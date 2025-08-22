Döntött a kormányzat az árréscsökkentés sorsáról

A hétfői kormányinfó előtt Orbán Viktor miniszterelnök jelezte a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, hogy marad az árréscsökkentés, az intézkedést nem vezetik ki augusztus 31-el. Így kormányzat a tavasszal bevezetett, kifejezetten az árak csökkenését célzó eszköz alkalmazását másodszor hosszabbítja meg.

Az árréscsökkentés hatása jelentősen mérségeklte az árnövekedést Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Az elemzők korábban már jelezték, hogy nem számolnak az árréscsökkentés elhagyásával, ezt most a piaci környezet, illetve az ősszel induló újabb kereskedelmi szezon sem indokolja.

A kormányzat célja pedig hogy minél lejebb szorítsa az élelmiszerek árát. Ráadásul a piackutatások szerint is közkedvelt intézkedés a fogyaztók körében.

Árréscsökkentés: a boltok alkalmazzák

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban ismertette, hogy folyamatosak az ellenőrzések, a boltok nagy többsége érvényesíti az árrésstopot. Orbán Viktor márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának.

Később az intézkedést kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent. (A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket, így a munkabért, a rezsit, a karbantartásokat, az adókat, illetve ebből termelik ki a nettó hasznukat is. Ez az, aminek a mértékéből visszavett a kormány, vagyis lényegében haszonárstopot vezetett be. Az intézkedés elérte a célját, az élelmiszerárnövekedés jelentősen lassult és öt százalék környékére csökkent.

Ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvánosságra hozott friss inflációs adatról megszólaló elemzők egyöntetűen arról beszélnek, hogy a drágulási ütem továbbra is magasabb a kívántnál, így nem várható az alapkamat csökkenése sem a közeljövőben.

Az élelmiszerárak alakulása kapcsán Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza megerősítette, hogy az intézkedések mérsékelték az árak emelkedését, ám Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzati intézkedések hatását sajnos a kínálat oldali sokkok, például az állatállományt tizedelő járványok kiltották. Regős Gábor például egy korábbi elemzsében jelezte, nem csak az árréscsökkentés meghosszabítását várja, hanem annak év végi fenntartására számít. Márcsak azért is, mert az intézkedés esetleges kivezetése mintegy 1,5 százalékkal dobná meg a drágulás ütemét.