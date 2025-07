Kezdődhet az üdítőital-gyártók vetélkedése arról, melyikük terméke egészségesebb

A hét éve alapított Olipop Magyarországon széles körben nem ismert üdítőital márka, az Egyesült Államokban viszont egyre népszerűbb. Sőt, miként az Origo megírta, egyes értékesítési mutatókban sikerült is rávernie két nagy, a piacot meghatározó versenytársára, a PepsCo. és a Coca-Cola Company-re. Az Olipop a hagyományos szénsavas üdítőkhöz képest úgy pozícionálta magát, mint olyan termékek márkája, melyek élvezeti értékük mellett az egészséget sem gyengítik, és a fogyasztók növekvő egészségtudatossága miatt ez sikeres döntésnek is bizonyult a globálisan 97 milliárd dolláros szénsavasüdítő-piacon (ebből az amerikai több mint 40 milliárd dolláros). Most a két nagy is elmozdult ebbe az irányba.

Óriási növekedés várható az üdítőitalok piacának egyik szegmensében (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Üdítőital az egészségért: ezt ígéri az üstökösként haladó márka

Az Olipop-nak most résen kell lennie. Bár a vállalat továbbra is erős, kétszámjegyű mértékű növekedést produkál – ez élesen eltér a szénsavas üdítők piacán idén eddig tapasztalható 5 százalékos visszaeséssel –, a Pepsi és a Coca-Cola is megpróbálja erősíteni jelenlétét az egészségtudatos vásárlókat kiszolgáló szegmensben.

Az „egészségesebb üdítők” piacát ugyan az Olipop és a Poppi uralja, de

a Poppi már idén éve eleje óta a Pepsit erősíti, miután a vállalat 1,95 milliárd dolláért megszerezte azt;

az örök rivális Coca-Cola pedig idén februárban saját Simply Pop termékével jelent meg a szegmensben

– összegzi a Food Dive.

A szegmensben első helyen álló Olipop számára innentől nem pusztán az a kérdés, hogy termékei valóban egészségesebbek-e a versenytársak választékánál. Hanem az is feladat, hogy el tudja magát különíteni más egészséges üdítőitaloktól, megőrizve eddigi kivíhott pozícióját és imázsát.

Gyorsan növekvő piac az egészséges szénsavas üdítőké

A vállalat szerint ennek egyik eszköze, hogy tudományos alátámasztást kapjon az: kólájuk valóban egészségesebb, mint a versenytársaké. Ezért a vállalat úgy döntött, magas finanszíroz meg egy ezt vizsgáló tanulmányt, mely júniusban megjelenve bemutatta, hogy a cég Vintage Cola nevű üdítőital fogyasztása sokkal jobb vércukorszint eredményeket hoz, mint „más, piacvezető hagyományos kóla“, nem megnevezve azt, hogy az állítást melyik gyártó mely termékére vonatkoztatja. Az Olipop azt közölte, további kutatásokkal szeretnék az eredményeket alátámasztani, kihasználva azt, hogy a szakértői kutatások – még ha cégük finanszírozza is azokat – hitelességet kölcsönöznek a termékeknek, segítve megkülönböztetésüket a versenytársakétól.