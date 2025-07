Nagy a baj: csődöt jelentett egy Magyarországon is népszerű üzletlánc

Fizetésképtelenné vált a Pepco Csoport németországi vállalata, a csődeljárás megindítására vonatkozó kérelmet egy berlini bíróságon nyújtották be. A németországi Pepco 64 üzletet működtet, és mintegy 500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat közlése szerint ettől eltérő tárgyú értesítésig minden üzletüket nyitva tartják.

A Pepco márka Magyarországon is ismert, a Pepco Csoporton belül azonban több nagy kiskereskedelmi márka működik (illusztráció)

Fotó: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel/NurPhoto/Beata Zawrzel

Két éve még 2000 üzletet tervezett a Pepco

A Pepco 2022-ben lépett a német piacra, azóta veszteségesen működik. Az üzletláncot most szerkezetátalakítással és az anyavállalat által nyújtott pénzügyi segítség felhasználásával próbálják megmenteni.

„Jó lehetőségeket látunk a németországi üzlethálózat átszervezésére, hogy az a kihívásokkal teli német kiskereskedelmi piac ellenére is fejlődhessen” – mondta Christian Stoffler, a szerkezetátalakítás levezénylésére kinevezett igazgató.

A Bild felidézi, hogy két évvel korábban a Pepco még ambiciózus bővítési terveket jelentett be, néhány év alatt 2000 új üzletet nyitásának tervét jelentették be. Most viszont a működő 64 is veszélybe került, és a lap szerint a vállalat közlése ellenére előfordulhat, hogy némelyiket mégis bezárják. A boltok többsége Berlinben, Magdeburgban, Lipcsében, valamint a Rajna-vidéken és a Ruhr-vidéken található.

Nem a németországi lánc az első a Pepco-hálózat tagjai közül, mely nehéz helyzetbe kerül. Miként megírtuk, tavaly februárban a vállalatcsoport ausztriai kivonulását jelentette be.