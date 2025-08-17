Augusztus 20-án tűzijátékban, fagylaltban sem lesz hiány a Balatonnál

Budapest mellett, a legtöbben ebben az évben is a Balatonnál nézhetnek majd tűzijátékot. Ráadásul itt az idei augusztus 20-i állami ünnep különleges látványosságot kínál: két egymást követő napra tervezett tűzijáték-sorozat várja a látogatókat, ami kifejezetten kedvez a turizmusnak – közölte lapunkkal a Balatoni Turizmus Szövetség.
Lesznek települések, amelyeken már 19-én megtartják az ünnepi tűzijátékot. Természetesen legtöbben az augusztus 20-i, esti fényjátékokat várják. Ha valaki szeretné, akár a tó közepéről is figyelheti majd a látványt. A Balatoni Hajózási Zrt. például külön tűzijáték-néző hajókat is indít. Több ezer ember a tó körüli magaslatokról nézi a tűzijátékokat, akár egyszerre többet is.
Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint: a települések eltérő kezdési időpontjai lehetővé teszik, hogy akár három órán keresztül is élvezhető legyen a folyamatos fényjáték.
A legnagyobb tűzijátékok helyszínei:
A programok mindezek mellett különösen kedveznek a fagylaltozóknak: a megerősödött vendégforgalom miatt bő választékkal készülnek, különösen azok a cukrászdák, amelyek részt vettek a Balaton Fagyija 2025 versenyen, hiszen a turisták az átlagnál nagyobb figyelemmel követik őket.
A fagylaltárak változóak a Balatonon, a tavalyi 550-600 forintos gombócár idén átlagosan 650 forint körül mozog, de 800-900 forintért is kínálnak fagylaltot a magyar tenger partján.
A Tejvirág Fagyizóban, ahol 400 forintos felárért helyben készült, saját tölcsérbe kérhetjük a fagyit, egy 5 dekás gombóc ára 670 forint, de igény szerint kérhető bármekkora adag, egy mérleg hitelesíti a kívánt mennyiségű hűsítő édesség árát.
Náluk már hagyomány, hogy „rákészülnek” a 20-i hétre. Az, hogy a balatonboglári szüreti fesztivál helyszínén vannak – ahol ingyenes koncertek, fellépők, különféle előadások színesítik a programot –, jót tesz a forgalomnak. „Augusztus 20-ára, illetve a környező napokra mindig próbálunk valamilyen izgalmas újdonságot kitalálni a vendégeinknek” – mondja Buzsics Viktor.
„Ilyenkor sokkal tovább vagyunk nyitva, akár éjjel 1-ig, 2-ig is, de volt, hogy hajnal 4-kor zártunk. Koktélból is, fagylaltból is sokkal több fogy, főleg, hogy kapható nálunk a külföldön már ismert Icecream soda, aminek gintonic az alapja, és egy gombóc tetszőleges ízű fagyival sékeljük össze. Ez nagy sláger a Tejvirágban” – jelezte a tulajdonos.
A tihanyi Erzsike Fagylaltozónál a gombócok egységáron, 650 forintért mennek, egyedül a pisztáciát kínálják drágábban, 750 forintért. A tulajdonos, Dobos József azt mondja, tőlük lehet a legjobban látni a helyi fényjátékot. Náluk nem tűzijáték van, már tavaly is a templom falára vetített fényshow volt az új koncepció. Hogy mennyien érkeznek, az persze időjárásfüggő is, de az biztos, hogy ilyenkor sokkal több fagyit adnak el – mondta.
Az Erzsike 16-féle fagylaltjából négy cukormentes, a fele tejmentes és csaknem mind gluténmentes, úgyhogy az érzékenyek is bátran mehetnek hozzájuk. A legtöbbet mégis a levendula ízből adják el, ami persze nem véletlen ott, Tihanyban.
Nagy sláger még a mentes pisztácia, amiből extrém sokat készítettünk idén nyáron, és így lesz ez a 20-i héten is
– jegyezte meg.
Ugyan nem lesz hosszabb nyitvatartás, de egyértelműen az augusztus végi ünnep a nyár csúcspontja a balatonlellei Geleta cukrászdában is. „Mindenből több fogy ilyenkor a legnagyobb érdeklődés az ország tortáját övezi, fagylaltban pedig a nyár slágeréből készül több, a fügés-diófagyiból” – mondja Geleta Balázs. Náluk szintén egyfajta áron mennek a gombócok, 600 forintért, és 24-26-féle fagyit kínálnak.
Megerősíti a többieket a balatonmáriafürdői Pingvin Fagyizó és Cukrászda tulajdonosa, Wilheim Dávid is. „Nálunk is a legerősebb nap, a 20-a, sokkal több fagyival készülünk, mint általában.
Rengeteget jelentenek az olyan versenyek, mint a Balaton Fagyija, keresik a díjnyertes ízeket, idén ez 25 százalékos forgalomnövekedést hozott.
A kedvenc a Csudijó és a Vad Szerenád. Egy szavazáson pedig bekerültünk a Balaton top 10 cukrászdája közé, ami szintén nagy büszkeség” – hangsúlyozta. Ők egyébként általában 16-18-féle ízben kínálják a fagylaltot, egy gombóc 650-be kerül.
Bán Tamás, a siófoki Dinasztia cukrászdát vezeti, náluk 690 a gombóconkénti ár. Cukor és tejmentes hideg édességet kínálnak, összesen 30-félét. Bár ők nem a parton vannak, azért az augusztus 20-a náluk is nyerő időszak. A fagylaltok mellett az ország tortája viszi a prímet, amiből mindig elkészítik a cukormentes változatot is. „Nálunk az augusztus a nyár csúcspontja, már látszik, hogy többen jönnek, mint júliusban, úgyhogy mi is nagyobb forgalomra számítunk, biztos, hogy a legjobban pörgő hónap lesz ez a nyárban” – mondta a cukrászmester.