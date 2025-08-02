Mutatjuk, ki kerül az új 2 eurós érmére, amely ellen tömegek tiltakoznak!

Az Eurobarometer 2025 tavaszi adatai szerint a bolgárok 50 százaléka ellenezte, és csak 43 százaléka támogatta az euró bevezetését. Más felmérések szerint a támogatók aránya lassan nő, de az ellenzőké továbbra is jelentős. Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde nemrégiben posztolta az új 2 eurós érme új kiadásait.

Bulgária január 1-jén bevezeti az eurót, jön az új 2 eurós érme is/Soeren Stache/DPA

A bolgárok szkepticizmusának fő oka az inflációtól és az árdrágulástól való félelem. Horvátország 2023-as euróátvétele után sokan tapasztaltak jelentős áremelkedést, ezt látva a bolgár közvélemény is tart attól, hogy náluk is ugyanez történik, azaz elszállnak az árak. A bolgár kormány érvelése szerint a csatlakozás számos előnnyel jár:

megszűnnek az árfolyamkockázatok,

olcsóbb lesz a hitelezés,

nő a befektetői bizalom,

a bolgár bankrendszer pedig közvetlenül az eurózóna felügyelete alá kerül.

A 2 eurós érme egy történelmi szereplővel jön ki

A lakosság azonban erősen megosztott, az euroszkeptikus és nemzeti erők több tízezres tüntetéseket szerveztek Szófiában, sőt népszavazást is követeltek a kérdésről. A parlament ezt elutasította, de a tiltakozások jelzik: az euró nem csupán gazdasági, hanem identitáskérdés is lett Bulgáriában. Az új érmére a bolgár nemzeti eszme legjelesebb alakja, Paiszij Hilendarszki (1722–1773), az Athosz-hegyi Hilendar kolostor szerzetese került. A szerzetes a bolgár nemzeti újjászületés kiemelkedő gondolkodója volt, a Szláv-bolgár történelem című művének megírásával vált ismertté, a bolgár nép nemzeti öntudatának és függetlenségének eszméit hirdette.



Meg akarták őrizni a levát

A tüntetők azt hangoztatták, hogy az euró bevezetése megfosztaná Bulgáriát pénzügyi önrendelkezésétről, hiszen a bolgár költségvetést az Európai Központi Bank hagyná jóvá – mondta a Vazrazsdanye párt vezetője. A tiltakozások során szóba került az is, hogy az euróövezethez való csatlakozás áremelkedéshez vezethet. A demonstrálók a nemzeti valuta, a bolgár leva megőrzéséért küzdenek, azzal érveltek, hogy kiemelten fontos számukra a tradicionális nemzeti valuta és az ehhez kötődő identitás fennmaradása.



