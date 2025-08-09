Szeptembertől indul a kedvezményes hitel – akár balatoni házra is költhető

A 3 százalékos kamatozású, államilag támogatott hitel szeptemberi rajtjára ugyan még várni kell, de a Balaton környékén járva már most érezhetően pezseg a piac. Ingatlanközvetítők szerint az érdeklődők száma látványosan emelkedett, sokan előre felmérik a kínálatot, hogy a hitel indulásakor azonnal léphessenek. Az új konstrukció ugyanis nemcsak városi lakásokra, hanem családi házakra, nyaralókra, sőt akár egy saját balatoni házra is felhasználható, amely eddig sokak számára elérhetetlen álom volt.

Immár balatoni házban is gondolkodhat valaki / Fotó: Zenga.hu

Balatoni ház platánóriással

Balatonbogláron például

egy hangulatos, 81,5 négyzetméteres lakóház vár új tulajdonosára, 89,99 millió forintért kínálják.

Az épület 2010-ben teljeskörű felújításon esett át, a rusztikus, gerendás mennyezet és a toszkán villákat idéző belső tér különleges karaktert ad az otthonnak. A 11 négyzetméteres fedett teraszról nyíló kertben egy hatalmas, természetvédelmi oltalom alatt álló platánfa áll, amely nemcsak árnyékot ad, hanem különleges hangulatot ad.

A majdnem 500 négyzetméteres, gondozott telek külön bejáratú vendégházzal is rendelkezik, így akár több generáció vagy baráti társaság is kényelmesen elfér – írja a Zenga.hu. A téliesített épület vegyes tüzelésű cirkó fűtése gazdaságos megoldást kínál, így nemcsak nyaralóként, hanem állandó lakhelyként is tökéletes választás lehet.

Komfort és vízpart

Akik inkább a modern komfortot és a vízpart közelségét keresik, Csopakon találnak ígéretes lehetőséget. A 1416 négyzetméteres belterületi telken álló, 110 négyzetméteres, egyszintes családi ház 13 éve épült energiatakarékos technológiával, az ára 119,9 millió forint. Déli tájolása ideális napelem-telepítéshez, a korszerű nyílászárók és LED-es világítás alacsony fenntartási költséget biztosítanak.

A fűtést és hűtést klíma és cserépkályha kombinációja látja el, a biztonságról pedig GSM rendszerű, távfelügyeletre kötött riasztó gondoskodik. A kert enyhén lejtős, gondosan körbekerített, központi eleme pedig a teraszon elhelyezett medence, ami igazi nyári központtá teszi az ingatlant. Garázs is tartozik hozzá, a tetőtér pedig még beépíthető, így hosszú távon is bővíthető.