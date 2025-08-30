Súlyos csapás a magyar pénztárcáknak – itt van minden, amit Magyar Péter adóemelési tervéről tudni kell

Egy, az Index birtokába került belső feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi.
A javasolt adókulcsok a következőképpen alakulnának:
A tervezett változtatások már az átlagjövedelemmel rendelkezők számára is jelentősen megnövelnék az adóterheket. Például a 2025 májusi adatok szerint az átlagos bruttó kereset 702 800 forint volt, míg a medián kereset 562 300 forint. A javasolt 22 százalékos adókulcs már ezeknél az összegeknél is alkalmazható lenne, ami jelentős nettó keresetcsökkenést eredményezhet.
A kormány tagjai is élesen bírálják a Tisza Párt adópolitikai terveit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a többkulcsos adórendszer bevezetése a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézné.
A közgazdászok szerint a párt csak úgy csökkenthetné az áfát, ha adót emel, ami pontosan egybevág az Index értesülésével. Szakértők szerint a tervezett adóemelés a szürkegazdaság növekedéséhez és a magasan képzettek kivándorlásához vezethet.
A Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szerint az szja-emelés jelentős hatással lenne a nettó bérekre, különösen a középosztály számára. A szakszervezetek figyelmeztetnek arra, hogy a tervezett változtatások a munkavállalók életszínvonalának csökkenéséhez vezethetnek. A gazdasági szakértők rámutatnak, hogy
a tervezett adóemelés mindenkit érintene, akinek a bruttó jövedelme 416 666 forint feletti.
Ez az érték jóval alacsonyabb az átlagfizetésnél, így kijelenthető, hogy a magyar munkavállalók többségét érintené a legalább 22 százalékos, de akár a 33 százalékos kulcs is.
A Tisza Párt vezetői tagadják, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, amely az Index birtokába került, és az szja-emelés tervét tartalmazza. A párt gazdasági kabinetének koordinátora kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésekre.
Ugyanakkor a párt környezetében több közgazdász is tevékenykedik, akik korábban a többkulcsos adórendszer mellett érveltek. Például bizonyos szakértők a Tisza Párt támogatói között szerepelnek, akik régóta az adóprogresszió bevezetését szorgalmazzák.
Hiába kukorékol a kiskakas: a kormány nem engedi az szja-emelést
A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban reagált a Tisza Párt belsős adóprogramjára, amely háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy mindez csak akkor történhet meg, ha a társadalom hagyja, de a kormány nem engedi, hogy a magyar családok adóterhe nőjön.
Gulyás Gergely korábban elmondta: Magyar Péterék terve a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente
Mint korábban beszámoltunk róla, a budapestieknek ennyibe fájna Magyar Péter adóemelése:
A tervezett adóemelés számos gazdasági és társadalmi következménnyel járhat. A középosztály és a fiatal munkavállalók jelentős nettó keresetcsökkenéssel szembesülhetnek, ami csökkentheti a fogyasztást és lassíthatja a gazdasági növekedést. Emellett a magasabb adóterhek növelhetik a szürkegazdaság arányát, és felgyorsíthatják a magasan képzettek kivándorlását.
A szakszervezetek és gazdasági szakértők szerint a tervezett adóemelés a munkavállalók életszínvonalának csökkenéséhez vezethet, és hosszú távon negatív hatással lehet a gazdaság versenyképességére.
A Tisza Párt szja-emelési tervei jelentős hatással lennének a magyar munkavállalókra, különösen a középosztályra és a fiatalokra. Bár a párt vezetői tagadják a terv létezését, a kiszivárgott dokumentumok és a szakértők véleménye arra utal, hogy a tervezett változtatások komoly gazdasági és társadalmi következményekkel járhatnak. A kormány és a szakszervezetek élesen bírálják a tervet, míg a Tisza Párt vezetői továbbra is cáfolják annak létét.