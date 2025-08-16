Brutális összeget kérnek ezért a nem túl régi magyar pénzért, talán önnek is van belőle

1 650 000 forintos fix árat kér eladója azért az 1938-ban kibocsátott, 5 pengős régi magyar bankjegyért, melyre a Vatera kínálatában bukkani. A hirdetés megjelenési dátuma augusztus 11-e, bár némi keresgélés után kideríthető, hogy technikailag valóban új hirdetésről van szó, tartalmilag ugyanakkor már tavasszal megjelent a portálon ez az eladó tétel. Az eladó azonban kitart az általa remélt fix 1,65 millió forintos ár mellett. Régi bankjegyekkel foglalkozó szakembereket kérdeztünk arról, mi befolyásolja az ilyen bankjegyek értékét. Válaszaikban eddig kevésbé ismert dimenziók is feltárulnak: lehet, hogy egy régi bankjegynek „két ára” is lehet, és egyes komoly, a régi pénzekben befektetést látóknak ez az öt pengős tétel szinte „radar alatti”?

Régi bankjegyek: 1938-as öt pengősért remél az eladója 1,65 millió forintot (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

Miktől függ, mennyit ér egy régi bankjegy?

A pénzérmék és forgalomban már nem lévő bankjegyek értékét több szempont befolyásolja, többek között az, hogy mennyire régiek. Ám az első és legfontosabb az érme vagy a bankjegy gyakorisága. A második legfontosabb szempont az állapot, ezzel összefüggésben a tartásfok.

Ha például egy bankjegyet egyszer már meghajtottak, már csak a töredékét éri egy hajtatlan darabénak.

Igazság szerint a tartásfok (azon túl, hogy a gyűjtő nyilvánvalóan esztétikai élményt is vásárol a pénzéért) szintén a ritkaságra vezethető vissza, hiszen kiváló vagy extra tartású példány jóval kevesebb van, mint rongyos” – magyarázza a kifejezések jelentőségét az Origónak adott kommentárjában Dr. Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum régész-numizmatikusa.

E két szempont ismeretében már könnyebben beláthatóvá válik, miért van az, hogy egy akár évszázadokkal a mostani idők előtt fizetőeszköz akár jóval kevesebbért is megszerezhető például egy aukción, mint akár a mindössze egy emberöltővel korábban készített, de nagyon ritka, jó állapotú bankjegy vagy érme.

Mind a bankjegyek, mind az érmék esetében elmondható, hogy az elmúlt tíz-húsz évben egyre inkább az állapot lett a fontosabb az érték szempontjából, éppen a befektetők megjelenése és az egyre igényesebb gyűjtők miatt

– jelezte lapunknak Szabó Sándor, a debreceni Optimus Numizmatika és Aukciós Ház vezetője.