A korábbinál mérsékeltebb drágulást hozott eddig a főszezon az albérletpiacon

A felvételi ponthatárok kihirdetése idén felemás eredményt hozott a keresleti oldalon. Budapesten a ponthatárhirdetés utáni héten mindössze 4 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt, míg a sok esetben egyetemvárosként is funkcionáló vármegyeszékhelyeken húsz százalékos volt a növekedés. A kínálat viszont számottevően bővült: a kiadó lakások száma a ponthatárhirdetés előtti 16,5 ezerről 17,9 ezer fölé emelkedett, ami éves összevetésben is közel 18 százalékos bővülésnek felel meg – derül ki az ingatlan.com összesítéséből.

Nagy a szórás az egyetemvárosok között az albérletpiacon

Forrás KSH-ingatlan.com

Ez a kínálatbővülés felettébb érdekes, hiszen a felvételi ponthatárok kihirdetésétől számítjuk az albérletszezont. Ennek a tanulmányi félévek kezdete csupán az egyik oka, a másik hogy sok határozott idejű bérleti szerződés is ekkor jár le. Aki nem szeretné meghosszabbítani, másik lehetőség után néz, vagy az ár vagy pedig az ár-érték arány miatt. A kínálatbőség előzménye még az is, hogy az első negyedévben sok befektető tért vissza az ingatlanpiacra, a lakásokat meghirdették, nőtt a kínálat.

„Érdekes módon a ponthatárhirdetés előtti időszakhoz képest a bérleti díjak nemhogy emelkedtek volna, de volt, ahol augusztus első hetében minimálisan csökkentek is. Ez részben (a már említett) bővülő albérletkínálatnak köszönhető, az első lakásvásárlási hullám versenyhelyzetre készteti a bérbeadókat is. A legfőbb kérdés, hogy a jelenlegi trendek tartósak maradhatnak-e – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, az albérletpiacra is komoly hatással lehet majd az első lakás megvásárlását elősegítő, szeptemberben induló Otthon Start Program, mert sokak számára a hitelből történő lakásvásárlás komoly alternatívát jelenthet a bérléssel szemben. Az átlagos budapesti 260 ezer forintos havi albérletárhoz képest egy 25 évre felvett, 50 milliós hitel havi törlesztője 237 ezer forint. Igaz, ehhez legalább 5,5 millió forint önrészre is szüksége lesz az első lakásvásárlóknak.” Mivel sok esetben az Otthon start törlesztője alacsonyabb lehet mint a lakbér, a fix 3 százalékos hitel megjelenése jelentős befolyással van az albérletpiacra. Már csak azért is, mert pont azokat célozza, akik első lakásukat vennék meg, közülük pedig sokan élnek albérletben.