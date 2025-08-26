Tömegesen cseréli le a kártyákat egy hazai nagybank

Az Erste Bank folyamatosan, több szakaszban hajtja végre bankkártyacsere programját, amelynek keretében kivezetik a Mastercard kártyákat, és a folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel.
Első lépésként egy személyre szabott értesítő levelet küldenek (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban.
Az új bankkártyákat használat előtt aktiválni kell, ha pedig a kártyabirtokos mobiltárcát is használ, akkor a kártyát hozzá kell adni a digitális tárcához.
Mivel a kártya adatai módosulnak, frissíteni kell őket az online előfizetéseknél is, amire a szolgáltatók oldalain van lehetőség. Ebben egyébként maga a bank is segít azzal, hogy a mobil- és internetbanki felületein feltölt egy listát a meglévő előfizetésekről.
Az aktiválásra két lehetőség kínálkozik:
Az online és érintéses fizetés, valamint a kártya megjelenése a George-ban kizárólag az aktiválás után válik lehetővé – ekkor digitalizálható a digitális tárcában (Google Pay / Apple Pay). A régi kártya az új aktiválásával azonnal érvényét veszti.