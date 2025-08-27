Nagyot villantott az adóhatóság: indul történetének egyik legkülönlegesebb árverése

Érdemes böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési felületét, ugyanis a lefoglalt ingóságok között ezúttal ajtólapokból található jelentős kínálat. Az ajtólapokra szombattól lehet licitálni – ajánlja a NAV.

Ajtólapokra lehet licitálni a NAV árverésén

Fotó: NAV

Ajtólapot a NAV-tól: mutatjuk, hogyan kell csinálni

Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a NAV Elektronikus Árverési Felületén. Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felületet, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön lehet licitálni. Így magánszemélyként is, könnyen lehet akár csak egy darab ajtólapra ajánlatot tenni.

Az ajtólapok becsértéke az eredeti érték 25 százaléka.

A NAV tájékoztatása szerint az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.

Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán.

Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.

Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság. Az árverés kezdete előtt a meghirdetések (jövőbeni árverések), augusztus 30-tól pedig a futó árverések között lehet a NAV oldalán tájékozódni a tételekről.

Nem ezek az első szokatlan tételek egy NAV-árverésen

Az ajtólapok mellett korábban már felbukkantak érdekességek az adóhatóság árverésén. Miként az Origo megírta, tavaly összerakható makettekre és modellekre lehetett licitálni árverésükön. Hasonló tartalmú árverést idén áprilisban is hirdettek.

Ám ezzek még nincs végük az árverési különlegességeknek. Szintén idén tavasszal nagyértékű luxusautók kerültek – nem szó szerint értve – kalapács alá, nemrég pedig nagyértékű ingóságok és ingatlanok kerültek a figyelem középpontjába, mint szintén digitálisan lebonyolított árverésen megszerezhető javak.