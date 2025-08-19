Hírlevél

Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

augusztus 20

Különleges fotók – ilyenek voltak a régi augusztus huszadikák

Augusztus 20-án, az államalapító Szent István ünnepén egyszerre emlékezünk Magyarország születésére és megszegjük az új kenyeret, amely az idén aratott búzából készült. De nem volt ez mindig így; a szocializmusban ugyanis minden eszközzel igyekeztek eltüntetni az ünnep vallási és nemzeti eredetét. A felvonulások és légiparádék azonban még ezeken az ún. „alkotmány ünnepeken” sem maradhattak el. Galériás összeállításunkban az egykori augusztus huszadikákról mutatunk izgalmas képeket.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap. Uralkodása idején I. István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg. A dátumot később Szent László király tette át augusztus 20-ra. 

Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Az, csupán az 1867-es kiegyezést követően nyerhette vissza régi fényét.

De a kommunista rendszer számára sem volt vállalható az ünnep, sem vallási sem nemzeti tartalma miatt, ezért inkább tartalmilag újította meg azt. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését mint az új - szocialista – államalapítást időzítették 1949. augusztus 20-ra.

Kattintson a galériára, hogy lássa a fotókat az egykori parádékról és felvonulásokról!

1949-1989 között augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepelték, sőt 1950-ben az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a Népköztársaság ünnepévé is nyilvánította azt. Mindeközben az ünnep eredetét igyekeztek minden eszközzel eltüntetni, és ehhez igazodva a Szent Jobb körmenetek megtartását be is tiltotta a diktatúra. 

A rendszerváltozással aztán ismét felelevenedtek a régi tradíciók, az 1949-es alkotmány pedig, ahogy maga az azt létrehozó diktatúra is a történelem szemétdombján végezte. 

A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény (alkotmány) már Magyarország hivatalos állami ünnepeként, az egyik nemzeti ünnepként rögzítette augusztus 20-át. 

Idén Augusztus 16–21. között hatnapos ünnepségsorozattal emlékezünk az államalapításra

Augusztus 20-án, az államalapítás napján számos hagyományos esemény lesz: zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren, légiparádé a Duna felett, ingyenes Országház-látogatás, a Szent István Rend átadása, valamint ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet a Bazilikánál, de a csúcspont idén is az augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz. 

Az ország tortája 2025-ben a gyulai Kézműves Cukrászda két cukrászának süteménye, a DCJ Stílusgyakorlat lett, míg Magyarország Cukormentes Tortája idén az Álmodozó.  A győztes tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. A desszertekből egy szelet 1500 és 2000 Ft közötti összegbe kerül.

