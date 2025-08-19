Különleges fotók – ilyenek voltak a régi augusztus huszadikák

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap. Uralkodása idején I. István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. A dátumot később Szent László király tette át augusztus 20-ra.
Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Az, csupán az 1867-es kiegyezést követően nyerhette vissza régi fényét.
De a kommunista rendszer számára sem volt vállalható az ünnep, sem vallási sem nemzeti tartalma miatt, ezért inkább tartalmilag újította meg azt. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint az új - szocialista – államalapítást időzítették 1949. augusztus 20-ra.
Kattintson a galériára, hogy lássa a fotókat az egykori parádékról és felvonulásokról!
1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték, sőt 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította azt. Mindeközben az ünnep eredetét igyekeztek minden eszközzel eltüntetni, és ehhez igazodva a Szent Jobb körmenetek megtartását be is tiltotta a diktatúra.
A rendszerváltozással aztán ismét felelevenedtek a régi tradíciók, az 1949-es alkotmány pedig, ahogy maga az azt létrehozó diktatúra is a történelem szemétdombján végezte.
A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény (alkotmány) már Magyarország hivatalos állami ünnepeként, az egyik nemzeti ünnepként rögzítette augusztus 20-át.
Augusztus 20-án, az államalapítás napján számos hagyományos esemény lesz: zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren, légiparádé a Duna felett, ingyenes Országház-látogatás, a Szent István Rend átadása, valamint ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet a Bazilikánál, de a csúcspont idén is az augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.
Az ország tortája 2025-ben a gyulai Kézműves Cukrászda két cukrászának süteménye, a DCJ Stílusgyakorlat lett, míg Magyarország Cukormentes Tortája idén az Álmodozó. A győztes tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. A desszertekből egy szelet 1500 és 2000 Ft közötti összegbe kerül.