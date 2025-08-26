Tömegesen cseréli le a kártyákat egy hazai nagybank

Az Erste Bank folyamatosan, több szakaszban hajtja végre bankkártyacsere programját, amelynek keretében kivezetik a Mastercard kártyákat, és a folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel.

Nagyszabású bankkártyacsere program zajlik az Erste Banknál

Fotó: Hans Lucas via AFP

Első lépésként egy személyre szabott értesítő levelet küldenek (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban.

Az új kártyákkal kapcsolatos változások a következők:

A név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán lesz. Ennek két előnye is van: biztonságosabb a fizikai vásárlásoknál, mert senki nem fogja látni a szenzitív adatokat a fizetésnél, és az online vásárlásoknál is kényelmesebb lesz, mert minden adatot egy oldalon lehet megtalálni, nem kell a bankkártyát forgatni. A legmodernebb technológiával kerülnek a kártyára az ügyféladatok: a vésés és dombornyomás helyett, lézergravírozással készülnek a kártyák. Ennek köszönhetően a kártyaadatok intenzív használata mellett sem fognak megkopni a betűk és a számok a kártyákon. Az új kártyán már nem lesz aláírás panel, így nem is kell aláírni.

Mi az, ami nem változik a bankkártyacsere után sem?

A design változása miatt a díjak, szolgáltatások és funkciók nem változnak, azaz új kártya ugyanúgy működik majd ezentúl is, mint ahogy korábban.

A kártyaszám, PIN-kód és a kártyalimitek változatlanok.

Ha a kártyához tartozik kiegészítő szolgáltatás, például utasbiztosítás, akkor ezeket ugyanúgy lehet továbbra is használni.

A lézergravírozott kártyákat ugyanúgy elfogadja minden kereskedő világszerte, mint a régi kártyákat, legyen szó tengerentúli szállásfoglalásról, vagy külföldi autóbérlésről, így emiatt sem kell aggódni.

Az új bankkártyákat használat előtt aktiválni kell, ha pedig a kártyabirtokos mobiltárcát is használ, akkor a kártyát hozzá kell adni a digitális tárcához.

Mivel a kártya adatai módosulnak, frissíteni kell őket az online előfizetéseknél is, amire a szolgáltatók oldalain van lehetőség. Ebben egyébként maga a bank is segít azzal, hogy a mobil- és internetbanki felületein feltölt egy listát a meglévő előfizetésekről.