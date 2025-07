Újra van miért feltenni az örök kérdést: Pepsi vagy Coca-Cola?

Az élelmiszeriparban elsősorban a Coca-Cola részvényeit választják a befektetők, mert a vállalat nemcsak az előrejelzéseinek megfelelően fizeti ki osztalékát, hanem növeli is az értékét, de a Pepsi mellett is van ok az elköteleződésre. Sőt, a két nagy üdítőipari óriás részvényei közül most inkább a Pepsiben látnak fantáziát az elemzők.

Rövid távú hatások miatt hullott a mélybe a PepsiCo vállalat részvényárfolyama, ez viszont kedvező helyzetet teremthetett azoknak, akik hosszú távban gondolkodnak. Azok a befektetők ugyanis, akik bíznak a távolabbi jövőben, igencsak csábító osztalékhozamra számíthatnak a részvények után, ha a PepsCo papírjára tesznek – mutatja be elemzésében a Világgazdaság. A Coca-Cola és a Pepsi örök vetélkedésében utóbbi most előzhet egy fontos szempontban (illusztráció)

Fotó: Shutterstock Markáns különbségek a Pepsi és a Coca-Cola között Érdemes megemlíteni, hogy a két óriáscég működésében és vállalásában számos különbség van, melyek az avatottabb szemek számára fontos mérlegelési szempontot jelenthetnek. Az egyik, hogy a PepsiCo elég otthonosan mozog a snack-ek területén is, olyan márkákkal, mint a Doritos vagy a Lays's. Fontos különbség az is, míg az örök versenytárs Coca-Cola inkább a külső partnerekkel kötött megállapodás alapján más palackozókban gyártat, addig a Pepsi márka termékeinek többsége a cég 20 saját üzemének valamelyikében készül a cég nemzetközi jelenlétének köszönhetően. A lap az utóbbi vonatkozás alapján arra hívja fel a figyelmet, hogy ez olyan adottság, amely a magas inflációs időszakban jelentős hátrányt okozott a Pepsinek, mivel a költségek növekedését a saját bőrén érezte, míg a Coca-Colát védték a partnereivel megkötött, jól körülbástyázott szerződések. Ez az időszak azonban lezárult, és ha az infláció visszatér a korábbi medrébe, ami javarészt már meg is történt, az eddigi hátrány előnnyé válhat. A PepsiCo vezetésének értékelése egybecseng az elemzők által közöltettek: idén szerény, 1 százalékos javulásra kell számítani a bevételt tekintve, ám a következő két év ennél sokkal impozánsabb növekedést hozhat, a profit bővülése pedig lekövetheti a bevétel növekedését, arányban azzal. Az elemzés további részleteit a Világgazdaság cikkében olvashatja el!

