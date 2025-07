Kiberveszélyek a nyári szünet alatt – akár a szülő pénztárcája is bánhatja

A nyári szünet idején a gyerekek több időt töltenek otthon, sokszor felügyelet nélkül – ez pedig nemcsak a fizikai, hanem az online biztonság szempontjából is kihívásokat jelent. A tizenévesek digitális jelenléte a szünetben sem csökken: online játékok, tanfolyamok és közösségi média töltik ki sokak napjait. Azonban ilyenkor a szülőknek is érdemes jobban odafigyelnie, hiszen az online térben veszélyek sokasága leselkedik a gyerekekre, amelyek akár a felnőtteknek is pénzbe kerülhetnek. Mutatjuk a leggyakoribb csalási kísérleteket és azt is, hogyan védekezhetünk ellenük

Az ESET kiberbiztonsági szakértői rámutattak, hogy a gyerekek biztonságát veszélyeztető csalások egyre kifinomultabbak. A szülőknek ezért óriási szerepe van abban, hogy felkészítsék a fiatalabb generációt az internetes veszélyekre. Az online térben veszélyek sokasága leselkedik a gyerekekre. Fotó: Shutterstock A leggyakoribb veszélyek az online térben, amelyek a fiatalokra leselkednek 1, Adathalászat: A támadók hamis weboldalak és üzenetek segítségével próbálnak meg személyes információkat kicsalni a diákoktól. Sőt, a megszokott webáruházunkat is megfertőzhetik olyan kártékony kódokkal, hogy elég egy látogatás az oldalon és már el is lopták az adatainkat. Ezek az adatok aztán különféle visszaélésekre adhatnak lehetőséget – legyen szó bankkártyás csalásról, identitáslopásról vagy zsarolásról. Gyakori, hogy igazinak látszó, de hamis számla érkezik mobiltelefon vagy Netflix előfizetésünkről, ahol azonban a link adathalász oldalra vezet. 2, Észrevétlenül települő rejtett kártevők: az illegális letöltés, a torrentezés időnként nem várt eredménnyel járhat. A letöltőfájllal együtt kártevő is érkezhet a gépre. De ugyanez megtörténhet hamis trójai appokon keresztül is – ezek aztán titkosíthatják a fájlokat, ellophatják az adatokat, de akár magát az eszközt is használhatatlanná tehetik. Érdemes mindig a gyártók weboldaláról letölteni a kívánt szoftvereket, illetve csak a hivatalos piactérről telepíteni a megbízható alkalmazásokat. 3, Közösségi médiás manipulációk: Sok átverés épp ott jelenik meg, ahol a fiatalok a legtöbb időt töltik. Kamu nyereményjátékok, hírességek nevével visszaélő posztok vagy megtévesztő üzenetek könnyen adatlopáshoz vagy kártékony szoftverek letöltéséhez vezethetnek. Sajnos nagyon gyakori az állítólagos nyereményekhez kapcsolódó csalás, de emellett a használt cikkek adás-vételi oldalain is aktívak a csalók. Figyeljünk: ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az mindig legyen gyanús. 4, Álprofilos kapcsolatok: A romantikusnak tűnő, idegenektől érkező ismerkedős megkeresések végül sok esetben érzelmi manipulációra, zsarolásra irányulnak. A tizenévesek könnyebben bedőlnek a feléjük érkező romantikus, őket dicsérő üzeneteknek: a csaló pedig sok esetben olyan személynek adja ki magát, akit a kamaszok többsége vonzónak talál. Ezért is fontos, hogy sose töltsünk fel a netre vagy küldjünk tovább magunkról olyan képeket, információkat, amit később megbánhatunk.

5, Hamis munkaajánlatok és ösztöndíjak: Sok diák keres zsebpénz kiegészítő munkát a nyaralása vagy fesztivál belépőjének finanszírozására. A nyári munkalehetőséget kereső vagy továbbtanulásra vágyó diákokat a csalók csábító, kihagyhatatlannak tűnő ajánlatokkal veszik célba – ezeknél gyakran előre kérnek pénzt, vagy az így megszerzett személyes adatokat használják fel további visszaélésekhez. Mindig bizonyosodjunk meg, hivatalos szervezettel van-e dolgunk, illetve a különböző költségekre hivatkozva előre kért befizetések esetén is joggal gyanakodhatunk átverésre. 6, Olcsó luxustermékek hirdetése: ha a hamis hirdetések nevetségesen alacsony áron kínálnak luxuscikkeket, úgy minden bizonnyal kamu webáruházba tévedtünk. Ezekben hamis vagy nem létező termékeket árulnak méghozzá a kamaszok körében kifejezetten népszerű márkákat kínálnak – az átverés miatt azonban a fiatalok nemcsak a pénzüket, hanem bankkártyaadataikat is elveszíthetik. A megbízható webáruházak, a gyanúsan olcsó akciós termékek felismerése nem egyszerű feladat, ám elkerülhetetlen, hogy biztonságtudatos stratégia szerint intézzük online vásárlásainkat. Mit tehetnek a szülők? Tanítsuk meg őket, hogy ne osszanak meg beazonosítható személyes adatokat, és ne használjanak a valódi nevükre utaló felhasználónevet sem.

Válasszanak mindenhol erős, egyedi jelszavakat, sőt még inkább jelmondatokat, lehetőleg kétfaktoros hitelesítéssel védve, amelyeket jelszószéfben tárolnak.

Óvják a bankkártyaadataikat, az interneten használjanak olyan virtuális kártyát korlátozott költési limittel, amin nincs rajta a teljes zsebpénzük, ösztöndíjuk és nyári keresetük.

Védjék a webkamerájukat – amikor nem használják, takarják le, és olyan védelmi szoftvert használjanak, amely figyelmeztet az illetéktelen hozzáférési kísérletekre.

Ellenőrizzék rendszeresen az alkalmazásokat és regisztrációkat, valamint azt, hogy az egyes alkalmazások mihez férnek hozzá a telefonon. Nézzék át, hogy a közösségi a platformok biztonsági beállításai rendben vannak-e és nem nyilvános-e minden adatuk.

Frissítsék az eszközeik szoftverét és operációs rendszerét, illetve rendszeresen készítsenek biztonsági mentést külső adathordozóra.

Minden eszközükön használjanak megbízható gyártótól vásárolt védelmi szoftvert.

Fontos, hogy megtanítsuk, hogy a józan eszüket is használják a fiatalok - gondolkodjanak, mielőtt megnyitnak egy-egy linket vagy gyanús csatolmányt, sose engedjenek a sürgetésnek, legyenek mindig résen!

Figyeljünk a Wi-fink biztonságára, erős jelszóval védjük és rendszeresen frissítsük – ha egy családban többen is ugyanazt a Wi-Fi hálózatot használják, akkor ha az egyik eszköz például egy gyanús letöltés miatt megfertőződik, akkor azon keresztül akár az összes többi is sebezhetővé válhat. A GVH is egyre nagyobb figyelmet fordít a fiatalok védelmére az online térben Az elmúlt években a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) számos versenyfelügyeleti eljárást zárt le és indított, amelyekben a sérülékenyebb fogyasztókat célzó, jellemzően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgálta és nem egy esetben büntette az online térben. Emellett a Versenyhivatal számos kampányban is felhívta a figyelmet a tudatosabb online jelenlétre. A (GVH) honlapjának Gondolja Végig Higgadtan menüpontja alatt hasznos információkat olvashatnak a videó- és mobiljátékokkal, illetve további témakörökkel kapcsolatban is.

