzív napszemüveget, amelyet 24 karátos aranyból készítettek, keretébe pedig gyémántokat foglaltak – az ára meghaladta a 400 ezer dollárt (akkori árfolyamon közel 136 millió forintot). Nemcsak divatkiegészítőként, hanem ékszerként is megállta a helyét.

A Dolce & Gabbana is belépett a luxuskategóriába: DG2027B modelljüket 18 karátos arannyal vonták be, és kizárólag limitált példányszámban gyártották. Az ilyen darabokat gyakran műgyűjtők vagy hírességek vásárolják meg, és sokszor évek múlva is magas áron kelnek el másodlagos piacokon.

Egy másik különleges szereplő a piacon a Shiels Jewellers által készített Emerald napszemüveg, amelynek lencséi valódi smaragdból készültek – egy évig dolgoztak rajta, ára több mint 200 ezer dollárra (több, mint 68 millió forint) rúg. Bár az optikai élmény nem vetekszik a hagyományos lencsékkel, az egyediség, a kézművesség és az anyaghasználat miatt vált luxuscikké.

A luxusnapszemüvegek piaca szorosan kapcsolódik a high fashion és az ékszeripar világához, és a prémium kategóriás vásárlók számára elsősorban státuszszimbólumként funkcionál. Az exkluzivitás érdekében gyakori a limitált szériás gyártás és az egyedi megrendelésre készített darabok alkalmazása, amelyeket akár név szerint is személyre szabnak.

Gazdasági szempontból ezek a napszemüvegek nem tömegtermékek, hanem niche piaci szereplők:

kis példányszámban készülnek, ám egy-egy eladásuk akár milliós profitot is termelhet.

A gyártók számára különösen értékes, ha ezek a darabok megjelennek vörös szőnyegen vagy hírességek kampányaiban, mivel ez erősíti az egész márka prémium pozícióját.