Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Tisza-csomag

Súlyos csapás a magyar pénztárcáknak – itt van minden, amit Magyar Péter adóemelési tervéről tudni kell

22 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kiszivárgott belső dokumentum szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi. A javasolt változtatások jelentős hatással lennének a magyar munkavállalókra, különösen a középosztályra és a fiatalokra. A kormány és a gazdasági szakértők élesen bírálják az adóemelés tervét, míg a szakszervezetek figyelmeztetnek a lehetséges következményekre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-csomagszjaMagyar Péter

Egy, az Index birtokába került belső feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tervezi.

tisza, magyar péter, tisza-csomag adó adóemelés
Sokan élesen bírálják a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveit / Fotó: Polyák Attila

A javasolt adókulcsok a következőképpen alakulnának:

  • Évi 5 millió forint alatti jövedelem esetén 15 százalékos adókulcs,
  • 5 és 15 millió forint közötti jövedelem esetén 22 százalékos adókulcs,
  • 15 millió forint feletti jövedelem esetén 33 százalékos adókulcs.

A tervezett változtatások már az átlagjövedelemmel rendelkezők számára is jelentősen megnövelnék az adóterheket. Például a 2025 májusi adatok szerint az átlagos bruttó kereset 702 800 forint volt, míg a medián kereset 562 300 forint. A javasolt 22 százalékos adókulcs már ezeknél az összegeknél is alkalmazható lenne, ami jelentős nettó keresetcsökkenést eredményezhet.

Az adóemelés a szürkegazdaság növekedéséhez vezethet

A kormány tagjai is élesen bírálják a Tisza Párt adópolitikai terveit. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a többkulcsos adórendszer bevezetése a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézné.

A közgazdászok szerint a párt csak úgy csökkenthetné az áfát, ha adót emel, ami pontosan egybevág az Index értesülésével. Szakértők szerint a tervezett adóemelés a szürkegazdaság növekedéséhez és a magasan képzettek kivándorlásához vezethet.

A Munkástanácsok Országos Szövetsége elnöke szerint az szja-emelés jelentős hatással lenne a nettó bérekre, különösen a középosztály számára. A szakszervezetek figyelmeztetnek arra, hogy a tervezett változtatások a munkavállalók életszínvonalának csökkenéséhez vezethetnek. A gazdasági szakértők rámutatnak, hogy

a tervezett adóemelés mindenkit érintene, akinek a bruttó jövedelme 416 666 forint feletti.

Ez az érték jóval alacsonyabb az átlagfizetésnél, így kijelenthető, hogy a magyar munkavállalók többségét érintené a legalább 22 százalékos, de akár a 33 százalékos kulcs is.

A Tisza Párt vezetői tagadják, hogy készítettek volna olyan feljegyzést, amely az Index birtokába került, és az szja-emelés tervét tartalmazza. A párt gazdasági kabinetének koordinátora kitérő választ adott a párt adóterveire vonatkozó kérdésekre.

Ugyanakkor a párt környezetében több közgazdász is tevékenykedik, akik korábban a többkulcsos adórendszer mellett érveltek. Például bizonyos szakértők a Tisza Párt támogatói között szerepelnek, akik régóta az adóprogresszió bevezetését szorgalmazzák.

Hiába kukorékol a kiskakas: a kormány nem engedi az szja-emelést

A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban reagált a Tisza Párt belsős adóprogramjára, amely háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó bevezetését tartalmazza. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy mindez csak akkor történhet meg, ha a társadalom hagyja, de a kormány nem engedi, hogy a magyar családok adóterhe nőjön.

Mennyibe fájna a magyaroknak a Tisza-csomag?

Gulyás Gergely korábban elmondta: Magyar Péterék terve a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy átlagfizetéssel rendelkező magyar embernek egy évben 300 ezer forinttal, egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal több személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Egy diplomás házaspárnak pedig, ahol a férj és a feleség is diplomás átlagbért keres, 1,3 millió forinttal kellene több személyi jövedelemadót fizetnie évente

Mint korábban beszámoltunk róla, a budapestieknek ennyibe fájna Magyar Péter adóemelése:

  • I. kerület: bruttó 1 millió 17 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 676 ezer 704 forint; tiszás nettó: 634 ezer 639 forint (-42 ezer  065 forint különbözet)
  • II. kerület: bruttó 1 millió 159 ezer 600 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 771 ezer 134 forint; tiszás nettó: 719 ezer 129 forint (-52 ezer 005 forint különbözet)
  • XI. kerület: bruttó 984 ezer 400 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 654 ezer 626 forint; tiszás nettó: 614 ezer 885 forint (-39 ezer 741 forint különbözet)
  • XII. kerület: bruttó 1 millió 128 ezer 900 forint átlagkereset – jelenlegi nettó: 750 ezer 719 forint; tiszás nettó: 700 ezer 862 forint (-49 ezer 857 forint különbözet)

Súlyos következményekkel járhat az szja-emelés

A tervezett adóemelés számos gazdasági és társadalmi következménnyel járhat. A középosztály és a fiatal munkavállalók jelentős nettó keresetcsökkenéssel szembesülhetnek, ami csökkentheti a fogyasztást és lassíthatja a gazdasági növekedést. Emellett a magasabb adóterhek növelhetik a szürkegazdaság arányát, és felgyorsíthatják a magasan képzettek kivándorlását.

A szakszervezetek és gazdasági szakértők szerint a tervezett adóemelés a munkavállalók életszínvonalának csökkenéséhez vezethet, és hosszú távon negatív hatással lehet a gazdaság versenyképességére.

A Tisza Párt szja-emelési tervei jelentős hatással lennének a magyar munkavállalókra, különösen a középosztályra és a fiatalokra. Bár a párt vezetői tagadják a terv létezését, a kiszivárgott dokumentumok és a szakértők véleménye arra utal, hogy a tervezett változtatások komoly gazdasági és társadalmi következményekkel járhatnak. A kormány és a szakszervezetek élesen bírálják a tervet, míg a Tisza Párt vezetői továbbra is cáfolják annak létét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!