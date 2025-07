Új ország jön létre – egy átmenetifémen és a japán esküvőkön múlhat a gazdasága

Új állam jön létre a Földön, amely azonban mégsem szakad el teljesen mostani patrónusától, Franciaországtól. Új-Kaledónia esete sajátosan hibrid megoldást jelent majd az államszerveződések sorában: a hamarosan félig önálló országnak, félig pedig széles körű autonómiával rendelkező, de mégsem teljesen független terület lakói állampolgárságot kaphatnak, és önálló külpolitikai döntések meghozatalára is lehetőségük lesz. Új-Kaledónia gazdasága ugyanakkor továbbra is szinte teljesen hatalmas nikkelkészletének hasznosításán nyugodhat – bár efelől is vannak kétségek.

Új ország születik a Földön, miközben egyelőre azt sem látni tisztán, mennyiben lesz szuverén állam Új-Kaledónia, mely a francia gyarmatbirodalom területei közül az utolsók egyikeként számolja fel függését Párizstól – de mégsem teljesen. A napokban az Emmanuel Macron által aláírt megállapodás alapján Franciaország nagyobb autonómiát ad tengerentúli területének, miközben maga a francia elnök is így fogalmazott: „megszületik a kaledóniai állam, de mégsem válik el Franciaországtól”. A megállapodás értelmében a jövőben a helyi hatóságok különálló külpolitikát folytathatnak és kaledóniai állampolgárságot adhatnak. Az ugyanakkor érthető, Franciaország miért nem kívánja elengedni teljesen Új-Kaledóniát: ott van a világ nikkelkészletének a 10 százaléka. Új-Kaledónia fővárosa, Nouméa, fontos kikötővel rendelkezik a csendes-óceáni kereskedelem szempontjából

Fotó: Getty Images/Matt Blyth Új-Kaledónia: függés a nikkeltől Mielőtt a nikkel és egy sajátos turisztikai iparág kapcsán gazdasági kitekintést adnánk Új-Kaledóniára, érdemes röviden felidézni az Ausztráliától keletre fekvő trópusi szigetcsoporton tavaly történt – véres – fejleményeket. Új-Kaledónia státusza régóta belső feszültségek forrása az ott élők körében. Sokan követelték egy ideje a sziget elszakadását és önállósodását Franciaországtól, különösen a szigeten élő őslakos kanakok szerettek volna régóta egy független államot. Ugyanakkor annak is voltak támogatói, hogy Új-Kaledónia maradjon bizonyos mértékig függő viszonyban Franciaországtól, kihasználva az ebből nyerhető gazdasági, külpolitikai előnyöket. Miként az Origo megírta, tavaly májusban véres lázadások törtek ki, amikor a francia parlament megpróbálta csorbítani a terület autonómiáját. Több országnak katonai gépeken kellett onnan kimenekíteni állampolgárait, Franciaországnak pedig az anyaországból kellett rendvédelmi erőket átdobnia a szigetre, hogy megállítsák az erőszak eszkalációját. Új-Kaledónia gazdasága főként a nikkelipartól függ – a képen egy kitermelési helyszín

Fotó: Only France via AFP/Stephane Frances A tavaly tavaszi zavargások után a nemzetközi médiafigyelem jórészt elkerülte Új-Kaledóniát, a mostani megállapodás viszont egyértelműen új fejezetet jelent a sziget életében. Az egyezség azonban csak akkor lép életbe, ha azt a szigetállam parlamentje és egy népszavazás is megerősíti - erre ugyanakkor minden esély megvan. Kérdés persze, mindez milyen változásokat fog hozni a nagyon fontos átmenetifém, a nikkel piacán. Azon ugyanis már a tavalyi zavargások idején nyaktörő mutatványokat lehetett látni.

Egy átmenetifémre épül a kanakok földjének gazdasága Budapest és Nouméa távolsága közel 16 ezer kilométer, e távolság alapján pedig nagyrészt érdektelennek tűnhet mindaz, ami a mostani jelentős politikai fejlemény alapján Új-Kaledónia nikkeliparában történhet. Pedig az átmenetifém ipari felhasználása révén, sok áttéttel, közvetetten, de akár a magyar autóipar is megérezheti a fejleményeket. A tavalyi fejlemények alapján már bemutattuk: a nikkel valóban megkerülhetetlen alapja Új-Kaledónia gazdaságának. A nyersanyag adja az export 90 százalékát, a nikkelipar a kb. 270 ezer lakosú terület munkaerejének negyedét foglalkoztatja. A világ ismert nikkeltartalékának 10 százaléka található a területen (kb. 7 millió tonna), de egyes geológiai becslések ennél magasabb, 20-30 százalékos arányt valószínűsítenek. A Thio nikkellelőhely Új-Kaledóniában

Fotó: AFP/Sebastien Bozon A nyersanyag nélkülözhetetlen az elektromos autók gyártásánál, de szükséges a napelemek gyártásnál, a rozsdamentes acél gyártásánál, és több hétköznapi árucikk gyártásához is. Az EU kritikus fontosságú kategóriába sorolta a nikkelt, ez azt jelenti, hogy az európai gazdaságban stratégiai fontosságúnak számít, miközben az ellátásnál komoly kockázatokkal kell számolni. A nikkelipar annyira fontos a most majdnem önálló országgá formálódó Új-Kaledóniának, hogy egyes elemzések szerint már a tavalyi politikai válság is tulajdonképpen annak válságával kezdődött. 2023-ban ugyanis a nikkel világpiaci ára az erőteljes indonéz szállítások hatására lényegében feleződött, ami megrogyasztotta Új-Kaledónia gazdaságát. Párizs ugyan segítséget ígért a nikkelipar talpra állításához, ám az egyesek szerint sem az időzítés, sem a mérték szempontjából nem volt megfelelő. Ráadásul kérdéses, hogy a bőséges nikkeltartalék elegendő lehet-e egy újabb, évtizedeken át tartó gazdasági növekedés megalapozásához úgy, hogy Új-Kaledónia nagyon széles autonómiát kap. A francia kormányzat számára gazdasági háttérelemzéseket készítő Conseil d’analyse économique (CAE) agytröszt tanulmánya szerint ugyanis a nikkelipar valóban tartós növekedési pályára állította a területet 1960-tól 2010-ig, ám a nikkel árának 2011-es beszakadásával ez a periódus megszakadt. Az új-kaledóniai gazdaságnak ekkor váltak láthatóvá belső problémái: a termelékenység növekedésének hiánya,

az elégtelen versenyképesség, és

a jelentős jövedelmi egyenlőtlenségek. A külkereskedelmi mérleg tartós egyenlőtlensége (az import mértéke majdnem háromszorosa az exportnak) pedig tovább fékezi az egészséges gazdasági növekedést.

A nikkelipartól való egyoldalú függés felszámolásának módját egyelőre nem látni, az azonban biztató, hogy Új-Kaledónia erős turisztikai vonzerővel bír. Új-Kaledónia gazdaságában a turizmus a legerősebb ágazat a nikkelipar után (illusztráció)

Fotó: Getty Images/Matt Blyth A turizmus a legfontosabb a nikkel után A nikkelipar után a terület második legjelentősebb gazdasági ágazata a turizmus. Az ország idén 200 ezer légi úton érkező látogatót fogadna, és ennél jóval több, összesen 1,2 millió olyan turistára számít, akik óceánjáró hajók fedélzetén utazva érik el Új-Kaledónia partjait, és tartózkodnak ott átmenetileg, jellemzően néhány órát. Az ország főként az ausztrál, amerikai turisták körében kedvelt (túl a Franciaországból érkező látogatókon), valamint a japán látogatók is előszeretettel keresik fel (Japán egyébként Új-Kaledónia egyik jelentős külkereskedelmi partnere). Sőt, a japán látogatóknak köszönhetően még az egyik alágazat, az esküvőturizmus is virágzik. Az elmúlt időszakban ugyanis évente több száz japán jegyespár választott az esküvőkötés és a mézeshetek helyszínéül Új-Kaledóniát, költéseikkel hozzájárulva a turizmus erősödéséhez. Videós híradás a nagyobb autonómiával kapcsolatos megállapodásról:

