A hírhedt 51-es körzet mellett megy a mozgolódás, ezúttal is egy katonai bázis a főszereplő

Az M2i Global, valamint a repülési technológiákkal foglalkozó Volato Group nevű vállalatok fogják irányítani azt a nagyszabású gazdasági projektet, melynek célja az Egyesült Államok első stratégiai ásványkincs-tartalékának létrehozása – számol be arról a Mining.com. A napokban erről tett bejelentés kapcsán az is kiderült, hogy a stratégiai tartalék elhelyezésére is megvan a kiszemelt terület: egy hatalmas nevadai katonai létesítményben fogják majd vigyázni azokat az ásványokat, ritkaföldfémeket, melyek nélkül elképzelhetetlen a modern hadiipar, az űripar, és számos technológiai megoldás fenntartása.

Ritkaföldfémbánya Kínában - Európának és az Egyesült Államoknak is fontos a saját ásványkincstartalék

Fotó: Imaginechina/Dycj

Ezért fontos a saját ásványkincstartalék

Az Egyesült Államok első stratégiai ásványkincs-tartalékának létrehozása a Donald Trump vezette amerikai szövetségi kormány egyik legfontosabb, gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törekvése. Célja, hogy országát függetlenítse a kritikus fontosságú nyersanyagok tekintetében Kínától és Oroszországtól, mely államok a világpiacon meghatározó szereplők az ellátásban, s növelje önellátási képességet. A függés veszélyeire az amerikai ásványianyag-szektorhoz kapcsolódó mérnöki, kutatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó Mi2 Global saját honlapán is felhívja a figyelmet.

Az itt hivatkozott ásványkincsek alatt főként olyan fémféléket és más ásványkincseket ért az Egyesült Államok, melyek Európában is éppúgy fontosak, és ahogy az Egyesült Államok sem, úgy Európa sem önellátó azokból. A ritkaföldfémek jelentősége akkora, hogy már Afrikában is finomítót terveznek azok feldolgozásához. Trump elnök egyékbént nemrég fontos megállapodást kötött Kínával a ritkaföldfémekkel kapcsolatban, de az elektronikai eszközökhöz nélkülözhetetlen nyersanyagok kapcsán már előző elnöksége idején elrendelte, hogy országa kezdje meg a beszállítói láncok diverzifikálását, azaz lépíteni az egyoldalú függést Kínától, és több helyről beszerezni a szükséges anyagokat.

Emellett az amerikai elnök hosszú ideje szorgalmazza, hogy országa területén is (újra) induljon meg a kritikus ásványok kitermelése. Az Egyesült Államok ugyanis az 1980-as évekig a ritkaföldfémek fontos piaci ellátója volt, ám a bányászati tevékenység leépülésével egyre kiszolgáltatottabbá vált a külföldtől. S nem csak a ritkaföldfémek, hanem például a rézérc terén is. Trump elnök ezt az áldatlan állapotot szeretné felszámolni, miként a Deloitte elemzése kitér rá, a bányászat fellendítése érdekében Trump több elnöki rendeletet is aláírt a közelmúltban.

A vállalatok által most tett bejelentés értelmében elindítják azt a folyamatot, melynek célja a világ legnagyobb gazdaságában a védelmi ipar, a tiszta energiával foglalkozó iparágak működtetéséhez elengedhetetlen fémek ellátásának biztosítása. Ezen belül a kritikus ásványok, például

a gallium,

a grafit, és

a réz tárolására, finomítására és elosztására összpontosító feladatokat nevezték meg elsődlegesnek.

Ezek az anyagok ugyanis nélkülözhetetlenek a védelmi rendszerek, félvezetők, akkumulátorok és elektromos járművek gyártásához.