Vészhelyzeti terv: ha meginog az energiaellátás, azonnal lelövik az adatközpontokat

Tervet készített Texas állam az energetikai hálózatokat érintő vészhelyzetekre, aminek értelmében ezekben a szituációkban lekapcsolhatják az ott működő adatközpontok elektromos árammal való ellátottságát. Legutóbbi a július 4-én történt, halálos áldozatokkal is járó villámárviz-katasztrófa mutatta meg, hogy a texasi energetikai rendszerek mennyire sérülékenyek. Nem pusztán az volt a gond, hogy nem állt rendelkezésre elegendő eneriga, hanem az is, hogy nem jutott el a kívánt helyekre.
Miként az Origo a halálos áldozatokat és komoly anyagi károkat okozó júliusi texasi árvizek kapcsán megírta, az állam első átfogó árvízvédelmi tervének megvalósítására 50 milliárd dollárt kellene költenie az államnak. De nem csak az árvízi védekezés igényel komoly anyagi ráfordításokat Texasban, hanem az energetikai infrastruktúra fejlesztése is, mind termelői, mind szállítói oldalán. Különösen azért, mert a déli állam a gombamódra szaporodó adatközpontok egyik kedvelt telepítési helyszíne.
Az adatközpontok viszont rendkívül energiaigényes műfajt képviselnek, miként az Origo ebben a cikkében bemutatta, például épp az Egyesült Államokban már a 10 százalékhoz közelít a teljes áramfogyasztásból az adatközpontok által felhasznált mennyiség aránya.
Az adatközpontok ugyanakkor valójában csak kiemelik a meglévő energetikai problémákat. Pusztán véletlen, de fontos egybeesés, hogy a Texas állam által bemutatott vészhelyzeti tervvel gyakorlatilag egyszerre adta ki
az amerikai Energiaügyi Minisztérium azt az előrejelzését, ami szerint az áramszünetek kockázata 2030-ig a százszorosára növekszik az országban.
A témával kapcsolatban az Oilprice oldalán megjelent szakértői elemzés szerint az imént felsorolt fejlemények valójában mond arra mutatnak rá, hogy az energetikai infrastruktúrák az Egyesült Államokban – de a világ más részein is – nagyon sérülékenyek. (Érdemes ennek kapcsán felidézni, hogy Magyarországon is feszített ütemben kellett a közelmúltban megvalósítani hálózati fejlesztéseket, részben azért, hogy a nagy számban csatlakoztatni kívánt napelemes termelő rendszereket ki tudja szolgálni, és általában véve is korszerűbbé tegye az érintett területeken a rendszereket.)
A problémára Texasnak – egyelőre – az a vészhelyzeti megoldása, hogy
a hálózatot érintő vészhelyzetek (például a júliusihoz hasonló árvizek, vagy extrém magas hőmérsékletű hőhullámok) esetén az adatközpontokat le kell vágni az ellátásról.
Ez attól függetlenül történhet meg, hogy az adatköpontoknak üzleti modelljük részeként azoknak elviekben
működniük kell.
A világ legtöbb részén hasonló problémákkal küzdenek, mint Texasban: vagyis röviden azzal, hogy a jelenleg rendelkezésre álló energetikai infrastruktúra nem a mostani ipari termelés, mesterséges intelligencia hajtotta adatközpontok, valamint általában véve az elektrifikáció igényeihez méretezett. Európában egyébént épp az ibériai áramszünet mutatta meg, hogy az elegendő mennyiségű energia önmagában egyáltalán nem elegendő az energiastabilitáshoz.
Az Oilprice szakértője egyékbént – kritikusan viszonyulva a texasi tervhez – úgy látja, hogy a hálózatot érintő ipari terhelések, például az adatközpontok leállításának csak végső megoldásnak kell lennie – nem az alapértelmezett biztonsági mentési tervnek. Vannak ugyanis olyan technológiai megoldások, időjárás-előjelző és más eszközök, melykkel úgy javítható a hálózat biztonsága, hogy az adatközpontokat se kelljen arról lekapcsolni még vészhelyzet esetén sem.
A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint az adatközpontok globális villamosenergia-igénye várhatóan több mint kétszeresére fog nőni a következő öt évben.