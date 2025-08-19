Újabb bankkártyás csalás történt – egy erre létrehozott internetes oldalt lepleztek le

Egy miskolci nő egy csalásra létrehozott internetes oldalra lépett be, majd az engedélye nélkül levontak a számlájáról több mint 200 amerikai dollárt - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, amely a Mátrix Projekt keretében folytatja a küzdelmet az internetes és bankkártyás csalók ellen.

Fotó: fizkes / Shutterstock

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Bankkártyás csalás: megtörtént eset

A Miskolci Rendőrkapitányság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Egy helyi nő augusztus 4-én egy közösségi oldalon nézett meg egy videót. A film egy internetes felületet hirdetett, amelynek ígérete szerint előfizetések lemondásával – úgynevezett chargeback eljárással – pénzvisszafizetésre lehet szert tenni.

Az alkalmazás használatát követően a csaló felhasználta a bankkártyaadatait, és hozzájárulása nélkül közel 200 amerikai dollárt vett le a számlájáról - közölte a rendőrség.

A hatóság tájékoztatása szerint, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. Internetes tartalmak, különösen közösségi média-felületek hirdetései és videói esetében fokozott körültekintéssel járjanak el, és ne használjanak ismeretlen, gyanús eredetű alkalmazásokat vagy linkeket.

Kizárólag megbízható, hivatalos felületeken adják meg bankkártyaadataikat

- hívták fel a figyelmet.

A rendőrség arra is figyelmeztet, hogy a polgárok legyenek bizalmatlanok a túlságosan kedvezőnek vagy jónak tűnő ajánlatokkal szemben, mivel ezek gyakran átverésre utalnak. Érdemes figyelni arra is, ha egy ajánlatot nyelvtani hibákkal, esetleg rossz mondatszerkezettel és furcsa formázással írtak, mert ez is csalásra utalhat. Ha mégis csalás áldozata lett, úgy érdemes késedelem nélkül értesíteni a számlavezető bankot, és feljelentést tenni a rendőrségen.