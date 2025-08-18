Így tartanak nyitva az üzletláncok az augusztus 20-i ünnepnapon - megnéztük, hol vásárolhatunk

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a, idén szerdára esik. Tekintettel arra, hogy ez a nap munkaszüneti napként van kijelölve, a legtöbb kereskedelmi egység zárva tart. Az ünnepnapi nyitvatartástól eltekintve, a hét további napjain a nyitvatartási rend változatlan marad.

Megnéztük, hogy tartanak nyitva az üzletek augusztus 20-án / Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Ezek az üzletek lesznek zárva augusztus 20-án

A Penny üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

A Spar arról tájékoztatott, hogy szerdán a boltjai zárva lesznek. Ez alól a benzinkutakon található DeSpar üzletek lehetnek kivételek, közülük több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.

A CBA és Príma boltjai sem nyitnak ki az államalapítás ünnepén.

Az Auchan is közölte, hogy áruházai Szent István napján zárva tartanak.

Az Aldi üzletei is zárva lesznek a nemzeti ünnepen.

A Lidl sem nyit ki augusztus 20-án.

A Tesco közleményben tudatta, hogy valamennyi üzlete – a hipermarketek és a szupermarketek is – zárva tartanak szerdán.

Az egyéb kiskereskedelmi láncok sem lesznek nyitva, az IKEA, a Praktiker és az OBI is erről tájékoztatott.

A zárvatartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:

a benzinkutak,

a virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, leginkább nonstop boltok

és trafikok.

Az ünnepnapokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vonatkozóan, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

Rengeteg a program az ünnepi héten

Idén augusztus 16-tól 21-ig tartó, hatnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük az államalapítás évfordulóját, Magyarország születésnapját. A Szent István Naphoz kapcsolódóan a szervezők a fővárosban a Duna mindkét partján kínálnak élményeket, az összesen 19 helyszínen zajló rendezvények között minden korosztály megtalálhatja a maga kedvencét – legyen szó klasszikus muzsikáról, retro slágerekről, családi programokról vagy gasztronómiai felfedezésekről. A programsorozat csúcsa idén is a több százezrek által várt augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.