Brutális összeget kérnek ezért a nem túl régi magyar pénzért, talán önnek is van belőle

1 650 000 forintos fix árat kér eladója azért az 1938-ban kibocsátott, 5 pengős régi magyar bankjegyért, melyre a Vatera kínálatában bukkani. A hirdetés megjelenési dátuma augusztus 11-e, bár némi keresgélés után kideríthető, hogy technikailag valóban új hirdetésről van szó, tartalmilag ugyanakkor már tavasszal megjelent a portálon ez az eladó tétel. Az eladó azonban kitart az általa remélt fix 1,65 millió forintos ár mellett. Régi bankjegyekkel foglalkozó szakembereket kérdeztünk arról, mi befolyásolja az ilyen bankjegyek értékét. Válaszaikban eddig kevésbé ismert dimenziók is feltárulnak: lehet, hogy egy régi bankjegynek „két ára” is lehet, és egyes komoly, a régi pénzekben befektetést látóknak ez az öt pengős tétel szinte „radar alatti”?
A pénzérmék és forgalomban már nem lévő bankjegyek értékét több szempont befolyásolja, többek között az, hogy mennyire régiek. Ám az első és legfontosabb az érme vagy a bankjegy gyakorisága. A második legfontosabb szempont az állapot, ezzel összefüggésben a tartásfok.
Ha például egy bankjegyet egyszer már meghajtottak, már csak a töredékét éri egy hajtatlan darabénak.
Igazság szerint a tartásfok (azon túl, hogy a gyűjtő nyilvánvalóan esztétikai élményt is vásárol a pénzéért) szintén a ritkaságra vezethető vissza, hiszen kiváló vagy extra tartású példány jóval kevesebb van, mint rongyos” – magyarázza a kifejezések jelentőségét az Origónak adott kommentárjában Dr. Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum régész-numizmatikusa.
E két szempont ismeretében már könnyebben beláthatóvá válik, miért van az, hogy egy akár évszázadokkal a mostani idők előtt fizetőeszköz akár jóval kevesebbért is megszerezhető például egy aukción, mint akár a mindössze egy emberöltővel korábban készített, de nagyon ritka, jó állapotú bankjegy vagy érme.
Mind a bankjegyek, mind az érmék esetében elmondható, hogy az elmúlt tíz-húsz évben egyre inkább az állapot lett a fontosabb az érték szempontjából, éppen a befektetők megjelenése és az egyre igényesebb gyűjtők miatt
– jelezte lapunknak Szabó Sándor, a debreceni Optimus Numizmatika és Aukciós Ház vezetője.
A most 1,65 millió forintért eladásra kínált öt pengős esetében is – eladója állítása szerint – állapota mellett ritkasága a meghatározó: az 1938-as nyomatból alig maradhatott fenn épségben példány.
A hazai numizmatikai piac teljesítménye alapján azt várhatjuk, hogy előbb-utóbb eljön egy ritka régi bankjegy, ezúttal az öt pengős vevője is. A régi és/vagy ritka pénzeket vásárlók egy részét a gyűjtői elhatározás, illetve a befeketetési céllal megvalósuló vásárlás motiválhatja, gyakran ez a két motívum keveredik. Utóbbi esetében tehát a vásárló akár arra is számíthat, vagy kifejezetten ezzel a céllal vásárol, hogy később a megvett érmét vagy bankjegyet drágábban, azaz haszonnal értékesíti.
A Vatera portálon kínált öt pengős:
Dr. Tóth Csaba szerint a régi pénzekkel kereskedők, valamint a gyűjtők körében ismert a mondás, „miszerint van a piaci, illetve a Facebook-on, Vaterán megjelenő ár”, és ha a kettő nem közelít egymáshoz, akkor bizony előfordulhat, hogy az adott tétel huzamosabb ideig sem talál gazdára.
A régész-numizmatikus szakember szerint az utóbbi száz év forgalmi bankjegyei között – ideértve a pengő és forint pénzrendszert is – nagyon kevés az olyan darab, aminek piaci értéke most meghaladja az egymillió forintot. Dr. Tóth Csaba szerint az elmúlt száz év magyar pénzrendszereiből inkább a különféle érdekességek, próba és fázisnyomatok, tervezetek a kelendőbbek.
Szabó Sándor pedig úgy látja, hogy a kínált öt pengős bankjegyért akár a jelölt összegnél magasabb árat is remélhetne eladója, annak a nem elhanyagolható feltételnek a teljesülése esetén, ha a bankjegy hibátlan. Enélkül viszont Szabó Sándor a jelölttől eltérő árat kapcsolna a tételhez.
Dr. Tóth Csaba úgy látja, hogy a magyar bankjegyek gyűjtőköre szinte kizárólag Magyarországra koncentrálódik, és hozzáteszi azt is, hogy véleménye szerint a milliós érték alatti tételek a befektetési céllal régi bankjegyet vásárlóknak nem különösebben vonzók. Ez arra utalhat, hogy a most hétszámjegyű összegért kínált öt pengős elsősorban talán olyan vásárlók érdeklődésére tarthat számot, akiknél a gyűjtői szándék, a kollekció bővítése a fő motiváció.
A gyűjtői és/vagy befektetői szándék, s a régi érmék, bankjegyek értéke között persze ott feszülnek az összefüggések. Az árakat vizsgálva sok minden függ attól, mekkora a gyűjtői piac az adott pénzrendszerből származó darabokra, hiszen keresleti piacnál magasabb árakon folyik az adásvétel. Dr. Tóth Csaba szerint erre jó például szolgálnak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia pénzei, mert azokat az osztrákok, csehek és szlovákok éppúgy gyűjtik, mint a magyarok, vagyis sokkal több a gyűjtők száma.
Természetesen sok befektetési célú gyűjtő van, de ők inkább már a 100 000 euró vagy azon felüli szegmens felé fordítják figyelmüket
– teszi hozzá a szakember utalva arra, hogy régi magyar pénzek gyűjtői piaca némileg lehatárolt.
Azt, hogy a régi bankjegyek állapotának fontossága mind a gyűjtők, mind a befektetési céllal vásárlók számára egyre meghatározóbb, ennek az öt pengős bankjegynek a példájával világítja meg Szabó Sándor. Szerinte egy hibátlan, úgynevezett UNC állapotú példányért akár hárommillió forintot is kérhetne az, akinek ilyen van a birtokában ebből a nyomatból (az angol terminológia megjelenik a magyar szakmai nyelvben is, az „uncirculated” kifejezés a tökéletesen megőrzött állapotra utal, arra, hogy a bankjegy még forgalomba sem került; papírja hajtatlan, mentes a színeződéstől). Valójában ezzel, s nem önmagában a címletértékkel magyarázható, hogy a világ valaha volt legnagyobb címletértékű bankjegyéért, a magyar egymilliárd bilpengő fennmaradt példányaiért – az Origo cikkét itt találja erről – szép summákat fizetnek a gyűjtők. Az egymilliárd bilpengőket ugyanis bár előállították, de a forint bevezetése miatt már nem kerültek forgalomba, azaz állapotuk (napi használat miatt legalábbis) nem romlott.
Hatalmas a szórás állapot függvényében. Ugyanaz a bankjegy vagy érme érhet 10 ezer vagy 200 ezer forintot, más nagyságrendben 100 ezer vagy 1 millió forintot, és így tovább. Tíz- de akár harmincszoros szorzó is lehet állapottól függően az adott példányok árai között.
– jelzi Szabó Sándor, aki szerint a befektetői céllal vásárók számára fontos, hogy reális piaci áron jussanak hozzá az adott tételhez, csakúgy, mint ingatlan vagy más befektetői eszköz esetében. Ha nem így járnak el, éveket kell várniuk arra, hogy a vásárlási árszintet elérje a megvásárolt bankjegy.
Ám az akutális piaci árszintnek megfelelően vásárolva a bankjegy megőrzi értékét, a kínálati ára pedig legalább az infláció mértékével mindig magasabb lehet
– teszi hozzá az Optimus képviselője.
I. Ferdinánd korából, kb. 1549-ből származó ezüst dénár egy numizmatikai webshop kínálatában:
Szabó Sándor a Magyar Nemzeti Múzeum szakértőjéhez hasonlóan értékeli a „nemzetköziség” jelentőségét a befektetési célú érme- illetve bankjegyvásárlásban. Szerinte
mert az e korszakból származó pénzek a magyar piac mellett a nemzetközi piacon is érdekesek. (A szakértő befektetésként egyébként elsősorban az érméket ajánlja, különösen azoknak, akik még csak érdeklődnek az érme- és bankjegygyűjtés iránt.)
