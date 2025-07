Újabb autóipari gigaberuházás érkezik Kínából

Az amerikai, ázsiai és európai piacok kiszolgálására is alkalmas központ létrehozásában kulcsszerepet vállal a China-U.S. Green Fund, a Zhongzhi Zhitong Testing Technology Co., Ltd., valamint a Autóipari Próbapálya Zala Kft. – közölte a ZalaZone Járműipari Tesztpálya.

A ZalaZone Járműipari Tesztpálya – kínai autóipari beruházás valósul meg Zalaegerszegen

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Speciális ökoszisztémával bővül a ZalaZone

A felek szándéknyilatkozata szerint

közös beruházással a ZalaZone köré alternatív energiákra összpontosító ökoszisztéma épül, amely magában foglalja a távol-keleti és európai járműgyártók és beszállítók közös fejlesztési és validációs tevékenységeit és további energetikai alkalmazásokat.

Az együttműködés résztvevői arra törekednek, hogy a kutatási-fejlesztési eredmények minél gyorsabban hasznosuljanak ipari termelésben. A központ a tervek szerint nemcsak a jármű- és energiaipar technológiai innovációját gyorsítja fel, hanem új munkahelyeket, beszállítói lehetőségeket és nemzetközi befektetéseket is hoz Magyarországra.

A korábbi tájékoztatások alapján a ZalaZone fejlődése olyan szakaszba jutott, amelyben a kutatási célok mellett egyre jelentősebb a piaci jellegű működés, további fejlesztéséhez pedig elengedhetetlen, hogy egyetemekkel, kutatóintézetekkel, állami fejlesztőkkel és magáncégekkel együttműködéseket építsen fel az energetikai, autóipari, agrár- és védelmi kutatásokon keresztül. Az elektromos és autonóm járművek tesztelésére alkalmas pálya a kormány 2016-ban meghozott döntése alapján 265 hektáron épült meg, legújabb pályaelemét májusban adták át.