Mutatjuk, mikre figyeljen, hogy ne verjék át spórolás közben

A boltokban és a webáruházak oldalain látott „akció!” felirat figyelemfelhívó színnel, valamint a csábító százalékokkal („-50%” „-70%”) sokakat azonnali döntésre késztethetnek. A spórolás igénye nagy motivációt jelenthet, különösen akkor, ha olyan termék vagy szolgáltatásnál látni „akciózást”, amit egyébként is készültünk megvásárolni, illetve a szezonális akciók, vagy a készletcsere miatti árengedmények idején. Sokakat egy vaskos, kétszámjegyű százalékos kedvezmény akkor is vásárlásra késztethet, ha egyébként nem volt tervben az árucikk megvétele. Ám biztos, hogy pontosan ismerjük az akciók valódi természetét, illetve tudjuk azt, hogy az akciózás alkalmával felbukkanó, figyelemfelhívó kifejezések pontosan mit takarnak?

Az akciózás gyakori kereskedői, az eladást segítő fogás, ám érdemes tisztában lenni, mi számíthat tisztességtelen kereskedelmi gyakrolatnak (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kivédték az egyik legbosszantóbb akciózási gyakorlatot

Az alkalomszerűségnél többször felbukkanó, a vásárlóknak nem csak bosszúságot, hanem közvetett anyagi veszteséget is okozó gyakorlatoknak vetett véget az árrendelet 2022 májusától hatályos módosítása. Miként az Origo akkor megírta, a fogyasztók hiteles tájékoztatása érdekében uniós irányelv alapján változtak az árfeltüntetés részletes szabályai. Az új előírások egyértelműsítették, hogyan jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét hirdetéseikben, a kirakatban, polcokon, katalógusokban, honlapjukon.

Ezek az előírások jelentősen megnehezítik, hogy a kereskedők kamuakciókat hirdessenek, a fel- és leárazások manipulálásával befolyásolják a vásárlók megfontolt döntését.

Az akciótartási gyakorlat új szabályai szerint az akciós árat minden esetben egy legalább harminc napos referencia-időszak alatt alkalmazott legalacsonyabb árhoz képest kell meghatározni, és az akciós összeg mellett az említett korábbi árat is fel kell tüntetni a vásárlói tájékoztatókban.

Azoknak a webáruházaknak is meg kell felelniük ezen kritériumoknak, amelyeket ugyan nem Magyarországon jegyeztek be, azonban termékértékesítést itt is végeznek.

Ezek a rendelkezések már a bevezetésük első évében, 2022-ben megtették hatásukat, ami különösen az őszi Black Friday időszakában segítette a vásárlókat; abban az időszakban koncentráltabban fordultak elő a vásárlókat megtévesztő akciózási gyakorlatok.