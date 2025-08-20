A nagy albérlet-csapda, avagy mi van, ha Józsi nem jelentkezik ki?

Az albérletpiac forróbb, mint valaha: az árak emelkednek, az egyetemi városokban pedig már szinte harc dúl a kiadó lakásokért. Ebben a versenyben a bérlők mindent megtesznek, hogy biztosítsák új otthonukat, így gyakran azt is kérik, hogy állandó lakcímre jelentkezhessenek be. A tulajdonosok viszont joggal aggódnak: vajon ezzel több jogot kap a bérlő, és nehezebb lesz tőle megválni? Jó hír, hogy az albérlő bejelentése nem ad tulajdonjogot, de ettől még számos buktatót rejthet. Cikkünkben bemutatjuk a szabályokat, a legnagyobb veszélyeket és a megoldási lehetőségeket.
Az Origó kérdésére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakértői válaszában kiemelték: Magyarországon a bérlőnek lakcímbejelentési kötelezettsége van. Ez azt jelenti, hogy ha valaki tartósan (általában 3 hónapnál hosszabb ideig) egy ingatlanban él, a lakcímét be kell jelentenie az illetékes kormányablaknál vagy okmányirodában. A bejelentéshez szükség van a lakáshasználatot igazoló okiratra (érvényes bérleti szerződésre) és/vagy a tulajdonos (vagy a tulajdonos meghatalmazottjának) aláírására a lakcímbejelentő lapon.
Nincs szükség a tulajdonos hozzájárulásra akkor, ha a bérlő rendelkezik érvényes, teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal, amely feljogosítja a lakás használatára. Ilyen okirat például egy érvényes lakásbérleti vagy szívességi lakáshasználati szerződés, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a bérlő a tulajdonos hozzájárulásával lakik az ingatlanban.
A bejelentés után a bérlő kap egy lakcímkártyát – ez nem tulajdonjogot, hanem csak lakhatási jogcímet igazol, természetesen nem alapozza meg az elbirtoklás tényét sem. Fontos tudni, hogy a bejelentés a bérbeadó számára adózási szempontból is jelentős lehet, ezért célszerű ezt előre tisztázni a szerződéskötéskor.
A bérlő és a tulajdonos egyaránt kockázatot vállalhat a bejelentés vagy kijelentkezés elmulasztásával. Amennyiben a bérlő nem jelenti be az új lakcímét, a hivatalos ügyek intézése (például okmányok, szavazás vagy adóügyek) is nehezebbé válhat. A lakcímünk megfelelő bejelentése azért is különösképpen fontos, mert ez az a cím, ahol a hatóságok kapcsolatot tudnak tartani velünk. Ha pedig a bérleti jogviszony megszűnése után nem jelentkezik ki a bérlő, hivatalosan továbbra is az ingatlanban lakóként szerepelhet, és például a hivatalos iratok vagy a közüzemi számlák a továbbiakban is erre a címre érkezhetnek. A tulajdonos szempontjából a bejelentett bérlő további felelősséget jelenthet az ingatlan után fizetendő adók, közüzemi díjak tekintetében, ezért célszerű a bejelentési és kijelentési kötelezettségeket mindig pontosan teljesíteni - indokolták a MOKK szakértői portálunknak.
Ha a lakásbérleti jogviszony megszűnt, a bérbeadó személyesen a kormányablaknál vagy elektronikusan az Ügyfélkapuján keresztül kezdeményezheti a bérlő lakcímének törlését. Ehhez be kell nyújtani a szerződés megszűnését igazoló dokumentumot, és ki kell tölteni a megfelelő formanyomtatványt. Ha a bérlő önként nem jelentkezik ki, a tulajdonos hivatalos „lakcímfiktiválási” eljárást kérhet – ez igazolja, hogy a bérlő már nem lakik az ingatlanban.
Ahogy a MOKK arra már korábban is felhívta a figyelmet, fontos tudni, hogy a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen, így mindenképp írásban kell megállapodni. Sokan tévesen azt hiszik, hogy egy internetről letöltött szerződésminta, esetleg két tanú aláírása már megfelelő biztonságot ad. Bár közjegyző vagy ügyvéd közreműködése nélkül is készíthető érvényes bérleti szerződés, az ilyen házilag szerkesztett dokumentumok gyakran nem rögzítik maradéktalanul a felek jogait és kötelezettségeit, ami később, egy vitás helyzetben komoly problémákat okozhat. Az elmúlt években elterjedt gyakorlattá vált, hogy a bérbeadók birtokbaadás feltételéül szabják azt is, hogy a bérlő közjegyző előtt tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ebben vállalhatja a bérleti szerződésben foglaltak teljesítését: