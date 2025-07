Új elemmel bővül az otthonteremtési lehetősége, mutatjuk a részleteket!

Önmagában is tízezreknek segíthet önálló életet kezdeni az Otthon Start program. Az új konstrukció a már meglévőkkel is kombinálható, illetve bőven maradnak lehetőségei a csok plusztól a kamatplafonos lakáshitelekig azoknak is, akik nem az első otthonukat vennék meg.

Az Otthon Start program elindításával az elsőlakás-vásárlóknak is segítséget kíván nyújtani a kormány. A bejelentés nyomán a Magyar Nemzet cikke felidézi, 2015 és 2023 között az ingatlanárak három és félszereződtek az ingatlanárak, ez pedig főleg a nagyvárosokban nehezítette meg a lakáéshoz jutást, pont azokon a helyeken, ahol a legtöbb munkahely található és ahol a legnagyobb az igény a lakhatásra. Példával érzékeltetve egy legfeljebb 45 négyzetméteres garzonlakás átlagára Budapesten 50-55 millió forint, egy panellakás is közel ötven, a külső, elsősorban dél-pesti kerületekben is negyvenmillió forint körül van. Ez bár nem kiugróan magas, ám főleg a fiatalabb vevők jövedelmi helyzetéhez mérten bőven nem alacsony. Az Otthon Start kombinálható a meglévő támogatásformákkal, de utóbbiak is változatlanul igénybe vehetők

Fotó: REMI DECOSTER / Hans Lucas Az eddigi támogatási formák és lehetőségek is megmaradtak, az alábbiakban bemutatjuk, hogy az Otthon Start mellett milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, amellyel akár megszerezhető a tízszázalékos önerő is. Az Otthon Start konstrukcióra pedig itt talál számítási példát. Év elejétől elérhető a munkáltatók által biztosított lakhatási támogatás. Ez havonta legfeljebb százötven, évente pedig 1,8 millió forintos megtakarítást jelenthet a 35 év alatti munkavállalóknak. Ezt az összeget lakbérre és lakáshitel törlesztésre is lehet fordítani, azoknak is segít, akik nem tudnak belépni az ingatlanpiacra vagy már ősztől élnének az Otthon Start nyújtotta lehetőséggel. A lakhatási támogatásról a munkáltató dönt. A saját lakásba költözés egyik fő akadálya az önerő előteremtése szokott lenni. A Metropol felidézi, ez fedezhető a jelenleg maximum 11 millió forintos, szabad felhasználású, kedvező kamatozású hitellel, a babaváróval. A hitel kamatait egy gyermek után elengedik,

két gyermek után csak a fennmaradó hitelösszeg felét kell visszafizetni,

három megszületett gyermek estén pedig vissza nem térítendő támogatássá alakul. Az idei évtől elérhető munkáshitel is használható önerőként. Ez legfeljebb négymillió forint, a munkáshitelt azok igényelhetik, akik elmúltak 17 évesek de még nem töltötték be a 26-ot, továbbá nem jogosultak Diákhitelre. A jogosultság további feltétele heti legalább 20 órás alkalmazotti vagy vállalkozói és legalább 3 hónapos folyamatos tb-jogviszony. Emellett az igénylőnek vállalnia kell, hogy a hitel folyósításától számított legalább öt évig bejelentett magyarországi lakcíme lesz és Magyarországon dolgozik.

A nyugdíjpénztári megtakarítások is költhetők lakáscélra, de erre csak az idei évben van lehetőség. A megtakarítások átlagos nagysága inkább a felújításokhoz elegendő, ám ez is nagy segítség azoknak, akik szeretnének javítani lakhatási körülményeiken, de (még) nem tudnak elköltözni. Jó hír, hogy a családtagjainknak (házastárs, gyermek, gyermekek) is átadhatjuk a megtakarítást, ami az ő ingatlanhoz jutásukat segíti, az önrész egy részét fedezi. A CSOK plusz is segítség lehet az otthonteremtésben, ám ez gyermekvállaláshoz kötött. Akinek viszont van gyerek és továbbiakat már nem vállalna, a falusi csok-ot is igénybe veheti akkr, ha ötezer fő alatti települést választ. Ezen felül továbbra is elérhetőek a kedvezményes, legfeljebb ötszázalékos kamatozású lakáshitelek, amiknek a segítségével alacsonyabb havi törlesztőrészletek mellett költözhetnek a fiatalok albérletből saját lakásba.

