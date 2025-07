Üzent a NAV: így árusíthatjuk a saját termesztésű gyümölcsünket

A nyári gyümölcs- vagy zöldségfelesleg alkalomszerű értékesítése nem tekinthető gazdasági tevékenységnek, ezért ez nem is keletkeztet áfaalanyiságot, vagyis az ilyen értékesítések nem járnak adókötelezettséggel: csak emiatt nem kell adószámot kiváltani és nem kell az eladásról nyugtát, számlát kiállítani, áfabevallást benyújtani – derül ki a NAV közleményéből.

Ha egy magánszemély csak a saját kertjében megtermelt zöldség- vagy gyümölcsfelesleget árulja, akkor az ingó értékesítésnek minősülhet. Ilyen esetben, ha ez a bevétele az adóév elejétől összesítve nem haladja meg a 600 ezer forintot, akkor az eladásból származó bevételből nem kell jövedelmet megállapítani. Ha az értékesítésből származó bevétel meghaladja a 600 ezer forintot, akkor az adóévben megszerzett összes bevétel után kell a jövedelmet megállapítani, de ha az év során e jövedelem adója nem haladja meg a 30 ezer forintot, akkor azt nem kell befizetni.

Ha valaki rendszeresen, üzletszerűen árusít különféle terményeket az értékesítés már gazdasági tevékenységnek minősül, amely ellenérték elérésére irányul, és áfaalanyiságot eredményez. Ez azt jelenti, hogy az értékesítőnek adószámot kell kérnie, nyugtát vagy számlát kell adnia, és – amennyiben nem választott alanyi adómentességet - áfabevallást is kell benyújtania.

A csak adószámmal rendelkező magánszemély – aki nem minősül őstermelőnek vagy egyéni vállalkozónak –, is árulhatja a háztáji terményt, ebben az esetben önálló tevékenységből származó bevétele keletkezik. Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként viszont kedvezőbb adózási szabályok közül lehet választani. Ha valaki például őstermelő, és az adóévi őstermelői tevékenységéből származó bevétele nem éri el a 1 744 800 forintot, nem kell jövedelmet számolnia és szja bevallást sem kell benyújtania, illetve ha az átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő bevétele ennél több, de nem éri el a 17 448 000 forintot, akkor az átalányban megállapított jövedelme szintén mentes a személyi jövedelemadó alól.

Ha valaki üzletszerűen árusítja a saját termelésű zöldséget, gyümölcsöt, azt érdemes őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként tennie, és ehhez kedvező adózási módot választani, nyugtát vagy számlát adni az eladásról és rendben elkészíteni a bevallásokat, mert aki ezeket elmulasztja, súlyos szankciókra számíthat.

Ha egy NAV-ellenőrzéskor kiderül, hogy az eladás gazdasági tevékenységnek minősül (tehát üzletszerű, tartós, rendszeres és ellenérték elérésére irányul) és az eladónak nincs adószáma, akkor a mulasztási bírság akár egymillió forint is lehet. Számla-, vagy nyugtaadás elmulasztása esetén akár kétmillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV. A súlyosabb mulasztók, jelentős összegű bevételt eltitkolók további vizsgálatra is számíthatnak, amelyben a revizorok becsléssel állapítják meg az eltitkolt bevétel nagyságát és a fizetendő adót.