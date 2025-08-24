Vészhelyzeti terv: ha meginog az energiaellátás, azonnal lelövik az adatközpontokat

Tervet készített Texas állam az energetikai hálózatokat érintő vészhelyzetekre, aminek értelmében ezekben a szituációkban lekapcsolhatják az ott működő adatközpontok elektromos árammal való ellátottságát. Legutóbbi a július 4-én történt, halálos áldozatokkal is járó villámárviz-katasztrófa mutatta meg, hogy a texasi energetikai rendszerek mennyire sérülékenyek. Nem pusztán az volt a gond, hogy nem állt rendelkezésre elegendő eneriga, hanem az is, hogy nem jutott el a kívánt helyekre.

Energetikai vészhelyzet esetén az adatközpontokat lekapcsolnák az elektromos árammal való ellátásról Texasban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Adatközpontok, energia, árvízi védekezés

Miként az Origo a halálos áldozatokat és komoly anyagi károkat okozó júliusi texasi árvizek kapcsán megírta, az állam első átfogó árvízvédelmi tervének megvalósítására 50 milliárd dollárt kellene költenie az államnak. De nem csak az árvízi védekezés igényel komoly anyagi ráfordításokat Texasban, hanem az energetikai infrastruktúra fejlesztése is, mind termelői, mind szállítói oldalán. Különösen azért, mert a déli állam a gombamódra szaporodó adatközpontok egyik kedvelt telepítési helyszíne.

Az adatközpontok viszont rendkívül energiaigényes műfajt képviselnek, miként az Origo ebben a cikkében bemutatta, például épp az Egyesült Államokban már a 10 százalékhoz közelít a teljes áramfogyasztásból az adatközpontok által felhasznált mennyiség aránya.

Az adatközpontok ugyanakkor valójában csak kiemelik a meglévő energetikai problémákat. Pusztán véletlen, de fontos egybeesés, hogy a Texas állam által bemutatott vészhelyzeti tervvel gyakorlatilag egyszerre adta ki

az amerikai Energiaügyi Minisztérium azt az előrejelzését, ami szerint az áramszünetek kockázata 2030-ig a százszorosára növekszik az országban.

A témával kapcsolatban az Oilprice oldalán megjelent szakértői elemzés szerint az imént felsorolt fejlemények valójában mond arra mutatnak rá, hogy az energetikai infrastruktúrák az Egyesült Államokban – de a világ más részein is – nagyon sérülékenyek. (Érdemes ennek kapcsán felidézni, hogy Magyarországon is feszített ütemben kellett a közelmúltban megvalósítani hálózati fejlesztéseket, részben azért, hogy a nagy számban csatlakoztatni kívánt napelemes termelő rendszereket ki tudja szolgálni, és általában véve is korszerűbbé tegye az érintett területeken a rendszereket.)