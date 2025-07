Csődbe ment egy legendás magyar utazási iroda, külföldön is vannak utasaik

Csődöt jelentett az UniTravel Kft., az utazási iroda honlapján kiadott tájékoztatásban arról írrnak, hogy fizetésképtelenségük miatt vállalásaikat nem tudják teljesíteni. A közleményben minden utasukat arra kérik, hogy akik még nem kezdték meg utazásukat, ne is jelenjenek meg azon, függetlenül attól, az utazást közvetlenül irodájukban vagy partnereiken keresztül foglalták.

Negyven éve működő magyar utazási iroda ment csődbe (illusztráció)

Fotó: Ivan Samkov/pexels

40 év működés után zár be az utazási iroda

A társaság közleményében azt írja, csődjük mögött „fő ok a turisztikai piac jelenlegi helyzete, nevezetesen az, hogy néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra és hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte „meghódítani a piacot", a hagyományos magyar cégek számára – így számunkra is – szinte lehetetlenné vált a túlélés.” A közlemény egyik szakaszának szövegezése ugyanakkor egy konkrét piaci szereplőre utal, mint amely fizetésképtelenségük mögött áll, ám azt cég nem nevezi meg.

A vállalat azt ígéri, hogy minden, jelenleg megkezdett utazása miatt külföldön tartózkodó utasokat haza tudják juttatni, részleteket azonban nem közöltek. Azokat az utasokat, akik még nem indultak el, arra kéri, hogy ne is tegyék azt.

A cég jelzése szerint amennyiben a felügyeletet ellátó Fővárosi Kormányhivatal is megállapítja a fizetésképtelenséget, úgy a hatályos jogszabályok alapján a vállalat tevékenységét biztosító társaság megkezdheti, hogy a jogszabályban előírt összegig és módon utólag visszatérítse a már befizetett előlegeket és részvételi díjakat az utasoknak.

Az utazási iroda bízott az idei évben

A 40 éves múltú utazási iroda egyik legfontosabb piaca Görögország volt, de mint a Turizmus.com írja, még idén is új desztinációkkal – köztük Skóciával és Bulgáriával – bővítette palettáját, miközben Görögországban és Spanyolországban is erősítette jelenlétét. Visszakerült kínálatukba Szicília is. Ez tehát arra utal, hogy az utazási irodánál bíztak az idei éven.

Az UniTravel az idei évre 388 millió forintos vagyoni biztosítékot igazolt a Fővárosi Kormányhivatal felé, és nem tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ).