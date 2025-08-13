A béremelést a munkavállalók jelentős része megérzi a pénztárcáján

Tavaly a munkaadók és a munkavállalók három évre előre megállapodtak a minimálbér emelésének mértékétől, feltéve, hogy a makrogazdasági pálya nem tér el nagymértékben az akkor várttól. A megállapodás értelmében 2026-ban a minimálbér emelésének mértéke 13, 2027-ben pedig 14 százalék lesz, kompenzálva a 2025-ös némileg kisebb, 9 százalékos emelést. A minimálbér emelésének az adja a keretet, hogy a kormányzat azt a célt tűzte ki: a minimálbér minél előbb elérje a 400 ezer forintos szintet.

A kormány egyelőre nem szeretné újra tárgyalni a béremelést / Fotó: MTI/Oláh Tibor

Nincs újabb tárgyalás a béremelésről

A mostani bejelentés alapján ez a szint 2027-ben 374 600 forint lesz – mondta lapunknak Regös Gábor a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza, aki szerint az időről időre felmerülő kérdés az, hogy újra kell-e tárgyalni a megállapodást, azaz a van-e akkora eltérés a beérkező adatokban, hogy ez indokolttá váljon. A Minisztérium mostani álláspontja az, hogy ez az eltérés még nem akkora, nem éri el a megállapodásban lévő egy százalékpontot, így egyelőre nem szeretnék újra tárgyalni azt.

A közgazdász úgy látja: a minimálbérnél komolyabb kérdés a garantált bérminimumé, hiszen ez jóval több, nagyjából 2-3-szor annyi munkavállalót érint, mint a minimálbér. Így ez jobban befolyásolja az átlagbér alakulását, mint a minimálbér, csak a statisztikákban nem ez jelenik meg, így ez kevésbé látványos.

Itt még az idén nagy harc várható a munkaadók és a munkavállalók között. Jól látszik, hogy a vártnál nagyobb idei infláció miatt az idei 7 százalékos garantált bérminimum-emelés nem lett annyira erős, így a munkavállalók biztosan többet szeretnének majd elérni jövőre, miközben a munkáltatók vélhetően minél kevesebbet szeretnének adni,

hivatkozva a stagnáló gazdaságra – prognosztizálta a várható fejleményeket.

A béremelés több fontos területre is hatással van

A minimálbér és még inkább a garantált bérminimum emelkedése

fontos meghatározója az átlagos bérszínvonal emelkedésének, azaz ezt a munkavállalók jelentős része érzi meg a pénztárcáján, és nem csak azok, akik minimálbéren vagy garantált bérminimumon keresnek

– hangsúlyozta Regös Gábor. Hozzátette: a béremelkedés pedig egyrészről meghatározza a munkavállaló lojalitását, illetve azt, hogy mire mennyit tudnak költeni, így nemzetgazdasági szinten a fogyasztást.