Hatalmas botrányba keveredett az Adidas

A botrány azért robbant ki, mert az Adidas legújabb szandáldizájnja szinte teljesen megegyezik a dél-mexikói őslakosok által viselt lábbelivel. Claudia Sheinbaum mexikói elnök múlt pénteken felszólította a sportruházati céget, hogy azonnali hatállyal vonják vissza a cipőmodellt.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök felszólította az Adidast, hogy vonják vissza a cipőmodellt. Fotó: AFP

Nem az Adidas az első: több világcég is másolta már a hagyományos mexikói kézműves termékeket

A vita középpontjában álló szandált, az „Oaxaca Slip-On”-t az amerikai tervező, Willy Chavarria tervezte az Adidas Originals számára. A lábbeli vékony bőrpántokkal rendelkezik, amelyeket olyan stílusban fontak össze, amely kétségtelenül másolja az oaxacai zapotec őslakos közösségek hagyományos motívumait. A különbség mindössze annyi, hogy a Mexikóban használt lapos bőrtalp helyett az Adidas cipők vastagabb, sportcipő-talppal rendelkeznek.

A helyi tisztviselők a dizájnt „kulturális kisajátításnak” nevezték, amely sértheti a mexikói törvényeket.

Az Associated Press beszámolója szerint az Adidas már aznap levélben válaszolt a mexikói hatóságoknak, amelyben többek közt kifejezték sajnálatukat a plágium kapcsán, és kártérítést is ígértek az őslakosoknak.

„Az „Oaxaca Slip-On” cipőt egy oaxacai formatervezés ihlette, amely a Villa Hidalgo Yálalag hagyományaiban gyökerezik. Nyilvános bocsánatkérést teszünk, és megerősítjük elkötelezettségünket a Yálalaggal való együttműködés iránt egy tiszteletteljes párbeszédben, amely tiszteletben tartja kulturális örökségüket.”- írták.

Emellett Willy Chavarria amerikai divattervező is bocsánatot kért. Hozzátéve, hogy „mélységesen sajnálja”, hogy nem dolgozott együtt az oaxacai közösséggel a tervezésen.

A fekete, formázott, nyitott orrú lábbeli promóciós képeit azóta már eltávolították a márka közösségi média fiókjairól is.

A mexikói kormány korábban már nyújtott be panaszt a Zara tulajdonosa, az Inditex és a Louis Vuitton ellen is, amiért a globális ruházati márkák szerintük a hagyományos, helyi dizájnokat másolják. A mostani eset kapcsán, pedig további jogi reformokat ígértek a mexikói kézműves termékek védelmére.