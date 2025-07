Mindent megváltoztat ez az ausztrál bejelentés, 6 ezer milliárd dollárt ér

Gigantikus, kiváló minőségű vasérctartalékot jelentett be Ausztrália. A vasérctartalék nagyságát 55 milliárd tonnára becsülik, ez akkora, hogy még abban az esetben is felforgathatja a vasérc globális piacát, hogy még részbeni kitermelése is hosszú, évtizedeken át tartó folyamat lehet. A vasérckészlet új löketet adhat Ausztrália gazdasági fejlődésének.

55 milliárd tonna mennyiségű vasérctartalékot azonosítottak Nyugat-Ausztrália Hamersley régiójában. A felfedezés értéke elképesztő, 6 ezer milliárd (amerikai) dollár. Az Oilprice cikke szerint ez a vasérc-találat jelentős hatást gyakorol a nyersanyag globális, 2024-ben 275 milliárd dollár értékű piacára. A Rio Tinto bányaipari vállalat egyik vasérc bányája az ausztráliai Pilbara régióban

Fotó: Christian Sprogoe / RIO TINTO / AFP A vasérc királyából a vasérc császára lehet Ausztrália A kontinensnyi ország már eddig is a vasérc piacának globálisan meghatározó szereplője volt, köszönhetően a kiváló minőségű, bőséges mennyiségű tartaléknak az ásványkincsből. A nagy bányavállalatok időnként bővítik bányáikat, melyek – mint megírtuk – olykor botrányos következményekkel járnak, de a világnak szüksége van az ausztráliai vasércre. Ez a mostani, grandiózus felfedezés pedig még inkább megerősítheti az ország, különösen Nyugat-Ausztrália pozícióját a világ első számú vasérc szállítójaként. A Hamersley régióban újonnan azonosított tartalék értéke körülbelül 6 ezer milliárd dollár, ráadásul igen magas 60 százalékos vastartalmú, ami különösen alkalmassá teszi az ipari felhasználásra. Az első szakértői kommentárok szerint máris arra kell számítani, hogy a nagy acéltermelő országok bővítik termelési beruházásaikat. Ez maga után vonhatja a fejlesztéseket Nyugat-Ausztráliában is: a bányászatot még jobban kiszolgáló infrastruktúrák, utak, kikötők épülhetnek. A felfedezésnek Pekingben is örülhetnek. Kína a világ legnagyobb acéltermelője, a feldolgozott vasérc 65 százalékát Ausztráliából importálja. A beszállító országok sorában a második helyet Brazília foglalja el, 18 százalékos aránnyal. Az új ausztráliai tartalék felfedezése révén egyrészt árcsökkenés indulhat a vasérc piacán, másrészt az árak hosszabb távon stabilizálódhatnak, harmadrészt csökkenhet a kisebb beszállítóktól való kitettsége a kínai acélgyártásnak. A bejelentés kapcsán érdemes azt is megemlíteni, hogy épp június végén nyílt új vasércbánya a Hamersley régióban, a Rio Tinto és a China Baowu Steel együttműűködésében. A projektet mind az ausztrál, mind a kínai állam jelentősen támogatta. A 2 milliárd dolláros beruházás révén évi 25 millió tonna termelési kapacitással indul el az új bánya, mely akár két évtizeden át is működhet.

Csökkenhet a vasérc ára Az elemzők a kitermelés növelése, az új bányák nyitása, valamint a mostani hatalmas felfedezés nyomán a globális ellátási láncok átrendeződésére számítanak. A vasércellátásuk diverzifikációjára törekvő országok jobban támaszkodhatnak Ausztráliára, eltávolodva Brazíliától vagy az afrikai forrásoktól. A Nyugat-Ausztráliából származó megnövekedett export a globális vasércárakat is csökkentheti. Ez olyan ágazatoknak kedvez, mint az építőipar és a Magyarországon is jelentős autóipar. A MetalMiner korábbi elemzése mutatja, hogy a vasérc az ausztrál gazdasági növekedés egyik hajtóereje. Az ausztrál nemzetgazdasági bevétel 2005-ben 5,2 milliárd (amerikai) dollár volt a vasércből, ez mostanra közel 81 milliárd dollárra nőtt.

