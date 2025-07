A tavalyi év végével lejárt az Oroszország és Ukrajna között kötött hosszú távú gáztranzitszerződés – mondta a Világgazdaságnak Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője. Felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly az év első felétől kezdődően voltak biztató nyilatkozatok, ezért a kereskedők, valamint a piaci szereplők arra számítottak, hogy valamilyen megállapodás születhet.

Nem hosszabbították meg az orosz–ukrán gáztranzitszerződést

Fotó: JENS BUTTNER / DPA

Kiemelte: még a Naftogaz vezetője is utalt rá, hogy noha közvetlenül nem szerződik majd Oroszországgal Ukrajna, de egy közvetítőn keresztül hajlandó lenne biztosítani, hogy továbbra is Ukrajnán keresztül áramoljon orosz eredetű gáz az Európai Unió irányába. Mint mondta, szóba került, hogy Szlovákia vagy Azerbajdzsán lehetne ez a közvetítő szereplő. Egészen november végéig, december elejéig úgy tűnt, hogy valamilyen rendezés lesz, amelynek keretében ha valamivel drágábban is, de továbbra is működik majd a vezeték – emlékeztetett Hortay Olivér, aki rengeteg érdekes részletet elárult az ügy részleteiről.