A turizmus idén is erős számokat produkál Magyarországon. A népszerű úti célok, élükön a Balatonnal, jelentős vendégforgalmat bonyolítottak le 2025 első felében. A szálláshelyek több vendéget és vendégéjszakát regisztráltak, mint tavaly, a bevételek pedig országosan is kétszámjegyű növekedést mutattak. A kormány célja, hogy a turizmus továbbra is a gazdaság egyik fő hajtóereje maradjon.

Magyarország továbbra is népszerű úti cél a hazai és nemzetközi utazók körében, még a júniusi időjárás változékonysága ellenére sem csökkent az utazási kedv. NGM: rekordot dönthet a nyári szezon, Magyarország továbbra is népszerű úti cél A KSH adatai szerint 2025 júniusában az előző évhez képest összesen 4,4 százalékkal több, mintegy 1,9 millió vendéget fogadtak a szálláshelyek a nyár első hónapjában, akik több mint 4,4 millió vendégéjszakát töltöttek el. Az idei első félév eredményei szintén kedvezően alakultak. Január és június között 8,2 millió vendég szállt meg hazánkban, ami közel 8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a vendégéjszakák száma meghaladta a 18,9 milliót, ami 5 százalékkal volt magasabb, mint 2024 első félévében. A kormányzat célja, hogy a GDP 13 százalékát előállító turizmus lendületét és versenyképességét tovább erősítse, és az ágazat hosszú távon a magyar gazdaság egyik motorja legyen. A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar családok egyre többet költhessenek utazásra és kikapcsolódásra. Magyarország népszerű úti cél, nő a szállásfoglalások száma A szálláshelyek országszerte közel 108 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júniusban, 9,8 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. Ebből 61,1 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevétel 15,9 százalékkal volt magasabb, mint az előző év ezen időszakában. A vendéglátóhelyeken összesen 201,4 milliárd forint bevétel keletkezett idén júniusban, ami 8,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A szektor már az év első felében erős teljesítményt mutatott: a szálláshelyekre összesen 8,2 millió vendég érkezett, ez 7,8 százalékkal volt több 2024 azonos időszakánál. A 4 milliós hazai vendégforgalom pedig 3,2 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakának eredményét. Az év első hat hónapjában a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol több mint 2,9 millió vendégéjszakát töltöttek a vendégek. A szálláshelyek bevétele 490,6 milliárd forint volt, 15,3 százalékos növekedéssel, míg a vendéglátóhelyek bevétele 1017 milliárd forintra emelkedett, ami 8,1 százalékos növekedést jelentett.

