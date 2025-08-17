Augusztus 20-án tűzijátékban, fagylaltban sem lesz hiány a Balatonnál

Budapest mellett, a legtöbben ebben az évben is a Balatonnál nézhetnek majd tűzijátékot. Ráadásul itt az idei augusztus 20-i állami ünnep különleges látványosságot kínál: két egymást követő napra tervezett tűzijáték-sorozat várja a látogatókat, ami kifejezetten kedvez a turizmusnak – közölte lapunkkal a Balatoni Turizmus Szövetség.

Augusztus 20-a a Balatonnál is elképzelhetetlen tűzijáték nélkül / Fotó: Shutterstock

Augusztus 20-án a Balatonnál is többfelé tűzijáték várja az idelátogatókat

Lesznek települések, amelyeken már 19-én megtartják az ünnepi tűzijátékot. Természetesen legtöbben az augusztus 20-i, esti fényjátékokat várják. Ha valaki szeretné, akár a tó közepéről is figyelheti majd a látványt. A Balatoni Hajózási Zrt. például külön tűzijáték-néző hajókat is indít. Több ezer ember a tó körüli magaslatokról nézi a tűzijátékokat, akár egyszerre többet is.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint: a települések eltérő kezdési időpontjai lehetővé teszik, hogy akár három órán keresztül is élvezhető legyen a folyamatos fényjáték.

A legnagyobb tűzijátékok helyszínei:

Van, ahol hosszabb nyitvatartással várnak fagylaltozók is

A programok mindezek mellett különösen kedveznek a fagylaltozóknak: a megerősödött vendégforgalom miatt bő választékkal készülnek, különösen azok a cukrászdák, amelyek részt vettek a Balaton Fagyija 2025 versenyen, hiszen a turisták az átlagnál nagyobb figyelemmel követik őket.

A fagylaltárak változóak a Balatonon, a tavalyi 550-600 forintos gombócár idén átlagosan 650 forint körül mozog, de 800-900 forintért is kínálnak fagylaltot a magyar tenger partján.

A Tejvirág Fagyizóban, ahol 400 forintos felárért helyben készült, saját tölcsérbe kérhetjük a fagyit, egy 5 dekás gombóc ára 670 forint, de igény szerint kérhető bármekkora adag, egy mérleg hitelesíti a kívánt mennyiségű hűsítő édesség árát.