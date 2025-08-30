Súlyos csapás a magyar pénztárcáknak – itt van minden, amit Magyar Péter adóemelési tervéről tudni kell

Egy, az Index birtokába került belső feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi.

Sokan élesen bírálják a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveit / Fotó: Polyák Attila

A javasolt adókulcsok a következőképpen alakulnának:

Évi 5 millió forint alatti jövedelem esetén 15 százalékos adókulcs,

5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalékos adókulcs,

15 millió forint feletti jövedelem esetén 33 százalékos adókulcs.

A tervezett változtatások már az átlagjövedelemmel rendelkezők számára is jelentősen megnövelnék az adóterheket. Például a 2025 májusi adatok szerint az átlagos bruttó kereset 702 800 forint volt, míg a medián kereset 562 300 forint. A javasolt 22 százalékos adókulcs már ezeknél az összegeknél is alkalmazható lenne, ami jelentős nettó keresetcsökkenést eredményezhet.

Az adóemelés a szürkegazdaság növekedéséhez vezethet

A kormány tagjai is élesen bírálják a Tisza Párt adópolitikai terveit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a többkulcsos adórendszer bevezetése a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézné.

A közgazdászok szerint a párt csak úgy csökkenthetné az áfát, ha adót emel, ami pontosan egybevág az Index értesülésével. Szakértők szerint a tervezett adóemelés a szürkegazdaság növekedéséhez és a magasan képzettek kivándorlásához vezethet.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szerint az szja-emelés jelentős hatással lenne a nettó bérekre, különösen a középosztály számára. A szakszervezetek figyelmeztetnek arra, hogy a tervezett változtatások a munkavállalók életszínvonalának csökkenéséhez vezethetnek. A gazdasági szakértők rámutatnak, hogy

a tervezett adóemelés mindenkit érintene, akinek a bruttó jövedelme 416 666 forint feletti.

Ez az érték jóval alacsonyabb az átlagfizetésnél, így kijelenthető, hogy a magyar munkavállalók többségét érintené a legalább 22 százalékos, de akár a 33 százalékos kulcs is.

A Tisza Párt vezetői tagadják, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, amely az Index birtokába került, és az szja-emelés tervét tartalmazza. A párt gazdasági kabinetének koordinátora kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésekre.