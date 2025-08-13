A béremelést a munkavállalók jelentős része megérzi a pénztárcáján

Tavaly a munkaadók és a munkavállalók három évre előre megállapodtak a minimálbér emelésének mértékétől, feltéve, hogy a makrogazdasági pálya nem tér el nagymértékben az akkor várttól. A megállapodás értelmében 2026-ban a minimálbér emelésének mértéke 13, 2027-ben pedig 14 százalék lesz, kompenzálva a 2025-ös némileg kisebb, 9 százalékos emelést. A minimálbér emelésének az adja a keretet, hogy a kormányzat azt a célt tűzte ki: a minimálbér minél előbb elérje a 400 ezer forintos szintet.
A mostani bejelentés alapján ez a szint 2027-ben 374 600 forint lesz – mondta lapunknak Regös Gábor a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint az időről időre felmerülő kérdés az, hogy újra kell-e tárgyalni a megállapodást, azaz a van-e akkora eltérés a beérkező adatokban, hogy ez indokolttá váljon. A Minisztérium mostani álláspontja az, hogy ez az eltérés még nem akkora, nem éri el a megállapodásban lévő egy százalékpontot, így egyelőre nem szeretnék újra tárgyalni azt.
A közgazdász úgy látja: a minimálbérnél komolyabb kérdés a garantált bérminimumé, hiszen ez jóval több, nagyjából 2-3-szor annyi munkavállalót érint, mint a minimálbér. Így ez jobban befolyásolja az átlagbér alakulását, mint a minimálbér, csak a statisztikákban nem ez jelenik meg, így ez kevésbé látványos.
Itt még az idén nagy harc várható a munkaadók és a munkavállalók között. Jól látszik, hogy a vártnál nagyobb idei infláció miatt az idei 7 százalékos garantált bérminimum-emelés nem lett annyira erős, így a munkavállalók biztosan többet szeretnének majd elérni jövőre, miközben a munkáltatók vélhetően minél kevesebbet szeretnének adni,
hivatkozva a stagnáló gazdaságra – prognosztizálta a várható fejleményeket.
A minimálbér és még inkább a garantált bérminimum emelkedése
fontos meghatározója az átlagos bérszínvonal emelkedésének, azaz ezt a munkavállalók jelentős része érzi meg a pénztárcáján, és nem csak azok, akik minimálbéren vagy garantált bérminimumon keresnek
– hangsúlyozta Regös Gábor. Hozzátette: a béremelkedés pedig egyrészről meghatározza a munkavállaló lojalitását, illetve azt, hogy mire mennyit tudnak költeni, így nemzetgazdasági szinten a fogyasztást.
„Ha nem nőnek a bérek, nem nő a fogyasztás, enélkül pedig a növekedés is nehezen tud beindulni” – vélekedett. A nemzetgazdasági érdek szerinte tehát az, hogy legyen egy érdemi bérnövekedés, amely azért sem mindegy, mert ellenkező esetben a munkaerő külföldre áramlása folytatódik. Persze a minimálbér emelkedésének gátat szab a cégek teljesítőképessége: a magasabb bért ki is kell termelniük a vállalkozásoknak.
„A vállalkozásoknak nyilván nem céljuk a magasabb béremelés, hiszen ez nagyobb kiadást, kisebb profitot jelent, ugyanakkor, ha a munkaerőpiac feszes, mint a 2010-es évek végén volt, tehát munkaerőhiány van és a cégeknek versenyezniük kell a munkaerőért, akkor könnyebben emelnek bért és könnyebben fogadnak el nagyobb minimálbéremelést is. Ezért is lenne fontos a munkaerőpiac feszességének növekedése„ – mutatott rá.
Persze ha nagyobb a bér, az pozitívan hat a munkakínálatra is, többen jelennek meg a munkaerőpiacon – kevesebben keresnek más országban munkát vagy lesznek inaktívak–, nagyobb bérérét jobban megéri dolgozni – tette hozzá.
A minimálbér emelésnek a családtámogatások miatt is fontos szerepe van, hiszen több olyan ellátás, támogatás létezik, amely valamilyen formában a minimálbérhez van kötve – véli a szakember. Ilyen a gyermekgondozási díj (GYED) maximális értéke vagy a gyermekek otthongondozási díja (GYOD).
Miként a Nemzetgazdasági Minisztérium is jelezte, a minimálbér és a garantált bérminimum-emelés nyomán tehát több családi ellátás összege is nő.
Az emelt összegeket a februári kifizetéssel kapják kézhez az érintettek.