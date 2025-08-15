Trabant, Moszkvics, Zsiga és Ezeröcsi – izgalmas fotókon, milyen autókkal jártak a magyarok a szocializmusban

A Rákosi-korszak ínséges éveinek és államosítási törekvéseinek hatására az autó birtoklás csak pár ezer ember kiváltsága volt. Az ezt követő Kádár-korszak előrehaladtával aztán beköszöntött a "fridzsiderszocializmus", amely már némileg élhetőbb körülményeket hozott. Így történhetett, hogy a buszok és oldalkocsis Pannóniák mellett egyre nagyobb számban tűntek fel az utakon a személygépkocsik is.

Az átlagember számára azonban csak az 1964-ben alapított Merkur Személygépkocsi-értékesítő Vállalat hozott igazi áttörést. A monopol helyzetben lévő autóelosztónál ugyanis már egyre nagyobb eséllyel tudtak személygépkocsit előjegyezni. Persze az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy akkoriban mindenki hasonló cipőben járt; nagyjából hat-nyolc szocialista márkából lehetett választani. Ráadásul a keleti blokk kínálata ekkoriban még nem tudott lépést tartani a kereslettel. Az állandó lemaradást pedig jól mutatta, hogy általában 4-5 évet is kellett várni egy autóra.

Kattintson a galériára, hogy lássa milyen autókkal jártak a magyarok a szocializmusban!