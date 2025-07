Hatalmas a botrány: náci propagandával vádolják a legszebb mellű világsztár reklámját

Sydney Sweeney, aki a HBO „Euphoria” és „A fehér lótusz” című sorozataiban játszott szerepeivel vált híressé, a ruházati kiskereskedő legújabb, farmerekre fókuszáló őszi kampányának sztárja, amelynek szlogenje magyarul úgy hangzik, hogy „Sydney Sweeney-nek nagyszerű farmere van”. Angolul azonban egy szójátékra ad lehetőséget, ugyanis a „Sydney Sweeney has great jeans” érthető úgy is, hogy “Sydney Sweeney has great genes” – ez utóbbi pedig úgy fordítható magyarra, hogy „Sydney Sweeney-nek nagyszerű génjei vannak”.

Hatalmas vihart kavart Sydney Sweeney reklámfilmje

Fotó: hoto Image Press via ZUMA Press Wire

Sydney Sweeney a nagyszerű génjeire utal

Az egyik reklámklipben, amely több mint 1,1 millió megtekintést kapott az American Eagle Instagram-oldalán, Sweeney egy saját magáról készült plakát előtt áll, amelynek szövege a következő: „Sydney Sweeney-nek nagyszerű génjei vannak”, majd a „gének” szót áthúzzák, és „farmer”-re (jeans) cserélik.

A színésznő génjeire tett utalás egy másik videóban is elhangzik, ami további ellenreakciókat váltott ki egyes felhasználókból olyan platformokon, mint a TikTok, az X és a Threads, akik azzal vádolták az American Eagle-t, hogy eugenikát, „fehér felsőbbrendűséget” és „náci propagandát” hirdet.

„A gének a szülőktől öröklődnek az utódokra, gyakran meghatározva olyan tulajdonságokat, mint a hajszín, a személyiség és még a szemszín is” – mondja Sweeney, mielőtt a kamera a kék szemére fókuszálna. „A farmerom kék.”

A reklám körül kialakult vita emellett olyan válaszreakciókat is kiváltott, amelyek szerint az az eltúlzott woke marketingkampányok végét hirdeti.

A kampány az American Eagle új őszi kollekcióját reklámozza: egy limitált kiadású farmerdzseki és a Sweeney-vel együttműködve készült „The Sydney Jean” farmer látható a reklámszpotban.

A farmer egy pillangómotívumot ábrázol, amely a családon belüli erőszakra hívja fel a figyelmet, és az eladásokból származó összes bevételt a Crisis Text Line-nak adományozzák, egy nonprofit szervezetnek, amely ingyenes, 24 órás mentális egészségügyi támogatást nyújt.

Amikor az American Eagle a múlt héten bejelentette, hogy Sweeney lesz az új reklámfilmjük főszereplője, a cég részvényeinek árfolyama rövid időre megugrott a technológiai papírokat tömörítő tőzsdén, a Nasdaqon.