Egymás után cserélik a magyar bankok bankkártyáikat – mi ez a felfordulás?

Lecseréli a MasterCard típusú bankkártyáit a hazai nagybankok közül az Erste Bank is: miként az Origo megírta, a banknál már hónapok óta zajlik a bankkártyacsere, arról folyamatosan értesítik az érintett ügyfeleket. Az ügyfelek MasterCard bankkártyája megszűnik, választási lehetőség nélkül Visa kártyát kapnak. Nem az Erste az első, és nem is az egyetlen magyarországi pénzintézet, amelyik idén bankkártyacserét hajt végre. Mi állhat a bankkártyacsere hátterében a hazai bankoknál, és mit érdemes minderről tudniuk az ügyfeleknek?

Több magyarországi bank cseréli plasztikjait - mi áll a bankkártyacsere mögött? (illusztráció)

Fotó: fizkes / Shutterstock

Tízmilliónál több hazai bankkártya van

Tavaly év végén már jócskán 10 millió fölött járt a Magyarországon forgalomba lévő bankkártyák száma, ezek döntő többsége lakossági felhasználású volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban kiadott pénzforgalmi tájékoztatója alapján idén éves alapon vizsgálva a hazai szolgáltatók kártyáival lebonyolított vásárlások száma 3,9, értéke pedig 16,1 százalékkal bővült.

Így az idei első negyedévben 472 millió darab vásárlás történt 5 192 milliárd forint összértékben fizetési kártyák használatával.

A fizetések mellett a kártyák másik fő felhasználási módja a készpénzfelvétel, ebben egyébként csökkenés volt: 8,2 százalékkal kevesebb készpénzfelvételi műveletet bonyolítottunk az ATM-eknél, ezek összértéke 2,2 százalékkal csökkent.

A bankkártyákat minden valószínűség szerint idén is még sokszor vesszük a kezünkbe. Ennek például egyik oka lehet, hogy – területi értelemben – bővül a magyarországi ATM-hálózat, a kormány a bankokkal együttműködve a legkisebb településen is biztosítja a készpénzfelvételi lehetőséget. Ám más nagy változások is zajlanak a hazai, használatban lévő bankkártyák világában a pénzintézetek bankkártyacsere programjai révén: miként megírtuk, az Erste Bank mellett a Raiffeisen Bank is Visára cseréli a MasterCard kártyáit, míg a MagNet Banknál egyetlen MasterCard kártyatípus lesz csak elérhető a jövőben, július 1-jétől kezdődően három éven át tart a csereprogram. A bankkártyacseréknél az ügyfeleknek is van némi tennivalója. A bankok által a bankkártyacserékről közzétett indoklások ugyanakkor azt mutatják, ezek elsősorban a banki oldalon fontosak.