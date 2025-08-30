Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autópálya

Figyelem, szeptembertől komoly összeget takaríthatunk meg, ha autópálya-matricát veszünk!

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szeptember 1-jétől eltörlik a kényelmi díjat az online autópálya-matricák vásárlásakor – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók számára egységes áron lesz elérhető az autópálya-matrica, pluszköltség nélkül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autópályaszeptemberAutópályahírek

Kihirdették azt a jogszabályt (2025. évi LVI. törvény), amely az autópálya-matrica értékesítésben eltörli a kényelmi díjat. Szeptembertől már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni.

Szeptembertől sehol nem kell kényelmi díjat fizetni, ha online veszünk autópálya -matricát
Szeptembertől sehol nem kell kényelmi díjat fizetni, ha online veszünk autópálya -matricát
Fotó: Autópályamatrica.hu

Szeptembertől sehol nem kell kényelmi díjat fizetni, ha online veszünk autópálya-matricát

Jelenleg a kényelmi díj mértéke jelenleg párszáz és több ezer forint között mozog, attól függően, hogy az autós melyik értékesítőt választja. A jövőben a vásárlások után kapják a jutalékot az online szolgáltatók, emiatt jelentős átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítés területén – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is. 

Solymár Károly Balázs, az EM infokommunikációért felelős államtitkára szerint az intézkedés évente mintegy 2 milliárd forint megtakarítást jelent az autósoknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!