CSOK Plusz, babaváró: lehet ezeket kombinálni az új lakáscélú szuperhitel-konstrukcióval?

Óriási lakáspiaci pörgést, az adásvételek számának jelentős növekedését hozhatja az Orbán Viktor kormányfő által bejelentett kedvezményes lakáshitel program. Miként az Origo megírta, az Otthon Start nevet kapó program lényegi eleme, hogy akár 25 éves futamidőre is felvehető, a futamidő alatt végig fixen 3 százalékos, kedvezményes kamatozású hitelt korhatári megkötés nélkül, bármely településtípuson lehet az első lakás vagy ház megszerzésére fordítani. A támogatott kölcsön összege akár 50 millió forint is lehet. A konstrukció akár több millió forinttal is olcsóbbá teheti az otthonteremtést a piaci alapú lakáshitelezéssel összehasonlítva a hitel teljes költségeit. A magyar kormány már korábban is számos intézkedéssl, pénzügyi ösztönzővel segítette és támogatta a családok otthonteremtését, ezért az új, Otthon Start konstrukció kapcsán kérdésként merült fel, hogy kombinálható lehet-e másik, az otthonteremtést támogató konstrukció elemeivel.

Új lendületet kaphat az otthonteremtés a támogatott kölcsön révén (képünk illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Tízezrek indulhatnak a támogatott kölcsönért

Tízezres nagyságrendben is élhetnek a magyarok a kormányfő által most bejelentett kedvezményes, pontosabban a piaci lakáshitel kamatainál lényegesen alacsonyabb, 3 százalékos kamatozású lakáshitellel – tér ki rá a Bankmonitor összefoglalója. A lehetőség kapcsán Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón a feltételek kapcsán arról is beszélt, hogy nem szükséges gyermeket vállalni a kedvezmény kihasználásához. Ez azért fontos, mert ez olyan csoportok számára is elérhetővé teszi a támogatást a társadalomban, amelyek számára eddig gyermek nélkül egyéb formák nem voltak elérhetők.

Kiderült az is, hogy első lakás vásárlását jelentő feltételnél azok esnek a hitellehetőséget kihasználni tudók körébe, akik nem rendelkeznek 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal lakóingatlan.

A megvásárolni kívánt ingatlannak két törzsfeltételnek biztosan meg kell felelnie:

vételára nem haladhatja meg a 100 millió forintot,

négyzetméterára pedig az 1,5 millió forintot.

Maradjunk ezen a ponton a gyermekek kérdésénél! Miként a Bankmonitor írja, a CSOK Plusz eddig is remek támogatási formát jelentett a fiatal, gyermekvállalást tervező házaspárok számára, melynek keretében a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatozású, támogatott hitelhez juthattak az igénylők, ha megfeleltek a feltételeknek.