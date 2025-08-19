Különleges fotók – ilyenek voltak a régi augusztus huszadikák

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap. Uralkodása idején I. István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. A dátumot később Szent László király tette át augusztus 20-ra.

Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Az, csupán az 1867-es kiegyezést követően nyerhette vissza régi fényét.

De a kommunista rendszer számára sem volt vállalható az ünnep, sem vallási sem nemzeti tartalma miatt, ezért inkább tartalmilag újította meg azt. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint az új - szocialista – államalapítást időzítették 1949. augusztus 20-ra.

