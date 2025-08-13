Kiderült: nem az idegenek szívják el az energiánkat, mi szabadítottuk el a szörnyet

Az adatközpontok iránti kereslet lassulásának nincsenek látható jelei. Ahogy az Origo nemrég megírta, jelenleg több mint 6 000 működő adatközpontot tartanak nyilván a világon, melyekben egyre nagyobb a mesterséges intelligencia (MI) szerepe és jelentősége. A létesítmények energiaigénye és hűtési szükségletei miatt pedig a legújabbak közül néhányat már egyenesen a tengerbe telepítenek. Csakhogy a dollármilliárdos ráfordítások mellett még mindig nem egészen látni, honnan nyerik majd az adatközpontok a hét minden napján, a nap 24 órájában a mesterséges intelligenciával felturbózott működésükhöz szükséges energiát.
Költséges új iparág robbanásszerű megerősödését láthatjuk a mesterséges intelligenciával kombinált adatközpontok robbanásszerű terjedésével, melyben az energia az egyik fontos költségtétel. Ráadásul biztosítása is egyre nagyobb kihívásokba ütközik, ezért egyes nagy techvállalatok már az atomenergiát hívnák segítségül ahhoz. Emellett az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten azért helyezik az új létesítményeket kifejezetten száraz vidékekre, mert a levegő szárazsága miatt a páratartalom is alacsonyabb, ami ideálisabb környezeti feltétel a berendezések számára, miközben a vízzel való hűtési igényük változatlanul óriási.
Egyetlen e-mail mesterséges intelligenciával való elküldése 500 ml vizet igényel, és ezeken az igényeken a ChatGPT 5-ös változata és más újabb modellek sem fognak érdemben csökkenést hozni.
Valójában egyelőre azt sem látni tisztán, a víz vagy az energia jelenti a nagyobb kihívást ezeknél a korszerű technológiai megoldásoknál, de talán nem tévedünk nagyot azzal, hogy az energia rendelkezésre állásának bővülése, az elérhető mennyiség növelése nélkül az adatközpontok telepítése hamarosan ezért ütközhet korlátokba.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése alapján az energiaigény már most döbbenetes ebben a szektorban, pedig az adatközpontok műfaja igen friss, különösen a nagy termelőágazatokhoz képest számít pelyhes tollúnak. Mégis, az adatok szerint a teljes, egyesült államokbeli energiafelhasználás 8,9 százaléka már az adatközpontokhoz köthető.
Ez óriási arány, a 2028-ról szóló áramfogyasztási prognózis pedig még nagyobbat, 12 százalékot mutat (főként a mesterséges intelligenciának köszönhetően).
Az Egyesült Államok ugyanakkor világeső az adatközpont-kapacitási listán, jelenleg 53,7 gigawatt kapacitással, tehát „van mit meghajtani.” Kérdés az, hogy lesz-e elég energia hozzá, s ugyanez a kérdés más fejlett gazdaságokban is. Például az Egyesült Királyságban
Még az olyan, tiszta és gyakorlatilag korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló energiával bíró országokban, mint Izland, sem megy egyik napról a másikra a növekvő igény kiszolgálása.
Az IEA elemzése alapján a Visual Capitalist közzétett egy összesítést arról, hogy mely országokban milyen arányban részesülnek az adatközpontok a teljes áramigényből:
|Ország
|Adatközpontok részesedése az ország teljes áramigényéből (százalékban kifejezve)
|Egyesült Államok
|8,9
|Egyesült Királyság
|5,1
|EU
|4,8
|Ausztrália és Új-Zéland
|3,7
|Japán és Korea
|3,2
|Kína
|2,3
|Kanada
|1,4
|A Csendes-óceán ázsiai térsége
|1,3
|India
|1,1
|Eurázsia
|1,1
|Afrika
|0,4
|Közép- és Dél-Amerika
|0,3
|Közel-Kelet
|0,3
|Brazília
|0,2
Pusztán az arányszámok persze önmagukban nem sokat mondanak el arról, hogy az adatközpontok áramigénye „sok vagy kevés”, hiszen ennek megítélése rengeteg mindentől függ, ráadásul országon belül is óriási eltérések vannak.
Például az Egyesült Államokban, Virginia államban az adatközpontok az állam teljes energiafelhasználásból 26 százalékot zabálnak fel, ez nagyjából háromszorosa a nemzeti átlagnak.
Az állami közműszolgáltató jelezte: csak idén 15 új adatközpont energiával való ellátását kell ott megoldaniuk.
Az adatközpontok és a mesterséges intelligenciájuknál jelentkező energiaigény persze önmagában nem ítélhető meg, az abban rejlő komoly kihívást akkor látni, ha figyelembe vesszük, hogy a világ általában véve is energiára éhesebb lesz, lényegében minden évben, minden nap. Az energia rendelkezésre állása minden országban súlyos kérdéseket vet fel, különösen úgy, hogy látni, még egy európai országban is egyik pillanatról a másikra beüthet egy általános áramszünet.
Az adatközpontok mindenesetre egyre több energiát hasítanak ki a nagy egészből. Az IEA előrejelzése szerint az adatközpontok globális villamosenergia-igénye várhatóan több mint kétszeresére fog nőni a következő öt évben. A létesítmények 2030-ra annyi áramot fogyasztanak majd összesen, mint amennyit Japán egésze fogyaszt most.