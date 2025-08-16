Nem csak hűsölni ment Alaszkába Trump és Putyin – temérdek kincset rejt az USA 49. szövetségi állama

Alaszka hektáronként 5 centért kelt el egykor

A hajósok évszázadokon át keresték az úgynevezett északkeleti átjárót, amely Szibéria északi partvidéke mentén vezet az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra, és hosszú ideig még azt sem tudták, van-e szárazföldi összeköttetés Ázsia és Amerika között. 1728-ban az orosz szolgálatban álló Vitus Bering egyértelműen megállapította, hogy a két kontinens között nincs szárazföldi összeköttetés (a két földrészt elválasztó szoros ma az ő nevét viseli). Majd egy újabb expedíció során a felfedező, 1741-ben partra szállt egy alaszkai öbölben, és ezzel megkezdődött a terület orosz birtokba vétele.

Az Orosz-Amerikának elkeresztelt területen 1781-ben létesült az első állandó orosz település, amelyről akkoriban főként prémet exportáltak. Az orosz kormányzat a vereséggel végződött krími háború (1853-1856) után azonban egyre komolyabban kezdte fontolgatni, hogy feladja a ráfizetéses kolóniát.

A területet először a briteknek kínálták fel, de ők nem éltek a lehetőséggel. Így került végül 1867. március 30-án, hektáronként mindössze 5 centért, összesen 7,2 millió dollárért az Egyesült Államokhoz.

Bár Alaszka néhány évtizedig csak kiadást jelentett az Egyesült Államoknak is, 1896-ban azonban a Klondike folyó mentén aranyat találtak. Innentől elkezdődött az aranyláz, a kalandorok és szerencsevadászok pedig csak úgy özönlöttek a területre.

„Gyilkos" Alaszka: A klondike-i aranyláz (1896–1899) évei alatt több mint 100 000 ember indult útnak, de csak kb. 30 000 érte el a folyót

Fotó: Getty Images / Getty Images

Azóta már kiderült, hogy az arany mellett Alaszka számos más természeti erőforrással is rendelkezik. A világ olajkészleteinek 13 százaléka, és olyan ásványkincsek is találhatók itt nagy mennyiségben, mint a cink, ólom, ezüst, réz, grafit, kobalt, jáde, ólom vagy a ritkaföldfémek. Sőt elképzelhető, hogy még nagyobb természeti erőforrás-lelőhelyek is találhatók, mivel a régió geológiailag még nem teljesen feltérképezett.