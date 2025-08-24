A hírhedt 51-es körzet mellett megy a mozgolódás, ezúttal is egy katonai bázis a főszereplő

Az M2i Global, valamint a repülési technológiákkal foglalkozó Volato Group nevű vállalatok fogják irányítani azt a nagyszabású gazdasági projektet, melynek célja az Egyesült Államok első stratégiai ásványkincs-tartalékának létrehozása – számol be arról a Mining.com. A napokban erről tett bejelentés kapcsán az is kiderült, hogy a stratégiai tartalék elhelyezésére is megvan a kiszemelt terület: egy hatalmas nevadai katonai létesítményben fogják majd vigyázni azokat az ásványokat, ritkaföldfémeket, melyek nélkül elképzelhetetlen a modern hadiipar, az űripar, és számos technológiai megoldás fenntartása.
Az Egyesült Államok első stratégiai ásványkincs-tartalékának létrehozása a Donald Trump vezette amerikai szövetségi kormány egyik legfontosabb, gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törekvése. Célja, hogy országát függetlenítse a kritikus fontosságú nyersanyagok tekintetében Kínától és Oroszországtól, mely államok a világpiacon meghatározó szereplők az ellátásban, s növelje önellátási képességet. A függés veszélyeire az amerikai ásványianyag-szektorhoz kapcsolódó mérnöki, kutatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtó Mi2 Global saját honlapán is felhívja a figyelmet.
Az itt hivatkozott ásványkincsek alatt főként olyan fémféléket és más ásványkincseket ért az Egyesült Államok, melyek Európában is éppúgy fontosak, és ahogy az Egyesült Államok sem, úgy Európa sem önellátó azokból. A ritkaföldfémek jelentősége akkora, hogy már Afrikában is finomítót terveznek azok feldolgozásához. Trump elnök egyékbént nemrég fontos megállapodást kötött Kínával a ritkaföldfémekkel kapcsolatban, de az elektronikai eszközökhöz nélkülözhetetlen nyersanyagok kapcsán már előző elnöksége idején elrendelte, hogy országa kezdje meg a beszállítói láncok diverzifikálását, azaz lépíteni az egyoldalú függést Kínától, és több helyről beszerezni a szükséges anyagokat.
Emellett az amerikai elnök hosszú ideje szorgalmazza, hogy országa területén is (újra) induljon meg a kritikus ásványok kitermelése. Az Egyesült Államok ugyanis az 1980-as évekig a ritkaföldfémek fontos piaci ellátója volt, ám a bányászati tevékenység leépülésével egyre kiszolgáltatottabbá vált a külföldtől. S nem csak a ritkaföldfémek, hanem például a rézérc terén is. Trump elnök ezt az áldatlan állapotot szeretné felszámolni, miként a Deloitte elemzése kitér rá, a bányászat fellendítése érdekében Trump több elnöki rendeletet is aláírt a közelmúltban.
A vállalatok által most tett bejelentés értelmében elindítják azt a folyamatot, melynek célja a világ legnagyobb gazdaságában a védelmi ipar, a tiszta energiával foglalkozó iparágak működtetéséhez elengedhetetlen fémek ellátásának biztosítása. Ezen belül a kritikus ásványok, például
Ezek az anyagok ugyanis nélkülözhetetlenek a védelmi rendszerek, félvezetők, akkumulátorok és elektromos járművek gyártásához.
„A kezdeményezés a biztonságos tárolást, a finomítási képességeket, az etikus beszerzést, a mesterséges intelligencia alapú előrejelzést, és a munkaerő-fejlesztést ötvözi helyi partnerségek révén” – közölte nyilatkozatában az M2i Global.
A bejelentéssel az is kiderült, hogy a stratégiai ásványkincs-tartalék elsődleges tárolásai helyszíne a nevadai Mineral megyében található Hawthorne katonai raktárkomplexumban lesz (HWAD), közel a Walker-tóhoz.
Az 1930-ban alapított HWAD a „világ legnagyobb lőszerraktára”, körülbelül 56 000 m2-nyi hasznos tárolóterülettel.
A projekt a legmagasabb szintű kormányzati támogatással valósul meg, az amerikai Védelmi Minisztérium és az Energiaügyi Minisztérium részvételével lényegében a köz- és magánszféra együttműködésében. (Érdemes ennek kapcsán megemlíteni azt, hogy a napokban jelentették be, hogy a Pentagon saját készletet halmozott fel a szintén nagyon fontos kobaltból. Erre 1990-ben volt utoljára példa. A Pentagon öt év alatt összesen 7 500 tonna kobaltot vásárolna 500 millió dollárból.)
Az Mi2 Global közléséből kiderül, hogy Nevada mellett szól az is, hogy az állam értékes, kitermelhető ásványkincs-tartalékokkal rendelkezik.
Nevada állam nevének hallatán sokaknak talán egy másik fontos, szupertitkos katonai létesítmény, az UFO-k kapcsán is hírbe hozott 51-es körzet neve jut eszébe. Az észak-amerikai kontinens távolsági viszonyait nézve talán nem túlzás a kijelentés, hogy az 51-es katonai körzet és a leendő amerikai stratégiai ásványkincstartalék (illetve az azt őrző katonai raktár) szomszédok lesznek. Pontosabban megadva: Hawthrone és az elzárt 51-es körzethez legközelebbi városka, Rachel között a közúti távolság mintegy 340 km.
A kritikus fontosságú ásványi anyagok felhalmozása stratégiai készletbe a modern techológiákra épülő ipari ágazatok miatt érthető törekvés. Gazdasági szempontból mérföldkő lehet az ellátásbiztonság javításában, hiszen a külső források elapadása vagy vészhelyzet esetén a készlet tartalékként rendelkezésre áll egy ideig. Jelentősége ezért várhatóan hasonlóan nagy lesz, mint az Egyesült Államok stratégiai kőolajtartalékának. Erről az Origón ebben a cikkben olvashat bővebben.