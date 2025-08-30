Figyelem, szeptembertől komoly összeget takaríthatunk meg, ha autópálya-matricát veszünk!

Kihirdették azt a jogszabályt (2025. évi LVI. törvény), amely az autópálya-matrica értékesítésben eltörli a kényelmi díjat. Szeptembertől már nemcsak a benzinkutakon, hanem az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni.

Szeptembertől sehol nem kell kényelmi díjat fizetni, ha online veszünk autópálya -matricát

Fotó: Autópályamatrica.hu

Szeptembertől sehol nem kell kényelmi díjat fizetni, ha online veszünk autópálya-matricát

Jelenleg a kényelmi díj mértéke jelenleg párszáz és több ezer forint között mozog, attól függően, hogy az autós melyik értékesítőt választja. A jövőben a vásárlások után kapják a jutalékot az online szolgáltatók, emiatt jelentős átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítés területén – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is.

Solymár Károly Balázs, az EM infokommunikációért felelős államtitkára szerint az intézkedés évente mintegy 2 milliárd forint megtakarítást jelent az autósoknak.