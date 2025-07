Megvan a régóta óhajtott megállapodás az Egyesült Államok és az EU között

Az Európai Unió és az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodása, amelynek része a 15 százalékos általános amerikai vám, alapvető biztonságot és kiszámíthatóságot jelent a kereskedelem számára – értékelte Lukás Vlcek cseh ipari és kereskedelmi miniszter az X közösségi hálózaton vasárnapról hétfőre éjjel megjelent bejegyzésében. A miniszter szerint

a közös megegyezéssel elfogadott 15 százalékos általános vám a legjobb, amit jelenleg Európa elérhetett.

Lukás Kovanda, a Trinity Bank fő gazdasági szakértője úgy véli, hogy a megállapodás jó hír Csehország számára, amelynek autóipara nagymértékben függ az Egyesült Államokba irányuló kiviteltől. A cseh elemzők másfelől rámutatnak: az amerikai vám átlaga lényegesen magasabb, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépése előtt volt.

Melyek voltak a vámmegállapodás első, közvetlen hatásai?

Egy ilyen súlyú bejelentésnek általában azonnal látszódnak hatásai a piacokon. Így történt ez most is, például az euró a megállapodás bejelentését követő egy órán belül csekély mértékben, 0,2 százalékkal erősödött a dollárral, a fonttal és a jennel szemben, de hangsúlyos az, hogy ezt az erősödést a pénzpiacokon hagyományosan erős devizákkal szemben mutatta be.

Az MBH Elemzési Centrumának szakértői szerint Európában a keretmegállapodás miatt pozitív nyitás várható a tőzsdéken (ez meg is történt). A hangulatot egyértelműen a hétvégi amerikai-európai kereskedelmi megállapodás segíti értékelésük szerint.

A Guardian összefoglalója szerint a megállapodás egyértelműen megkönnyebbülést hozott az európai autógyártóknak, amit a részvényárfolyamok emelkedése igazol. A Volkswagen 0,8 százalékkal erősödött, bár a nyereséget korlátozta prémium márkája, az Audi előrejelzésének csökkentése, amely további 2,5 milliárd euróval csökkentette értékesítési előrejelzéseit a vámok miatt. Az Audi bevételi várakozása idénre most 65-760 milliárd euró.