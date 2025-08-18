Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

államalapítás ünnepe

Így tartanak nyitva az üzletláncok az augusztus 20-i ünnepnapon - megnéztük, hol vásárolhatunk

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az államalapítás ünnepe idén szerdára esik. Megnéztük a hazai kiskereskedelmi üzletek ünnepi nyitvatartási rendjét: mutatjuk, mikor lesznek nyitva az Aldi, az Auchan, a CBA, a Lidl, a Penny, a Spar, az Interspar és a Tesco áruházláncok. Azt is megnéztük, hova tud elmenni vásárolni augusztus 20-án, ha valamit sürgősen be kell szereznie.
Link másolása
Vágólapra másolva!
államalapítás ünnepeaugusztus 20nyitvatartás

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a, idén szerdára esik. Tekintettel arra, hogy ez a nap munkaszüneti napként van kijelölve, a legtöbb kereskedelmi egység zárva tart. Az ünnepnapi nyitvatartástól eltekintve, a hét további napjain a nyitvatartási rend változatlan marad.

vásárlás, vásárló, bolt augusztus 20 nyitvatartás
Megnéztük, hogy tartanak nyitva az üzletek augusztus 20-án / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Ezek az üzletek lesznek zárva augusztus 20-án

  • A Penny üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
  • A Spar arról tájékoztatott, hogy szerdán a boltjai zárva lesznek. Ez alól a benzinkutakon található DeSpar üzletek lehetnek kivételek, közülük több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.
  • A CBA és Príma boltjai sem nyitnak ki az államalapítás ünnepén.
  • Az Auchan is közölte, hogy áruházai Szent István napján zárva tartanak.
  • Az Aldi üzletei is zárva lesznek a nemzeti ünnepen.
  • A Lidl sem nyit ki augusztus 20-án.
  • A Tesco közleményben tudatta, hogy valamennyi üzlete – a hipermarketek és a szupermarketek is – zárva tartanak szerdán.

Az egyéb kiskereskedelmi láncok sem lesznek nyitva, az IKEA, a Praktiker és az OBI is erről tájékoztatott.

A zárvatartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:

  • a benzinkutak,
  • a virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a kisebb, leginkább nonstop boltok
  • és trafikok.

Az ünnepnapokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vonatkozóan, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Rengeteg a program az ünnepi héten

Idén augusztus 16-tól 21-ig tartó, hatnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük az államalapítás évfordulóját, Magyarország születésnapját. A Szent István Naphoz kapcsolódóan a szervezők a fővárosban a Duna mindkét partján kínálnak élményeket, az összesen 19 helyszínen zajló rendezvények között minden korosztály megtalálhatja a maga kedvencét – legyen szó klasszikus muzsikáról, retro slágerekről, családi programokról vagy gasztronómiai felfedezésekről. A programsorozat csúcsa idén is a több százezrek által várt augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!