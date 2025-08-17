Aranyláz 2.0: Mindenki kaszál, de Európa ebből a buliból is kimarad

Fényesen csillog az arany, nem csak az indiai ékszerpiacon, hanem a befektetők szemében és a jegybankok aranytartalékait őrző helyszíneken is. De honnan kerül az arany öntvény formájában a szigorúan őrzött páncéltermekbe, gyűrűként a házasságot kötők ujjára, valamint ipari felhasználására? Miért fontos, hogy mennyi idő kell egy új aranybánya megnyitásához? Galériás összeállításunkban megmutatjuk a világ legnagyobb aranybányáit, és Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjének, nyersanyagpiaci szakértőjének megállapításai alapján azt is megmutatjuk, hogy milyen körülmények határozzák meg most az aranybányák egzotikusnak tűnő, látványos, és gazdasági szempontból fontos világát.

A Boddington aranybánya Nyugat-Ausztráliában található, Perth-től körülbelül 130 km-re délkeletre - jelenleg ez Ausztrália legnagyobb aranybányája

Fotó: Shutterstock

Mi teszi az aranybányát?

Meglepőnek tűnhet, de az aranybányáknak is megvan a maguk „elitje”. A GlobalData átfogó bányászati adatbázisa szerint jelenleg több mint 1352 aktív aranybánya működik a világ több mint 150 országban (valójában nagyon ritka az olyan aranybánya, ahol csak aranykiteremlés folyik, a legtöbb kitermelési helyszínen a földtani lehetőségek alapján más nyersanyagokat is kitermelnek).

Ez a hatalmas aranybánya-hálózat adja a világon évente kitermelt kb. 3000 tonna aranymennyiség alapját.

Az aranybányákat több szempont alapján lehet osztályozni, termelési volumenüket jellemzően unciában mérik (1 uncia az arany esetében 31,1 gramm). Az aranybányák „krémjeiben” évente több mint 1 millió unciát termelnek. Ez a rendkívüli teljesítmény nemcsak technikai tudást, hanem „geológiai szerencsét” is jelent, melyhez persze a működtetéshez szükséges ismerereket és tőkét is igényel A 2024–2025-re vonatkozó legújabb aranypiaci elemzések és befektetési információk arra utalnak, hogy a jelentősebb aranybányászati helyszínek teremlése stabil, egyenletes marad.

A legjelentősebb aranybányák 500 000 unciát meghaladó folyamatos éves termeléssel működnek,

Ezzel már az élvonalba be lehet lépni, bár a legnagyobb bányák ennek háromszorosát-négyszeresét termelik. Ezeken a helyszíneken 90 százalék feletti kinyerési arányok vannak az iparági 70 százalékos átlaggal szemben.