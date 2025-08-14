Hírlevél

Kiderült, mikor találkozik pontosan Trump és Putyin

Mutatjuk, mikre figyeljen, hogy ne verjék át spórolás közben

Sokat tisztult a hazai kiskereskedelemben a bolti akciózás gyakorlata (ideértve az online gyakorlatot is), nem utolsó sorban a közelmúlt hatékony hatósági fellépéseknek köszönhetően. Ugyanakkor még mindig találkozni a vásárlókat esetlegesen megtévesztő akciózási gyakorlatokkal, melyekről sokan nem is gondolnák, hogy valójában azok.
A boltokban és a webáruházak oldalain látott „akció!” felirat figyelemfelhívó színnel, valamint a csábító százalékokkal („-50%” „-70%”) sokakat azonnali döntésre késztethetnek. A spórolás igénye nagy motivációt jelenthet, különösen akkor, ha olyan termék vagy szolgáltatásnál látni „akciózást”, amit egyébként is készültünk megvásárolni, illetve a szezonális akciók, vagy a készletcsere miatti árengedmények idején. Sokakat egy vaskos, kétszámjegyű százalékos kedvezmény akkor is vásárlásra késztethet, ha egyébként nem volt tervben az árucikk megvétele. Ám biztos, hogy pontosan ismerjük az akciók valódi természetét, illetve tudjuk azt, hogy az akciózás alkalmával felbukkanó, figyelemfelhívó kifejezések pontosan mit takarnak?

Az akciózás gyakori kereskedői, az eladást segítő fogás, ám érdemes tisztában lenni, mi számíthat tisztességtelen kereskedelmi gyakrolatnak (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Kivédték az egyik legbosszantóbb akciózási gyakorlatot

Az alkalomszerűségnél többször felbukkanó, a vásárlóknak nem csak bosszúságot, hanem közvetett anyagi veszteséget is okozó gyakorlatoknak vetett véget az árrendelet 2022 májusától hatályos módosítása. Miként az Origo akkor megírta, a fogyasztók hiteles tájékoztatása érdekében uniós irányelv alapján változtak az árfeltüntetés részletes szabályai. Az új előírások egyértelműsítették, hogyan jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét hirdetéseikben, a kirakatban, polcokon, katalógusokban, honlapjukon.

Ezek az előírások jelentősen megnehezítik, hogy a kereskedők kamuakciókat hirdessenek, a fel- és leárazások manipulálásával befolyásolják a vásárlók megfontolt döntését.

Az akciótartási gyakorlat új szabályai szerint az akciós árat minden esetben egy legalább harminc napos referencia-időszak alatt alkalmazott legalacsonyabb árhoz képest kell meghatározni, és az akciós összeg mellett az említett korábbi árat is fel kell tüntetni a vásárlói tájékoztatókban.

Azoknak a webáruházaknak is meg kell felelniük ezen kritériumoknak, amelyeket ugyan nem Magyarországon jegyeztek be, azonban termékértékesítést itt is végeznek.

Ezek a rendelkezések már a bevezetésük első évében, 2022-ben megtették hatásukat, ami különösen az őszi Black Friday időszakában segítette a vásárlókat; abban az időszakban koncentráltabban fordultak elő a vásárlókat megtévesztő akciózási gyakorlatok.

Az EU-nak és a magyar hatóságoknak is külön lajstromjuk van azokról a kereskedelmi gyakorlatokról, melyek alkalmazása tisztességtelennek számít, ezek köre jóval bővebb az akciózás során tapasztalható problémás megoldásokkal. Maradva ez utóbbinál, érdemes közelebbről megnézni, mikre érdemes figyelni vásárlóként a bolti akcióknál. (Az összeállításban foglaltakat nem értelmezzük a korábban a kormány által az inflációs nyomás enyhítésére előírt kötelező bolti akciózási gyakorlatokra; ezek egyébként a szabályozásuk miatt is eltértek a megszokott értelemben vett akciózási gyakorlatoktól.)

Vásárlásra csábíthatnak látványos, százalékos akciókat hirdető táblák (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Ezekre figyeljen, ha akcióban vásárolna

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a témában olyan összeállítást készített, mely alighanem mindenkinek hasznos, aki szokott „akciózás” alkalmával vásárolni. A magyar kiskereskedelem a nemzetgazdaság egyik legfontosabb szektora, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén májusban az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1691 milliárd forintot ért el. A forgalom szempontjából nagy jelentősége van annak, a kereskedők hogyan hirdetik, a vásárlók pedig hogyan használják ki az akciókat. A tisztességes kereskedelem érdekében fontos az ennek megfelelő kereskedői magatartás, a vásárlók részéről pedig a tudatosság, hogy kiszűrjék a megtévesztéseket.

Az NKFH ajánlása alapján nézzük meg, mit jelent (vagy mit kellene jelentenie) néhány, az akciózás során gyakran látott fogalomnak!

Mi az „eredeti ár” és ki dönti el, mennyi volt korábban?

Az eredeti ár, amit a kereskedők a kedvezmény alapjául tüntetnek fel, nem lehet önkényesen meghatározott. A vonatkozó EU-s és hazai szabályozás alapján a kereskedők kötelesek a 30 napon belül alkalmazott legalacsonyabb korábbi árat feltüntetni az akció előtti árként.

Példa: ha egy termék az elmúlt 30 napban 14 990 forintba került, majd árát a kereskedő 19 990 forintra emeli, és aztán 14 990 forintra „leárazza”, akkor az akciós ár nem jelent valódi kedvezményt – és így a „-25%” felirat megtévesztő lehet. 

Az ilyen gyakorlat jogsértő, és a hatóság felléphet ellene.

Mik azok a megtévesztő akciók?

  • Ennek gyakori – nem csak Black Friday alkalmával látott – változata a „fiktív eredeti ár” alkalmazása, melyből árengedményt adva nagyon meggyőzőnek tűnhet annak mértéke. A kereskedő egy olyan „eredeti árat” tüntet fel, amelyet ténylegesen nem alkalmaztak. Ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, és jogsértő.
  • Hasonlóan figyelni kell az árfeltüntetési trükkökre. Például az akció előtti árat csak rövid ideig, mesterségesen emelve alkalmazzák, hogy a kedvezmény nagyobbnak tűnjön vagy a vizuális hatással kívánják a vásárlót befolyásolni: a %-jel kiemelése ilyen lehet, mely akár elterhelheti arról a figyelmet, hogy az árkülönbség valójában minimális.
  • A nyomásgyakorlás szintén gyakori kereskedelmi fogás. A „korlátozott ideig” vagy „csak ma!” típusú marketing ennek esetei lehetnek, bár nem minden esetben van dolgunk félrevezetéssel, ha ilyen feliratot látunk. Ezek akkor megtévesztők, ha az „időkorlát” valójában nem valós (például a termék rendszeresen ezen az áron kapható).
  • Az időkorláttal való nyomásgyakorláshoz hasonló elven működik az, amikor a kereskedő azt sugallja, hogy az akciózott termék annyira kapós a vásárlók körében, hogy alig maradt belőle, ezzel nyomást helyezve a vásárlókra. Ez különösen webáruházakban lehet gyakori megoldás, az online visszaszámlálók és „csak 3 darab maradt!” típusú figyelmeztetések erre példák (bár itt is igaz, hogy nem feltétlen megtévesztő gyakorlattal van dolgunk, a többséget képviselő tisztességes kereskedők általában valóban a vásárlók tájékoztatása érdekében jelzik a raktárkészletet, nyomásgyakorlás nélkül.

Hogyan védekezhetünk fogyasztóként az akciózásnál?

Vásárlóként érdemes némi időt és energiát szentelni annak, hogy figyeljük az árak alakulását. Ha egy nagyobb értékű terméket vásárolnánk, érdemes már előre figyelni az árát, és nem csak akció idején nézni rá.

Érdemes böngészni az árösszehasonlító oldalakat is. Több hazai és nemzetközi weboldal mutatja az adott termék árának múltbéli alakulását.

Ne vásároljunk nyomás hatására! – szól az NKFH ajánlása. A „csak ma”, „már csak 1 maradt” típusú üzenetek gyakran érzelmi manipulációra építenek. A blokkot illetve a kapott bizonylatokat pedig mindig őrizzük meg, szükség lehet azokra vásárlói jogaink érvényesítésnél.

Nem minden akció megtévesztő, és valóban lehet velük spórolni – ha körültekintően vásárolunk. Tudatos fogyasztóként kérdezzünk, tájékozódjunk, és ne döntsünk kizárólag az ár alapján

– ajánlják a fogysztóvédelmi szakemberek.

 

