Tetőtől talpig megújult a világ egyik leghíresebb luxusszállodája – lenyűgöző fotókat mutatunk

Két hónappal a hivatalos újranyitás előtt New York legendás szállodáját megmutatták a nyilvánosságnak. A Waldorf Astoria New York 2017-ben zárt be a felújítások miatt, így nem csoda, hogy hatalmas érdeklődés övezi az ikonikus hotel újranyitását. Mutatjuk a 2 milliárd dollárból megújult épületet.

Szeptembertől újra foglalható a luxusra vágyó vendégek számára a legendás szálloda. A bonyodalmaktól sem mentes felújítás legnagyobb részével már végeztek, habár a Grand Ballroom és az új Guerlain Wellness Spa csak két hónap múlva, a hivatalos szeptemberi megnyitóra készül el. Az ikonikus szálláshely 1931-ben nyílt meg, és azóta számos hírességet, államfőt, elnököt látott vendégül. Nyolc évnyi megfeszített munka és 2 milliárd dolláros beruházás után szinte semmilyen luxuskiegészítőt nem nélkülöz a Waldorf Astoria New York. A belső tereket a neves francia dizájner, Pierre Yves Rochon álmodta újra, aki a világ számos pontján – köztük a Párizsban, Milánóban és Firenzében – található Four Seasons szállodákban végzett munkáiról ismert. Kattintson a galériára, hogy lássa a lenyűgöző luxust!

A 301 Park Avenue címen található épület egykor a világ legmagasabb és legnagyobb szállodája volt. A szálláshely korábban 1400 szobával rendelkezett, mára ezek száma 375-re csökkent. Cserébe viszont 372 lakosztályt is kialakítottak. A fürdőszobák valódi márvány burkolatot kaptak, és bár a belső terek finoman utalnak az épület art deco stílusára, de semmi sem túl hangsúlyos, az egyszerű elegancia áll az előtérben. A kínai Anbang Biztosító Csoport 2014-ben rekordösszegű, 1,95 milliárd dolláros áron vásárolta meg az ingatlant, majd 2017 márciusában bezárta a teljes felújítás miatt. A hotel tulajdonjoga 2020-ban a Dajia Biztosító Csoporthoz került, akik a világjárvány és az ellátási lánc zavarai miatt halasztották idáig a befejezést.



