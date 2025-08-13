Kiderült: nem az idegenek szívják el az energiánkat, mi szabadítottuk el a szörnyet

Az adatközpontok iránti kereslet lassulásának nincsenek látható jelei. Ahogy az Origo nemrég megírta, jelenleg több mint 6 000 működő adatközpontot tartanak nyilván a világon, melyekben egyre nagyobb a mesterséges intelligencia (MI) szerepe és jelentősége. A létesítmények energiaigénye és hűtési szükségletei miatt pedig a legújabbak közül néhányat már egyenesen a tengerbe telepítenek. Csakhogy a dollármilliárdos ráfordítások mellett még mindig nem egészen látni, honnan nyerik majd az adatközpontok a hét minden napján, a nap 24 órájában a mesterséges intelligenciával felturbózott működésükhöz szükséges energiát.

A felvételen a Mexikói-öböl térsége látható éjszaka, a fényforrások aktivitásra utalnak - a világ áramfelhasználásának jelentős részét ma már az adatközpontok viszik el (illusztráció)

Adatközpont: az energia és a víz a kulcsösszetevők az MI mellett

Költséges új iparág robbanásszerű megerősödését láthatjuk a mesterséges intelligenciával kombinált adatközpontok robbanásszerű terjedésével, melyben az energia az egyik fontos költségtétel. Ráadásul biztosítása is egyre nagyobb kihívásokba ütközik, ezért egyes nagy techvállalatok már az atomenergiát hívnák segítségül ahhoz. Emellett az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten azért helyezik az új létesítményeket kifejezetten száraz vidékekre, mert a levegő szárazsága miatt a páratartalom is alacsonyabb, ami ideálisabb környezeti feltétel a berendezések számára, miközben a vízzel való hűtési igényük változatlanul óriási.

Egyetlen e-mail mesterséges intelligenciával való elküldése 500 ml vizet igényel, és ezeken az igényeken a ChatGPT 5-ös változata és más újabb modellek sem fognak érdemben csökkenést hozni.

Valójában egyelőre azt sem látni tisztán, a víz vagy az energia jelenti a nagyobb kihívást ezeknél a korszerű technológiai megoldásoknál, de talán nem tévedünk nagyot azzal, hogy az energia rendelkezésre állásának bővülése, az elérhető mennyiség növelése nélkül az adatközpontok telepítése hamarosan ezért ütközhet korlátokba.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése alapján az energiaigény már most döbbenetes ebben a szektorban, pedig az adatközpontok műfaja igen friss, különösen a nagy termelőágazatokhoz képest számít pelyhes tollúnak. Mégis, az adatok szerint a teljes, egyesült államokbeli energiafelhasználás 8,9 százaléka már az adatközpontokhoz köthető.

Ez óriási arány, a 2028-ról szóló áramfogyasztási prognózis pedig még nagyobbat, 12 százalékot mutat (főként a mesterséges intelligenciának köszönhetően).

Az Egyesült Államok ugyanakkor világeső az adatközpont-kapacitási listán, jelenleg 53,7 gigawatt kapacitással, tehát „van mit meghajtani.” Kérdés az, hogy lesz-e elég energia hozzá, s ugyanez a kérdés más fejlett gazdaságokban is. Például az Egyesült Királyságban

a teljes villamosenergia-igény 5,1 százalékát az adatközpontok adják, mivel az ország szintén népszerű választás az ebbe az iparágba irányuló nagybefektetéseknél;

ráadásul az arány várhatóan itt is nő.

Még az olyan, tiszta és gyakorlatilag korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló energiával bíró országokban, mint Izland, sem megy egyik napról a másikra a növekvő igény kiszolgálása.