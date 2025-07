Mindent megváltoztathat az elektronikai iparban Trump döntése, fontos fémről van szó

A réz az építőiparban, a közlekedésben, az elektronikában és sok más iparágban használatos. Az Egyesült Államok rézigényének körülbelül felét importból fedezi, és csak három rézöntödéje van. Eközben a réz nem pusztán az amerikai gazdaság egyes ágazataiban, hanem világgazdasági szinten is nélkülözhetetlen, melyen fő forrásai dél-amerikai országok – elsősorban Chile –, és néhány bizonytalan stabilitású afrikai állam.

A Kennecott külszíni fejtésű rézbánya Utah államban az Egyesült Államokban (illusztráció)

Fotó: Baxtar / Shutterstock/Copyright (c) 2018

A belföldi rézelőállítás felfuttatása a cél

Donald Trump szándéka a réz vámjának bejelentése kapcsán is világos: felpörgetni a belföldi termelést, miközben a vám formájában jelentkező járulékos költségek révén fokozatosan csökkentetni a függőséget a külföldi beszállításoktól. Az Egyesült Államok Földtani Intézetének adatai szerint az ország által igényelt rézmennyiség fele importból származik, elsősorban Chiléből.

Egyelőre nem világos, hogy a rézimportra kivetendő új vámok mikor lépnek hatályba. Trump most elhangzott beszéde után Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter a CNBC-nek adott interjúban elmondta, hogy a réz-vámtarifák valószínűleg július végéig, augusztus 1-jéig lépnek életbe. Hozzátette, hogy Trump a részleteket valamikor közzéteszi Truth Social közösségi média fiókján.

Az elgondolás az, hogy a réz visszakerüljön az országba, a réztermelés visszakerüljön az országba, és az ipari szektor számára kulcsfontosságú rézgyártás képessége visszakerüljön Amerikába

– mondta Lutnick.

A nemzeti bányászati szövetség (National Mining Association) a részletek ismerete nélkül nem kívánt nyilatkozni és az American Critical Minerals Association (az amerikai kritikus ásványi anyagok szövetsége) sem reagált azonnal a megkérésre.

Az elmúlt években az Egyesült Államokban számos nagy rézbányászati projekt ütközött erős ellenállásba különböző okok miatt, többek között a Rio Tinto és a BHP Resolution Copper projektje Arizonában, valamint a Northern Dynasty Minerals Pebble Mine projektje Alaszkában.

Ole Hansen, a Saxo Bank árucikk-stratégiai vezetője szerint az Egyesült Államok még évekre van attól, hogy saját szükségleteit fedezze rézből. Megjegyezte ugyanakkor, hogy „az Egyesült Államok az elmúlt hat hónapban egy egész évre elegendő mennyiséget importált, így a helyi raktárkészletek bőségesek”.

Az új amerikai rézvámok által leginkább érintett országok Chile, Kanada és Mexikó lennének, amelyek az U.S. Census Bureau statisztikai hivatal adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államok legnagyobb finomított réz, rézötvözetek és réztermékek szállítói voltak.

Mindhárom ország szabadkereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal. Mexikó gazdasági minisztériuma és Kanada pénzügyminisztériuma nem reagált azonnal a hírre, míg Chile külügyminisztériuma közölte, hogy nem kapott hivatalos értesítést a vámokról.

Egy nappal azt követően, hogy levélben új vámtarifákat jelentett be 14 kereskedelmi partnerével szemben, közöttük olyan fontos beszállítókra is, mint Dél-Korea és Japán, Trump megismételte jelzését arról, hogy 10 százalékos vámot vet ki Brazília, India és a BRICS-országok csoportjának többi tagjára. A Fehér Ház kabinetülésén Trump azt is elmondta, hogy a kereskedelmi tárgyalások az Európai Unióval és Kínával jól haladnak, bár hozzátette, hogy csak néhány nap választja el attól, hogy vámtarifa-levelet küldjön az EU-nak.

Átrendezheti a réz piacát az új vámtarifa

A réz alapvető fontosságú az ipari termelésben, elengedő csak fémféle elektronikai felhasználására gondolni. Az Origo több alkalommal foglalkozott a fontos ipari fém körüli helyzettel, így beszámoltunk arról is, hogy új rézbányák megfelelő ütemű nyitása nélkül 2030-ra akár évi 4,7 millió tonna hiány is lehet rézből. Az amerikai termelés felfuttatása ugyanakkor ennek mértékét mérsékelheti, de kérdés, hogy a növekvő igényekkel lépést tud-e tartani a kitermelés bővítése.

Márpedig a rézre egyre nagyobb az igény az elektromosság terjedésével, valamint azért is, mert időközben szerte a világon gondoskodni kell az elhasznált villamos infrastruktúrák cseréjéről.

Ez nem csak távoli, a szakemberek szűk körének szóló feladat: ha például ön panellakásban lakik, elképzelhető, hogy még alumíniumvezetékek futnak a villanykapcsolók mögött, melyeket életkoruk mellett azért is érdemes lehet rézre cserélni, mert a felhasználás szempontjából jobb paraméterekkel rendelkeznek. Ehhez pedig szintén rézre lesz szükség, melynek ugyan tonnánkénti ára a korábbi jóslat ellenére nem érte el idén (még) a 20 ezer dollárt, de ettől még sokak szerint legalább olyan fontos a világ számára, mint az olaj. Jelentősége akkora, hogy még jelentős természetvédelmi területek közelében is engedélyeznék bányászatát. Napjaink technológiai vállalkozói emiatt pedig nagy biztonsággal fektethetnek be a rézkitermelésbe is.