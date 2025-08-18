Így tartanak nyitva az üzletláncok az augusztus 20-i ünnepnapon - megnéztük, hol vásárolhatunk

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a, idén szerdára esik. Tekintettel arra, hogy ez a nap munkaszüneti napként van kijelölve, a legtöbb kereskedelmi egység zárva tart. Az ünnepnapi nyitvatartástól eltekintve, a hét további napjain a nyitvatartási rend változatlan marad.
Az egyéb kiskereskedelmi láncok sem lesznek nyitva, az IKEA, a Praktiker és az OBI is erről tájékoztatott.
A zárvatartás alól az ünnepi időszakban, a jogszabály szerint kivételt képeznek a következő egységek:
Az ünnepnapokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az adott településre vonatkozóan, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.
Idén augusztus 16-tól 21-ig tartó, hatnapos rendezvénysorozattal ünnepeljük az államalapítás évfordulóját, Magyarország születésnapját. A Szent István Naphoz kapcsolódóan a szervezők a fővárosban a Duna mindkét partján kínálnak élményeket, az összesen 19 helyszínen zajló rendezvények között minden korosztály megtalálhatja a maga kedvencét – legyen szó klasszikus muzsikáról, retro slágerekről, családi programokról vagy gasztronómiai felfedezésekről. A programsorozat csúcsa idén is a több százezrek által várt augusztus 20-i tűzijáték és drónshow lesz.