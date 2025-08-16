Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Miért éppen Alaszka?

Nem csak hűsölni ment Alaszkába Trump és Putyin – temérdek kincset rejt az USA 49. szövetségi állama

36 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs adott otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin 2015. augusztus 15-i találkozójának. Galériás összeállításunkban a különleges terület kincseit mutatjuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miért éppen Alaszka?ásványkincstartalékTrump-PutyinTrump-Putyin-találkozó

A helyszínválasztás nem véletlen: a biztonságos és mindkét fél számára közel azonos távolságban fekvő Alaszka, az USA 1867-es, Oroszországtól történt megvásárlása óta szimbolikus jelentőséggel bír.

Kattintson a galériára, hogy lássa Alaszka csodálatos tájait és természeti kincseit!

Alaszka, amerikai állam, Alaszkaamerikaiállam, galéria, összeállítás, 2025
Alaszka, amerikai állam, Alaszkaamerikaiállam, galéria, összeállítás, 2025
Egyesült Államok, Fairbanks, 2022. december 21. 2022. december 22-én közreadott képen az északi fény, azaz aurora borealis világítja be az égboltot az alaszkai Fairbanks felett december 21-én.
ILIAMNA, ALASKA - JULY 23, 2019. A Dehavilland Beaver float plane taxis across the waters of Lake Iliamna, located on the Alaskan Peninsula about 200 miles southwest of Anchorage. Iliamna has a population of about a hundred people, and is a center for spo
Egyesült Államok, Atigun-hágó, 2017. szeptember 6. A Dalton országúton halad észak felé egy teherautó a Brooks-hegységen keresztül, az alaszkai Atigun-hágó közelében 2017. szeptember 6-án. Az alaszkai Dalton országút 666 kilométer hosszan vezet a tizenhár
Egyesült Államok, Kaktovik, 2017. szeptember 12. Nőstény jegesmedve és bocsai kószálnak az alaszkai Kaktovik településnél, miután bálbatetemen lakmároztak az éves bálnavadászat idején, 2017. szeptember 11-én. (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)
Alaszka, alaszkatermészetikincsei
Alaszka, alaszkatermészetikincsei
Alaszka, alaszkatermészetikincsei
Alaszka, alaszkatermészetikincsei
Alaszka, alaszkatermészetikincsei
Alaszka, alaszkatermészetikincsei
Galéria: Alaszka természeti csodái és történelmi bányái
1/12
Palmer, Alaszka

Alaszka hektáronként 5 centért kelt el egykor

A hajósok évszázadokon át keresték az úgynevezett északkeleti átjárót, amely Szibéria északi partvidéke mentén vezet az Atlanti-óceánról a Csendes-óceánra, és hosszú ideig még azt sem tudták, van-e szárazföldi összeköttetés Ázsia és Amerika között. 1728-ban az orosz szolgálatban álló Vitus Bering egyértelműen megállapította, hogy a két kontinens között nincs szárazföldi összeköttetés (a két földrészt elválasztó szoros ma az ő nevét viseli). Majd egy újabb expedíció során a felfedező, 1741-ben partra szállt egy alaszkai öbölben, és ezzel megkezdődött a terület orosz birtokba vétele.

Az Orosz-Amerikának elkeresztelt területen 1781-ben létesült az első állandó orosz település, amelyről akkoriban főként prémet exportáltak. Az orosz kormányzat a vereséggel végződött krími háború (1853-1856) után azonban egyre komolyabban kezdte fontolgatni, hogy feladja a ráfizetéses kolóniát. 

A területet először a briteknek kínálták fel, de ők nem éltek a lehetőséggel. Így került végül 1867. március 30-án, hektáronként mindössze 5 centért, összesen 7,2 millió dollárért az Egyesült Államokhoz.

Bár Alaszka néhány évtizedig csak kiadást jelentett az Egyesült Államoknak is, 1896-ban azonban a Klondike folyó mentén aranyat találtak. Innentől elkezdődött az aranyláz, a kalandorok és szerencsevadászok pedig csak úgy özönlöttek a területre.

"Gyilkos" Alaszka: A Klondike-i aranyláz (1896–1899) évei alatt több mint 100 000 ember indult útnak, de csak kb. 30 000 érte el a folyót.
„Gyilkos" Alaszka: A klondike-i aranyláz (1896–1899) évei alatt több mint 100 000 ember indult útnak, de csak kb. 30 000 érte el a folyót
Fotó: Getty Images / Getty Images

Azóta már kiderült, hogy az arany mellett Alaszka számos más természeti erőforrással is rendelkezik. A világ olajkészleteinek 13 százaléka, és olyan ásványkincsek is találhatók itt nagy mennyiségben, mint a cink, ólom, ezüst, réz, grafit, kobalt, jáde, ólom vagy a ritkaföldfémek. Sőt elképzelhető, hogy még nagyobb természeti erőforrás-lelőhelyek is találhatók, mivel a régió geológiailag még nem teljesen feltérképezett. 

Donald Trump és Vlagyimir Putyin 2025 februárjában már tárgyalt az északi-sarkvidéki erőforrásokról. Oroszország és az Egyesült Államok képviselői ekkor Szaúd-Arábiában folytattak megbeszéléseket az északi-sarkvidéki energiaprojektekben való lehetséges együttműködésről – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány írásából. És tekintve, hogy az amerikai elnök célja az Egyesült Államok befolyásának növelése az Északi-sarkvidéken, ennek keretében bővülhet az alaszkai kőolaj és földgáz kitermelése is.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!