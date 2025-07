Ozzy Osbourne üzletei: tényleg az ördöggel cimborált a Sötétség Hercege?

76 éves korában meghalt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath zenekar énekese, a rockzene keményebbik formáinak egyik ikonikus figurája. A Sötétség Hercegének személyes vagyonát most bekövetkezett halálakor 220 millió dollárra (kb. 75 milliárd forint) becsülik, ennek jelentős része zenészi karrierjéből származott (ideértve szólókarrierjét is). Második feleségének, Sharon-nak javait is számítva 250 millió dollárra tehető vagyonuk nagysága, míg két gyermekük, Jack és Kelly Osbourne 16 és 15 millió dollár felett diszponálnak (a párnak három gyermek született, míg első házasságából szintén három gyermeke született az énekesnek). Ám Ozzy Osbourne nem csak zenészként kereste kenyerét, sőt. Bár a Black Sabbath albumok folyamatosan jól fogyó kiadványoknak bizonyultak, és az egyre ritkább alkalmakkor tartott fellépések is szép pénzt hoztak a konyhára (vélhetően épp emiatt), Osbourne élete utolsó harmadában több különös üzletet kötött. Ezek valószínűleg hozzájárultak extravaganciára hajlamos imázsának erősítéséhez, bár ezek némelyike vélhetően csak akkor tűnt meghökkentőnek, néhány évvel később, napjainkra több hasonlóra találni példát a sztárvilágból.

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ozzy Osbourne, a celeb

A rajongók által az egyik legtöbbet kritizált, sőt, egyenesen keményen támadott lépés volt, amikor Osbourne és családja úgy döntött a 2000-es évek elején, hogy az MTV-n valóságshow-sztárt csinálnak magukból „The Osbournes” műsorfolyammal. A zenész és családja döntését sokan nem bocsátották meg a sztárnak, a helyzetet pedig csak bonyolította, hogy a műsorban sokszor feleségére, Sharonra hárult a figyelem. A rockzenész-celebár és családja állítólag epizódonként és fejenként 20 ezer dollárt kaptak azért, hogy kamerák előtt élték életük egy részét.

A 2000-es években Osbourne más, a konzumkultúra felé kacsintó lépést is tett. Üzleti partnerséget kötött a Chipotle nevű amerikai gyorsétteremlánccal, ennek keretében a vállalat létrehozta számára a Chipotle Celebrity Card-ot, melynek birtokosa egy éven át korlátlan fogyasztást biztosít a vállalat éttermeiben. 2022-től Osbourne maradt az egyetlen kártyatulajdonos, ám az ő tagsága akkortó már élethosszig tartott.