Újra Magyarországra jönne a McDonald's ősellensége

A Wendy's a világ egyik legnagyobb gyorsétteremlánca, melyet 1969-ben alapítottak. 1999-ben a McDonald's és a Burger King mögött nem pusztán az Egyesült Államok, hanem az egész világ harmadik legnagyobb gyorsétterem hálózata volt. A cégnek jelenleg több mint 7200 étterme van világszerte több mint 30 piacon, és bár a 2024-es adatok alapján éttermeinek számát tekintve a top 10-es listára nem fért fel, nem sokkal lemaradva arról, továbbra is a világ legnagyobb gyorséttermi hálózatai közé tartozik.

Visszatérne Magyarországra a Wendy's gyorsétteremlánc (képünk illusztráció, nem a vállalat termékét ábrázolja)

Fotó: Unsplash

Erős szereplő a globális gyorséttermi piacon a Wendy's

A vállalat működésének alapját a franchise hálózat jelenti, jelenleg az éttermek mintegy 95 százaléka franchise-partnerek kezében van a 14,5 milliárd dollár árbevétellel rendelkező vállalatnál. A Magyarországra való lehetséges visszatérés kapcsán annyi már kiderült, hogy itt is ebben a rendszerben jelennének meg a piacon, sőt, már keresik is a jelentkezőket éttermek megnyitásához. Magyarország már a cég hivatalos honlapján is szerepel azon országok listáján, melyen olyan országok nevei láthatók, ahol a franchise bővítéséhez várnak partnereket.

Az Origo kereste kérdéseivel a vállalatot, megkeresésünkben főként a fogyasztók érdeklődésére potenciálisan számot tartó információkra kérdeztünk rá, ha választ kapunk, frissítjük cikkünket, illetve külön cikkben számolunk be azokról.

A Wendy's három éve kezdte meg újra európai terjeszkedését, először az Egyesült Királyságban megjelenve. Ott lassan már 50 éttermet nyitottak, de terveik szerint 2028-ig ezt a számot 150-re bővítik.

Ezzel egyidejűleg nagyjából az évtized végéig összesen 2000 új nemzetközi éttermet nyitnának.

Érdemes megemlíteni, hogy a Wendy's történetét végigkíséri egy védjegyvita is, annak felfejtése nélkül érdemes annyit jelezni, hogy az azt lezáró megállapodás a Brexit után már nem volt kötelező érvényű, így lánc ezen név alatt működhetett (például Ausztráliában viszont szintén máshogy, Hungry Jack's néven működik).

A Wendy's egyik éttermének épülete Tokióban

Fotó: Unsplash

Tényleg a McDonald's kihívója?

Bár a Wendy's gyorsétteremlánc, s bár éttermei száma jócskán elmarad a legnagyobb riválisától, a McDonald's-étól, sokan mégis a legnagyobb lánc örökös kihívóját látják benne azért, mert magát a hamburgerek hagyományos jellegű stílusát képviselő hálózatként pozicionálja a piacon.