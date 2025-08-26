Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Váratlan fordulat a veronai buszbaleset ügyében

bankkártya

Tömegesen cseréli le a kártyákat egy hazai nagybank

15 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Erste Bank megválik a MasterCard kártyáktól, és a jövőben csak a Visa kártyákat használja majd. A banknál már hónapok óta zajlik a bankkártyacsere, arról folyamatosan értesítik az érintett ügyfeleket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankkártyamastercardVisaErste Bankügyfél

Az Erste Bank folyamatosan, több szakaszban hajtja végre bankkártyacsere programját, amelynek keretében kivezetik a Mastercard kártyákat, és a folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel. 

bankkártya, bank, kártyacsere, bankkártyacsere
Nagyszabású bankkártyacsere program zajlik az Erste Banknál 
Fotó: Hans Lucas via AFP

Első lépésként egy személyre szabott értesítő levelet küldenek (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban. 

Az új kártyákkal kapcsolatos változások a következők:

  1. A név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán lesz. Ennek két előnye is van: biztonságosabb a fizikai vásárlásoknál, mert senki nem fogja látni a szenzitív adatokat a fizetésnél, és az online vásárlásoknál is kényelmesebb lesz, mert minden adatot egy oldalon lehet megtalálni, nem kell a bankkártyát forgatni.
  2. A legmodernebb technológiával kerülnek a kártyára az ügyféladatok: a vésés és dombornyomás helyett, lézergravírozással készülnek a kártyák. Ennek köszönhetően a kártyaadatok intenzív használata mellett sem fognak megkopni a betűk és a számok a kártyákon.
  3. Az új kártyán már nem lesz aláírás panel, így nem is kell aláírni. 

Mi az, ami nem változik a bankkártyacsere után sem?

  • A design változása miatt a díjak, szolgáltatások és funkciók nem változnak, azaz új kártya ugyanúgy működik majd ezentúl is, mint ahogy korábban.  
  • A kártyaszám, PIN-kód és a kártyalimitek változatlanok. 
  • Ha a kártyához tartozik kiegészítő szolgáltatás, például utasbiztosítás, akkor ezeket ugyanúgy lehet továbbra is használni.
  • A lézergravírozott kártyákat ugyanúgy elfogadja minden kereskedő világszerte, mint a régi kártyákat, legyen szó tengerentúli szállásfoglalásról, vagy külföldi autóbérlésről, így emiatt sem kell aggódni. 

Az új bankkártyákat használat előtt aktiválni kell, ha pedig a kártyabirtokos mobiltárcát is használ, akkor a kártyát hozzá kell adni a digitális tárcához.

Mivel a kártya adatai módosulnak, frissíteni kell őket az online előfizetéseknél is, amire a szolgáltatók oldalain van lehetőség. Ebben egyébként maga a bank is segít azzal, hogy a mobil- és internetbanki felületein feltölt egy listát a meglévő előfizetésekről.

Az aktiválásra két lehetőség kínálkozik:

  • Használjuk a kártyát az első vásárláskor egy terminálnál, és adjuk meg a régi kártya PIN-kódját – ez a csere során változatlan marad. Hitelkártya esetén ez az egyetlen aktiválási mód.
  • A sima bankkártyát aktiválhatjuk egy Erste ATM-ben készpénzfelvétellel vagy egyenleglekérdezéssel.

Az online és érintéses fizetés, valamint a kártya megjelenése a George-ban kizárólag az aktiválás után válik lehetővé – ekkor digitalizálható a digitális tárcában (Google Pay / Apple Pay). A régi kártya az új aktiválásával azonnal érvényét veszti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!