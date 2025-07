Aggasztó hírek érkeztek a labdarúgó-világbajnokság kapcsán

A Szaúd-Arábia északnyugati sivatagában található The Line csak egy a Neomban tervezett hiperfuturisztikus helyszínek közül. A tervek szerint a high-tech város két, 450 méter magas üvegfelhőkarcoló között húzódik majd, és 9 millió embernek adna otthont. A különleges létesítmény a Vörös-tengertől a sivatagig nyúlna el, és nem mellesleg a világ legnagyobb kiterjedésű épületegyüttese lenne.

Jelenleg a The Line helyszínén egy hatalmas építkezés látszik, tele darukkal és cölöpverőkkel. A környező homoktengert pedig hosszú, párhuzamos sínek szelik át, amelyek a tervek szerint a nagysebességű vasúti rendszer gerincét adnák majd:

A 2034-es világbajnokságra vonatkozó hivatalos FIFA-pályázat részeként bemutatott 46 ezer férőhelyes helyszín az egyike annak a 15 stadionnak, amelyek a mérkőzéseknek adnának otthont. A stadion építésének megkezdését 2027-re tervezik, a befejezést pedig 2032-re. A The Line felülvizsgálata miatt, többek közt, most ennek a sorsa is megkérdőjeleződött.