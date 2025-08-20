A nagy albérlet-csapda, avagy mi van, ha Józsi nem jelentkezik ki?

Az albérletpiac forróbb, mint valaha: az árak emelkednek, az egyetemi városokban pedig már szinte harc dúl a kiadó lakásokért. Ebben a versenyben a bérlők mindent megtesznek, hogy biztosítsák új otthonukat, így gyakran azt is kérik, hogy állandó lakcímre jelentkezhessenek be. A tulajdonosok viszont joggal aggódnak: vajon ezzel több jogot kap a bérlő, és nehezebb lesz tőle megválni? Jó hír, hogy az albérlő bejelentése nem ad tulajdonjogot, de ettől még számos buktatót rejthet. Cikkünkben bemutatjuk a szabályokat, a legnagyobb veszélyeket és a megoldási lehetőségeket.

Az albérlő bejelentése kötelező, nincs kockázat, ha betartunk néhány szabályt/Fotó: Northfoto/Andrey Popov

Az albérlő bejelentésének mik a szabályai?

Az Origó kérdésére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértői válaszában kiemelték: Magyarországon a bérlőnek lakcímbejelentési kötelezettsége van. Ez azt jelenti, hogy ha valaki tartósan (általában 3 hónapnál hosszabb ideig) egy ingatlanban él, a lakcímét be kell jelentenie az illetékes kormányablaknál vagy okmányirodában. A bejelentéshez szükség van a lakáshasználatot igazoló okiratra (érvényes bérleti szerződésre) és/vagy a tulajdonos (vagy a tulajdonos meghatalmazottjának) aláírására a lakcímbejelentő lapon.

Nincs szükség a tulajdonos hozzájárulásra akkor, ha a bérlő rendelkezik érvényes, teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal, amely feljogosítja a lakás használatára. Ilyen okirat például egy érvényes lakásbérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződés, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a bérlő a tulajdonos hozzájárulásával lakik az ingatlanban.

A bejelentés után a bérlő kap egy lakcímkártyát – ez nem tulajdonjogot, hanem csak lakhatási jogcímet igazol, természetesen nem alapozza meg az elbirtoklás tényét sem. Fontos tudni, hogy a bejelentés a bérbeadó számára adózási szempontból is jelentős lehet, ezért célszerű ezt előre tisztázni a szerződéskötéskor.

Az albérlő bejelentése jár kockázattal?

A bérlő és a tulajdonos egyaránt kockázatot vállalhat a bejelentés vagy kijelentkezés elmulasztásával. Amennyiben a bérlő nem jelenti be az új lakcímét, a hivatalos ügyek intézése (például okmányok, szavazás vagy adóügyek) is nehezebbé válhat. A lakcímünk megfelelő bejelentése azért is különösképpen fontos, mert ez az a cím, ahol a hatóságok kapcsolatot tudnak tartani velünk. Ha pedig a bérleti jogviszony megszűnése után nem jelentkezik ki a bérlő, hivatalosan továbbra is az ingatlanban lakóként szerepelhet, és például a hivatalos iratok vagy a közüzemi számlák a továbbiakban is erre a címre érkezhetnek. A tulajdonos szempontjából a bejelentett bérlő további felelősséget jelenthet az ingatlan után fizetendő adók, közüzemi díjak tekintetében, ezért célszerű a bejelentési és kijelentési kötelezettségeket mindig pontosan teljesíteni - indokolták a MOKK szakértői portálunknak.