Újpesti stadion: több tízmilliárdból épülhet sportváros a Tungsram helyén

Átadás 2027-ben, marad a Szusza-stadion is

A koncepcióterv szerint a stadion köré

szabadtéri sportpályák,

játszóterek,

közparkok és

nagy kapacitású parkolók épülnek,

így valódi sportváros jöhet létre.

Az új stadionépítés a tervek szerint 2027-re fejeződne be. A jelenlegi Szusza Ferenc Stadion ugyanakkor nem szűnne meg: a klub tájékoztatása szerint utánpótlás- és női csapatok, valamint második ligás események otthonaként tovább működik majd. Így Újpest a jövőben két teljes értékű futballhelyszínnel is rendelkezhet, ami nemcsak sport-, hanem ingatlan- és városfejlesztési szempontból is egyedülálló.