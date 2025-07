Jön az Otthon Start, megkezdődik Magyarország egyik legnagyobb autópálya-fejlesztése – heti összefoglaló

Akár 800 milliárd forinttal is növelheti Magyarország éves energiaköltségeit az Európai Unió orosz energiaembargós javaslata, amely a gáz és kőolaj teljes kivezetését célozza 2027 után – mondta Czepek Gábor parlamenti államtitkár hétfőn, az MCC energiapolitikai kerekasztal-beszélgetésén. A politikus hangsúlyozta: ez az összeg megegyezik a rezsicsökkentésre szánt állami forrásokkal.

Jön az Otthon Start, most azok juthatnak könnyebben lakáshoz, akik eddig nem tudtak belépni az ingatlanpiacra

Fotó: Csudai Sándor - Origo (illusztráció)

Az államtitkár szerint a szankciós javaslat következményeként a magyar háztartások akár négyszeres gáz-, illetve kétszeres áramszámlával szembesülhetnének. „Ez elfogadhatatlan teher lenne a lakosság számára” – fogalmazott. Egyúttal a Voks2025 véleménynyilvánító szavazásra is hivatkozott, amely szerinte megerősítette: az emberek támogatják, hogy az energiaellátás nemzeti hatáskörben maradjon, és ne ideológiai alapú döntések irányítsák az energiapolitikát.

Július 1-je a családtámogatási intézkedések napja, számos újdonság lépett életbe

Egymillió magyar család életét tehetik könnyebbé azok az intézkedések, melyek a kormány döntései nyomán július 1-től lépnek hatályba. A családtámogatási rendszeren belül nő a családi adókedvezmény mértéke, adómentessé válik a gyed és a gyes, és miközben Magyarországon megvalósul Európa legnagyobb adócsökkentési programja, továbbra is fennáll a lehetőség, hogy több pénz érkezzen a SZÉP-kártyákra is. Összegyűjtöttük, hogyan válik könnyebbé az életünk július 1-jét követően, és mennyi pénz marad a magyar családok zsebében az intézkedéseknek köszönhetően.

Emelkedik a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg-nyilatkozatot

Július 1-től élesedett a családi adókedvezmény duplázásának első lépése, így a kormány döntésének értelmében a családok az adókedvezményt 50 százalékkal magasabb összegben vehetik igénybe. Az emelés automatikusan történik, így az érintett szülők többségének nincs teendője. Új adóelőleg-nyilatkozatot csak azoknak kell benyújtaniuk, akik korábban összegszerűen, nem pedig a gyermekek száma alapján kérték a kedvezményt.

Új elemmel bővülnek az otthonteremtési lehetőségek, mutatjuk a részleteket!

Az Otthon Start Program elindításával az elsőlakás-vásárlóknak is segítséget kíván nyújtani a kormány. A bejelentés nyomán a Magyar Nemzet cikke felidézi, 2015 és 2023 között az ingatlanárak

három és félszereződtek az ingatlanárak, ez pedig főleg a nagyvárosokban nehezítette meg a lakáshoz jutást, pont azokon a helyeken, ahol a legtöbb munkahely található

és ahol a legnagyobb az igény a lakhatásra. Példával érzékeltetve egy legfeljebb 45 négyzetméteres garzonlakás átlagára Budapesten 50-55 millió forint, egy panellakás is közel ötven, a külső, elsősorban dél-pesti kerületekben is negyvenmillió forint körül van. Az eddigi támogatási formák és lehetőségek is megmaradtak, ezen a linken bemutatjuk, hogy az Otthon Start mellett milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, ide kattintva pedig a feltételrendszer elemeiről olvashat.